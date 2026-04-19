Robbie Keane szerint szabálytalan góllal nyert az ETO, de meg sem lepődött ezen a Fradi edzője

Egy új korszak hajnala az NB I-ben? Kikapott a Fradi Győrben, közel került a bajnoki címhez az ETO
Sok helyzet, remek hangulat és lelátói balhé is volt az idény rangadóján.
Robbie Keane mérgesen, Borbély Balázs szerényen értékelt. ETO–FTC: így nyilatkoztak a vezetőedzők a találkozó után.
Bánáti Kevin góljával egygólos hazai sikerrel ért véget az ETO–FTC, így a győriek hárompontos előnybe kerültek a fővárosi gárda előtt a tabella élén 3 körrel az NB I-es idény vége előtt. A hazai csapat vezetőedzője, Borbély Balázs a tőle megszokott szerénységgel értékelt a találkozó utáni sajtótájékoztatón.
„Nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, volt benne minden, ami nézőcsalogató” – kezdte a tréner. – „A lelátóról érkező energia feltüzelte a játékosok már az elejétől kezdve, így a szokásosnál nagyobb elánnal kezdték a mérkőzést. Akadtak helyzetek mindkét kapu előtt, a második félidőben egy kicsivel kevesebb, de akkor jobban tudtuk kontrollálni a mérkőzést. Picivel többet tettünk a győzelemért, mint az ellenfél, ezért talán meg is érdemeltük a három pontot. Egy sikeres pontrúgás után sikerült betalálnunk, jó meccset nyertünk meg.”
Elmondta: szerinte nem lesz nehéz dolog a földön tartani a játékosokat az utolsó három találkozóra.
Vagyunk elég intelligensek ahhoz, hogy kezelni tudjuk ezt a helyzetet. Még nem vagyunk bajnokok, akkor leszünk azok, ha az előttünk álló három nagy nehéz mérkőzést meg tudjuk nyerni.”
A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane nem volt éppen elégedett a mérkőzés után.
„Nem érdemeltünk vereséget” – kezdte dühösen az ír szakember. – „Mind a két oldalon voltak helyzetek. Mi is alakítottunk ki eleget, de ha valaki nem használja ki azokat, akkor általában a labdarúgásban nem tud nyerni. Jól is védekeztünk a szabadrúgások és a szögletek ellen is, egyszer nem sikerült, de őszintén,
nem vagyok biztos abban, hogy szabályos gól volt, Dibuszról az ellenfél kezére pattant a labda. De őszintén nem vagyok meglepve, hogy nem érvénytelenítették a gólt….”
A bajnoki címről annyit mondott: „Még nincs vége.”
Végül röviden kitért a szerdai kupaelődöntőre is, amit szintén az ETO ellen játszanak, csak éppen a Groupama Arénában.
„Az lesz a nagy különbség, hogy azt küldhetek majd pályára, akit csak akarok” – utalt arra, hogy a Magyar Kupában nem kell követni a magyarszabályt.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás