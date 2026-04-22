Két nap, két tizenegyespárbaj – a Ferencváros lesz a ZTE ellenfele a Magyar Kupa-döntőben

Joseph káprázatos kapáslövése majdnem eldöntötte a mérkőzést

A második félidőben sem lankadt az iram, érezhetően egyik együttesnek sem hiányzott, hogy túlórázzon az idény ezen szakaszában. A vezetés megszerzéséhez a kisalföldiek álltak közelebb, ám a nem éppen égimeszelő Bumba csúsztatása az alapvonalon túl hagyta el a játékteret, majd a bizonytalankodó Dibusz hibáját nem tudta kihasználni a spanyol élvonalba tartó Olekszandr Piscsur, aki szinte kilőtte a stadionból a labdát.

A túloldalon Kristoffer Zachariassen sem célzott pontosan, pedig Callum O'Dowda tökéletesen adott be, de a norvég mellépördített. Kovacevic továbbra is a IX. kerületiek egyik legveszélyesebb embere volt, de a szerencsével ő is hadilábon állt, mert amikor már sokan gólt kiáltottak, sikerült eltalálnia a földön fekvő saját csapattársát, Josephet.

Utóbbi aztán megnyerhette volna a második Magyar Kupa-elődöntőt a Ferencvárosi Torna Clubnak, de 18 méterről megeresztett kapáslövését hiába figyelte lélegzetvisszafojtva a Fradi-publikum, a francia csatár néhány centit tévedett.