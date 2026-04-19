Borbély Balázs Robbie Keane NB I

Robbie Keane szerint szabálytalan góllal nyert az ETO, de meg sem lepődött ezen a Fradi edzője

2026. április 19. 22:36

Robbie Keane mérgesen, Borbély Balázs szerényen értékelt. ETO–FTC: így nyilatkoztak a vezetőedzők a találkozó után.

null
Nagy-Pál Tamás

Bánáti Kevin góljával egygólos hazai sikerrel ért véget az ETO–FTC, így a győriek hárompontos előnybe kerültek a fővárosi gárda előtt a tabella élén 3 körrel az NB I-es idény vége előtt. A hazai csapat vezetőedzője, Borbély Balázs a tőle megszokott szerénységgel értékelt a találkozó utáni sajtótájékoztatón. 

ETO–FTC
ETO–FTC: Borbély Balázsék nagy lépést tettek a bajnoki cím felé. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Elmondta: szerinte nem lesz nehéz dolog a földön tartani a játékosokat az utolsó három találkozóra.

Vagyunk elég intelligensek ahhoz, hogy kezelni tudjuk ezt a helyzetet. Még nem vagyunk bajnokok, akkor leszünk azok, ha az előttünk álló három nagy nehéz mérkőzést meg tudjuk nyerni.”

ETO–FTC: Robbie Keane szabálytalan gólt emlegetett

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane nem volt éppen elégedett a mérkőzés után.

„Nem érdemeltünk vereséget” – kezdte dühösen az ír szakember. – „Mind a két oldalon voltak helyzetek. Mi is alakítottunk ki eleget, de ha valaki nem használja ki azokat, akkor általában a labdarúgásban nem tud nyerni. Jól is védekeztünk a szabadrúgások és a szögletek ellen is, egyszer nem sikerült, de őszintén, 

nem vagyok biztos abban, hogy szabályos gól volt, Dibuszról az ellenfél kezére pattant a labda. De őszintén nem vagyok meglepve, hogy nem érvénytelenítették a gólt….”

A bajnoki címről annyit mondott: „Még nincs vége.”

Végül röviden kitért a szerdai kupaelődöntőre is, amit szintén az ETO ellen játszanak, csak éppen a Groupama Arénában.

„Az lesz a nagy különbség, hogy azt küldhetek majd pályára, akit csak akarok” – utalt arra, hogy a Magyar Kupában nem kell követni a magyarszabályt.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
moliere-0
2026. április 19. 22:52
Kikockázták, és először én is gyanakodtam, de szabályos volt a GÓLUNK!!! A Fradi a gól előtt fél órán át csak egy kontráig jutott, ami sovány, és ugye mint majdnem minden kontránál ajándékról volt szó. Az első félidőben jó volt a Fradi is, de a nagyobb helyzeteket az ETO hagyta ki akkor is. Megérdemelt volt, de még kell minimum 7 pont, ami nehéz lesz, de NEM ANNYIRA, mint a mostani Újpestnél nem kikapni Fradistaként. 😊
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!