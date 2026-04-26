04. 26.
vasárnap
Sorsdöntő hétvégéről beszélt a Fradi csapatkapitánya, szerinte ezen múlhat a bajnoki cím

2026. április 26. 06:18

Dibusz Dénes amondó, nem múlt vasárnap kerültek hátrányba a bajnoki címért folytatott versenyben, sokkal inkább a fájó hazai vereségek miatt bukhatják el idén az aranyérmet a labdarúgó NB I-ben. Az FTC rutinos kapusa úgy véli, a mostani hétvége döntő lehet a bajnokság végkimenetele szempontjából.

Nagy Péter

Szerdán több mint 120 perc játékidőt követően, tizenegyesek után jutott döntőbe a Magyar Kupában a Ferencvárosi Torna Club labdarúgócsapata. A Fradinak a presztízs mellett azért is lenne nagyon fontos idén, hogy az MK-t megnyerje – ehhez a Zalaegerszeget kell felülmúlnia május 9-én –, mert így biztosan indulhatna az Európa-ligában, ellenben ha elveszíti a finálét és a bajnokságban sem végez az élen, akkor csak a harmadik számú nemzetközi sorozatban, a Konferencia-ligában szerepelhetne a következő idényben. Az FTC az elmúlt egy hétben kétszer lépett pályára, mindkétszer az ETO volt az ellenfele, amely múlt vasárnapi 1–0-s győzelmével pont- és helyzeti előnybe került az NB I-ben. A képlet abból a szempontból egyszerű, ha a jelenleg 62 pontos kisalföldiek mindhárom hátralevő mérkőzésüket „behúzzák”, bajnokok lesznek, a most 59 egységgel rendelkező fővárosiak pedig a második helyen végeznek. Először Robbie Keane csapatának lesz jelenése vasárnap, a Paks elleni meccs 17 órakor kezdődik az Üllői úton, míg a Debrecen–Győr találkozót 19.30-tól rendezik.

Az FTC csapatkapitánya, Dibusz Dénes szerint a mostani hétvége dönthet a bajnoki cím sorsáról

FTC vs ETO: Dibusz úgy véli, Debrecenben sok minden eldől

A végjáték így néz ki a két együttes számára:

A Ferencváros hátralévő bajnokijai (zárójelben az aktuális helyezésük a tabellán)

  • Paksi FC (otthon, 5.)
  • Újpest FC (idegenben, 7.)
  • Zalaegerszegi TE FC (otthon, 4.)

Az ETO hátralévő bajnokijai (zárójelben az aktuális helyezésük a tabellán)

  • Debreceni VSC (idegenben, 3.)
  • Diósgyőri VTK (otthon, 11.)
  • Kisvárda (idegenben, 8.)

Az is biztos, hogy legkorábban az utolsó előtti fordulóban avathatnak bajnokot. 

Az FTC csapatkapitánya, Dibusz Dénes szerint sem nekik áll a zászló, de abban bízik, hogy a szerdai maratoni csata talán többet kivett a kettős terheléshez kevésbé szokott győri játékosokból, mint a fradistákból. „Viccesen azt is mondhatnám, az egyik célunk az volt, hogy minél jobban lefárasszuk őket, hiszen a héten kétszer kell utazniuk, mi viszont itthon játszunk, úgyhogy talán egy kicsit ez is számít. Nekünk most tényleg minden ilyen kis dologba meg kell próbálni belekapaszkodni, mivel 

nem a mi kezünkben van a sorsunk, és azt gondolom, ez a hétvége döntő lehet a bajnokság végkimenetele szempontjából. Úgy érzem, ha a Győr nyerni tud Debrecenben, akkor a hátralevő két mérkőzését is be fogja húzni”

– mondta a magyar válogatott kapus a Magyar Kupa-összecsapás után az interjúzónában.

Dibusz úgy fogalmazott, nem múlt vasárnap kerültek hátrányba a bajnoki címért folytatott versenyben, sokkal inkább a fájó hazai vereségek – például a ZTE és a Nyíregyháza ellen – miatt bukhatják el ezúttal az aranyérmet. Borbély Balázs gárdája nem érdemtelenül vezeti a tabellát. „Nagyon jó csapatuk van, jó az alapjátékuk, kellően fizikálisak, erőnlétben is rendben vannak. Megvan bennük a minőség, az elszántság, az önbizalom. Az elmúlt másfél évben nagy utat jártak be, és egyértelműen az egyik legstabilabb együttessé váltak. Ez egyébként már a nyáron is látszódott rajtuk, hiszen karnyújtásnyira voltak a Konferencia-liga-főtáblától, tudtuk, hogy komolyan kell venni őket. 

Nem az ellenük vívott találkozókkal van a baj ebben az idényben, hanem sokkal inkább azokkal, amelyeken itthon fontos pontokat hullajtottunk. Ha hozzuk azokat, akkor a Győr előtt lehetnénk, de ez már a múlt, nem tudunk változtatni rajtuk. A Magyar Kupa is Európa-liga-indulást biztosít, ha úgy alakulna, hogy nem tudjuk befogni a győrieket a bajnokságban, akkor mindenképpen az az alapelvárás, hogy a kupát megnyerjük. De nem tettünk még le arról, hogy a hátralévő három fordulóban a megszerezhető kilenc ponttal nyomás alá helyezzük őket”

– zárta gondolatait a 35 éves Dibusz Dénes.

Lapunk mindkét mérkőzésről szöveges összefoglalóval és reakciókkal jelentkezik.

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert

