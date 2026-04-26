Debreceni döntetlen: egy pontra csökkent az ETO előnye a Fradi ellen az aranycsatában

Sorsdöntő hétvégéről beszélt a Fradi csapatkapitánya, szerinte ezen múlhat a bajnoki cím
A vasárnapi rangadó után is nyílt maradt a bajnoki cím sorsa. Debrecenben nem bírt egymással a dobogós DVSC és a fordulónak listavezetőként nekivágó ETO, a győriek előnye így minimális a Fradi előtt – viszont a hátralévő fordulóban az ő sorsolásuk könnyebb.
Debrecenben tehette meg a következő öles lépést a bajnoki cím felé az ETO vasárnap este: maga Dibusz Dénes FTC-kapus nyilatkozta, ha a győriek behúzzák a dobogós DVSC elleni hétvégi NB I-rangadót, akkor gyakorlatilag eldőltnek tekinthető az aranyéremért folytatott versenyfutás. A Ferencváros mindenesetre nem könnyítette meg riválisa dolgát: az esti összecsapás előtt 2–0-ra legyőzte a Paksot, így ideiglenesen átvette az első helyet az ETO-tól, visszahelyezve a nyomást a győriekre. Ráadásul a Loki részéről is komoly ellenállásra lehetett számítani, hiszen a ZTE fordulóbeli meglepő, nyíregyházi vereségével a hajdúságiak előtt pedig a harmadik hely bebiztosítására nyílt komoly esély.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Bognár Györgyék ezúttal nem tudták megtréfálni a Ferencvárost, a vendégek válogatott támadói csak sárga lapokig jutottak. Az FTC–Paks után az ETO debreceni rangadója lehet a kulcsmeccs az aranycsatában.
A győrieknél ezúttal a hétközi, Fradi elleni kupaelődöntőben betaláló Claudiu Bumba kezdett a támadóalakzatban a megsérülő Nfansu Njie helyén, természetesen a hazaiaknál is volt egy nagy hiányzó elöl, a görögök elleni válogatott meccsen bokaszalag-szakadást szenvedő gólkirályjelölt, Bárány Donát személyében.
A DVTK elleni kiütés során duplázó Cibla Flórián blokkon lelassuló lövése volt az első kapuig eljutó próbálkozás, a túloldalon Zseljko Gavrics botlott bele a labdába a tizenhatoson belül. A 20. percben Kusnyír Erik vetődött bele kiválóan Bumba kísérletébe, nagy mentés volt. Félóránál a debreceni Kocsis Dominik egy szép (bár lesgyanús) támadás végén lőtt mellé, Lang Ádám pedig majdnem a félpályáról lepte meg Samuel Petrás kapust, de egy újabb, kaput találó Kocsis-lövéssel együtt is általánosságban elmondható volt, az első félidőben nem szaggatták az istrángot a csapatok – látszott, inkább a vereség és a felesleges kockázatok elkerülése az elsődleges cél mindkét oldalon. Egy csapatkapitányhoz méltó, pazar egyéni villanás mégis meghozta a vezetést az ETO-nak a 40. percben:
a válogatott Vitális Milán ismét igazolta klasszisát, egy tizenhatoson belülre beküldött labdát remekül tartott meg a védők gyűrűjében, s hozta magát helyzetbe, elemi erővel lőtte ki a hosszút nehéz szögből az idény egyik legfontosabb góljáért.
A játékrész krónikájához hozzátartozott még Gavrics sárgája, az ETO szerb alapembere így kihagyja a soron következő bajnokit.
Ezt is ajánljuk a témában
Kispesten és az Üllői úton is szétlövésben dőlt el az elődöntő.
A fordulás után a győri Daniel Stefulj villogott, két pazar labdája közül a másodiknál rabonás mozdulattal alakított ki kis híján gólhelyzetet. Kusnyír kiosztott egy kötényt Benbualinak, majd kisvártatva Mejías fejelt mellé az addigi talán legnagyobb debreceni lehetőségből. Dzsudzsák Balázs gyanús körülmények között esett el a tizenhatos előtt, szabadrúgás helyett azonban veszélyes győri kontra következett, melynek végén Schön Szabolcstól pattant el a labda a kapus előtt. Felélénkült a játék, a második félidő derekán Guerrero fejesét Petrás, a túloldalon pedig egy újabb kiváló Stefulj-beadás után Benbualiét Demjén Patrik védte bravúrral.
A 73. percben viszont egy jó érzékű debreceni kettős csere meghozta az egyenlítést: a frissen beálló Komáromi György tette vissza Kusnyírnak, hosszú beadását Cibla szépen fejelte a léc alá, 1–1!
A Schön helyére beállt Stefan Vladoiu csúnya szabálytalansága után a gólpasszos Kusnyír majdnem a vezetést is megszerezte a Debrecennek, fölé fejelt a szabadrúgás után – Borbély Balázsnak is lépnie kellett, kettőt cserélt az ETO mestere is. A Fradi elleni bajnoki diadal hőse, Bánáti Kevin azonban ezúttal nem tudott betalálni a hajrában, ahogy mások sem, a vége így igazságos 1–1. Ez két dolgot jelent: a DVSC két pontra növelte előnyét a dobogóért folytatott harcban, míg az ETO ha a hátralévő két mérkőzésén hat pontot gyűjt a már kiesett, romokban lévő DVTK és a szezon végére ugyancsak alaposan leeresztő Kisvárda ellen, akkor a Fradi eredményeitől függetlenül ők ünnepelhetnek bajnoki címet.
