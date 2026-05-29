Mi lesz veled, magyar foci? Berendelték az NB I-es klubokat az MLSZ-be

Elképesztő pletykák: ez vár a magyar focira a Tisza-kormány alatt
A magyar futball szereplői közül sokakat tölt el bizonytalansággal és félelemmel a vasárnapi választás eredménye. Fókuszban a sportfinanszírozás.
Kulcsfontosságú egyeztetésre kerül sor: eligazítást tartanak a klubigazgatóknak a Magyar Labdarúgó Szövetségben. A sportvezetők a következő szezon tervezhetőségét illetően kiemelten fontos információkat kaphatnak az MLSZ-től.
Péntek délután fontos egyeztetést tartanak az NB I-es csapatok klubigazgatóinak részvételével a Magyar Labdarúgó Szövetségben. A Csakfoci információi szerint a csapatvezetők egyöntetűen bíznak benne, hogy a kormányváltást követő bizonytalan hangulatban az MLSZ vezetői tájékoztatják őket a pénzügyi terveikről, lehetséges bevételeikről és a következő bajnoki év közvetítői jogait érintő kérdésekről, amelyek egyaránt kiemelten fontosak a tervezhetőség miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar futball szereplői közül sokakat tölt el bizonytalansággal és félelemmel a vasárnapi választás eredménye. Fókuszban a sportfinanszírozás.
A portál által megkérdezett klubvezetők szerint több forgatókönyv is lehetséges: véleményük szerint előfordulhat, hogy a szövetség nem tud az eddigihez hasonló bevételeket garantáló szerződéseket kötni a következő szezonra, de a felhalmozott tartalékalapból sikerül pótolni a kieső összegeket. Mások szerint a szövetség 15-20 százalékos csökkentést jelez majd, míg mások szerint egyelőre konkrét számok továbbra sem hangzanak el, csak azt jelentik be a szövetség vezetői, hogy mikor várhatóak érdemi információk.
Eközben az NB II-es klubok vezetőit a hírek szerint egyelőre nem kereste az MLSZ, így a másodosztályban továbbra is marad a bizonytalanság, amely megnehezíti a következő szezon tervezését.
Mint ismert, az áprilisi választások eredménye gyökeres változásokat hozott az országban, amely a sportvilágra is hatással van. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek továbbra sincs élő szerződése a következő szezonra vonatkozóan a profi bajnokságok televíziós közvetítési jogairól, és a Szerencsejáték Zrt-vel sincs megállapodás a szerencsejátékkal kapcsolatos jogokról, miközben ez a két szerződés biztosította a klubok felé áramoltatott központi támogatások jelentős részét. A következő hetekben ráadásul nem is várható aláírás, így a klubok számára nehezített pályán mozog a jövő tervezése. Mindeközben fogadta el az MLSZ a profi bajnokságok versenykiírását, amely tartalmaz egy változást: a következő, 2026–2027-es szezontól bevezetik az osztályozó mérkőzést az élvonalban: az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért.
Ezt is ajánljuk a témában
Az osztályozó bevezetésének kritikusai szerint jelentősen megnehezíti az NB II-es csapatok dolgát a plusz mérkőzés.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert