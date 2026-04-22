„Nem gondolja komolyan, hogy erre most igennel felelek” – Dibusz szerint nagyon kedvesek voltak hozzá a Nemzeti Sportnál

„Ebbe bele lehet bolondulni” – Jäkl szerint ezért van nehéz helyzetben Keane a Fradi kispadján
Az ETO legendája szerint szenzációs, ami Győrben történik.
A válogatott kapus nehezen aludt el a győri mérkőzést követően. Dibusz Dénes kijelentette, a vasárnapi vereség kapcsán hiba lenne a játékvezetővel túl sokat foglalkozni.
Mint arról beszámoltunk, a vasárnapi aranyrangadón a győriek Bánáti Kevin góljával 1–0-ra győztek hazai pályán a Ferencváros ellen, így három körrel a vége előtt hárompontos előnyre tettek szert a labdarúgó NB I tabellájának az élén. A vendégek kapusa, Dibusz Dénes a Nemzeti Sportnak adott interjújában hangsúlyozta, a Fradi is lőtt már hasonló gólt, így hiba lenne túl sokat foglalkozni a játékvezetővel a Győrben kapott találat miatt.
A válogatott kapus nehezen aludt el a győri mérkőzést követően, a történtek után egyszerűen nem jött álom a szemére.
„Kiegyenlített mérkőzésnek tűnt nekem a kapuból, ráadásul hasonló helyzetekkel: szélről keresztbe passzolt labda után ziccer mindkét kapu előtt, fejes után védtem én is és Samuel Petrás is, változatos, sok helyzetet hozó bajnoki volt ez.
El kellett ismernem, a győriek jobban kontrollálták a mérkőzést, nem éreztem azt az energiát a csapatomban, amely egy ilyen összecsapás megnyeréséhez szükséges lett volna”
– fogalmazott Dibusz, akinek 8-as osztályzatot adott a napilap tudósítója.
„Nagyon kedvesek hozzám. Örültem, hogy az első félidőben hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez. Abban a csapatban, amely bajnoki címet akar szerezni, minden poszton kell a kiemelkedő, extra teljesítmény, megtisztelő, ha ezt így látták. Hozzáteszem: győri kollégámra is igaz ez, ezt a pluszt ő is hozzátette az ETO sikeréhez. Schön Szabolcs közeli fejese fontos védés volt, önbizalmat adott, és nem tagadom,
szakmailag nekem is tetszett, ahogy Nadir Benbuali lövését védtem. Jól pattant előtte a labda, ilyenkor szinte lehetetlen kiszámítani, melyik oldalra, milyen magasan érkezik”
– elemzett a rutinos hálóőr, majd hozzátette:
„A megugrásokból volt néhány lehetőségünk, ha mi kerülünk előnybe, nyerhettünk volna, ugyanakkor az ellenfél térfelén nem szereztünk sok labdát, a jelenlétünk az ETO kapuja előtt egyszerűen nem volt elegendő ahhoz, hogy nyomás alatt tartsuk a hazaiakat. Nem kérdés: részünkről több kellett volna! Az első félidőben a helyzetkihasználás terén, a másodikban már a helyzetek kialakítása kapcsán is hiányérzetünk lehetett. Az is lehangolt, hogy egy szöglet után kétszer is megcélozhatták a kapunkat, és másodszorra már be is ment a labda” – sorolta Dibusz, aki kitért rá, hogy rögtön reklamált ugyan, de mégsem kellene a továbbiakban a játékvezetővel foglalkozni.
„Nemrég mi is szereztünk olyan gólt, hogy les és kéz is megelőzhette a találatot, mégis megadták, akkor természetesen örültünk neki. Ez ilyen: vitatott gólt kapunk is, szerzünk is, összességében azt hiszem, a vasárnapi vereség kapcsán hiba lenne a játékvezetővel túl sokat foglalkozni” – arra a kérdésre viszont nem válaszolt, hogy vasárnap eldőlt-e a bajnoki cím.
„Nem gondolja komolyan, hogy erre most igennel felelek… Egyértelmű, ki került lépéselőnybe, és bár nagyon fontos lehet számunkra az ETO debreceni összecsapása, nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy megnyerjük az összes hátralévő mérkőzésünket a bajnokságban és a kupában egyaránt” – tekintett előre a rutinos kapus.
Fotó: MTI/Illyés Tibor