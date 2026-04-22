Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
eto Magyar Kupa-elődöntő elődöntő Groupama Aréna Magyar Kupa FTC

Két nap, két tizenegyespárbaj – a Ferencváros lesz a ZTE ellenfele a Magyar Kupa-döntőben

2026. április 22. 22:48

Az utolsó körben Corbunak kötélből voltak az idegei, a győri Gavrics azonban a felső lécre panenkázta a büntetőjét, így a Ferencváros jutott a kupafináléba, amelyben a ZTE lesz az ellenfele. A keddi elődöntő után a szerdai FTC–ETO is elképesztő izgalmak után dőlt el.

Nagy Péter

Robbie Keane nem a levegőbe beszélt, amikor a vasárnapi 1–0-s győri vereséget követően elhintette, hogy a bajnoksággal ellentétben a Magyar Kupában azt küld pályára, akit csak akar. Az MK-ban ugyanis nem kell megfelelni az MLSZ magyarszabály néven elhíresült ajánlásának, ezért az FTC ír vezetőedzője nyugodt szívvel és következmények nélkül tölthette fel légiósokkal csapatát az ETO FC elleni keddi elődöntőben. A vasárnapi kezdő tizenegyből a hazai játékosok közül így maradt hírmondónak a három nappal ezelőtti rangadó egyik legjobbja, a 35 éves Dibusz Dénes. 

FTC–ETO: Cadu (labdával) remekbe szabott egyéni alakítása után egyenlített a Fradi az első félidő végén

Ezt is ajánljuk a témában

A másik nagy kérdés is hamar eldőlt, a kisalföldiek ugyanis ezúttal nem szegezték kapujukhoz a ferencvárosiakat, miután a budapestiek horvát támadója kevesebb mint 180 másodperc elteltével megszerezte a vezetést a fővárosiaknak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Történt, hogy Joseph játszotta laposan középre labdát a tizenhatoson belülre befutó Franko Kovacevicnek, aki 11 méterről könnyedén kilőtte a jobb alsó sarkot, 1–0!

Jelzésértékű, hogy a szlovén Celjétől a hírek szerint több mint egymilliárd forintért idén januárban érkező 26 esztendős futballista a találata után mestere, Keane nyakába ugrott.

Schön Szabolcs a bátorságot emlegette a győriek legutóbbi győzelme kapcsán, de most a fővárosiak léptek fel kezdeményezően. Bár a labdabirtoklásban ez nem látszott meg, a helyzetek minőségében és mennyiségében igen, éppen ezért volt némileg váratlan a bajnoki éllovas egyenlítése. 

A vasárnapi meccs hőse, Bánáti Kevin ívelte át a hosszúra a labdát, amit a hórihorgas Olekszandr Piscsuk visszafejelt az érkező Csinger Márknak, aki közvetlen közelről, bevetődve bólintott a hálóba, 1–1!

A hazai szurkolóknak kis túlzással felocsúdni sem volt idejük, máris jött a következő ETO-gól: 

Daniel Stefulj eredetileg Piscsurt kereste volna középen, de Júlio Romao nagyon szerencsétlenül ért a játékszerhez, ezzel gyakorlatilag kihagyhatatlan ziccerbe hozva Claudiu Bumbát, aki könnyedén, a kivetődő Dibusz mellett helyezett a bal sarokba, 1–2!

Miután a 46. percben jártunk, sokan elkönyvelték, hogy győri előnnyel mennek pihenőre a felek, 

csakhogy Cadu gondolt egyet, előbb a jobb szélen megbolondította Schönt, majd Jonathan Levit találta meg az ötös környékén, aki a borzasztóan kimozduló Megyeri Balázst megelőzve, a menteni igyekvő Csinger érintésével fejelt a kapuba, 2–2!

 

Joseph káprázatos kapáslövése majdnem eldöntötte a mérkőzést

A második félidőben sem lankadt az iram, érezhetően egyik együttesnek sem hiányzott, hogy túlórázzon az idény ezen szakaszában. A vezetés megszerzéséhez a kisalföldiek álltak közelebb, ám a nem éppen égimeszelő Bumba csúsztatása az alapvonalon túl hagyta el a játékteret, majd a bizonytalankodó Dibusz hibáját nem tudta kihasználni a spanyol élvonalba tartó Olekszandr Piscsur, aki szinte kilőtte a stadionból a labdát.

A túloldalon Kristoffer Zachariassen sem célzott pontosan, pedig Callum O'Dowda tökéletesen adott be, de a norvég mellépördített. Kovacevic továbbra is a IX. kerületiek egyik legveszélyesebb embere volt, de a szerencsével ő is hadilábon állt, mert amikor már sokan gólt kiáltottak, sikerült eltalálnia a földön fekvő saját csapattársát, Josephet.

Utóbbi aztán megnyerhette volna a második Magyar Kupa-elődöntőt a Ferencvárosi Torna Clubnak, de 18 méterről megeresztett kapáslövését hiába figyelte lélegzetvisszafojtva a Fradi-publikum, a francia csatár néhány centit tévedett. 

Jöhetett a hosszabbítás – 24 órán belül másodszor.

A ráadás első fele egyértelműen az ETO-ról szólt, a győriek egyre-másra alakították ki a nagyobbnál nagyobb ziccereket. A csereként pályára lépő Bíró Barnabás beadását Vitális Milán hét méterről, fél fordulatból lőtte kapura, Dibusz azonban klasszisát megvillantva, a léc alól, hatalmas bravúrral tornászta ki a labdát. Érdekesség, hogy egy nappal korábban a zalaegerszegi Joao Victor hasonlóan akrobatikus megmozdulásból volt eredményes.

 

Stefuljnak végül csak sikerült megtörni a jeget, de hiába bikázott a hosszúba, Nagy Barnabás lescsapdája kiválóan működött, így a VAR elvette a Győr gólját. A második felvonásban kijött a sündisznóállásból az FTC, olyannyira, hogy ha egy kicsit határozottabb Gruber Zsombor, akkor előnyhöz juttathatta volna az övéit. De sem ő, sem pedig Joseph nem koncentrált, így ez az elődöntő is tizenegyespárbajban dőlt el.

Az FTC-játékosok bírták jobban idegekkel

Az első párban Abu Fani és Vitális is hibázott, majd a negyedik sorozatban Joseph, illetve Benbuali is rontott. Az utolsó körben Corbunak kötélből voltak az idegei, Gavrics azonban a felső lécre panenkázta a büntetőjét, így a Ferencváros jutott a kupadöntőbe, amelyben a ZTE lesz az ellenfele.

  • A finálét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!