tárgyalás MLSZ NB I

Mi lesz veled, magyar foci? Berendelték az NB I-es klubokat az MLSZ-be

2026. május 29. 08:17

Kulcsfontosságú egyeztetésre kerül sor: eligazítást tartanak a klubigazgatóknak a Magyar Labdarúgó Szövetségben. A sportvezetők a következő szezon tervezhetőségét illetően kiemelten fontos információkat kaphatnak az MLSZ-től.

Péntek délután fontos egyeztetést tartanak az NB I-es csapatok klubigazgatóinak részvételével a Magyar Labdarúgó Szövetségben. A Csakfoci információi szerint a csapatvezetők egyöntetűen bíznak benne, hogy a kormányváltást követő bizonytalan hangulatban az MLSZ vezetői tájékoztatják őket a pénzügyi terveikről, lehetséges bevételeikről és a következő bajnoki év közvetítői jogait érintő kérdésekről, amelyek egyaránt kiemelten fontosak a tervezhetőség miatt.

A portál által megkérdezett klubvezetők szerint több forgatókönyv is lehetséges: véleményük szerint előfordulhat, hogy a szövetség nem tud az eddigihez hasonló bevételeket garantáló szerződéseket kötni a következő szezonra, de a felhalmozott tartalékalapból sikerül pótolni a kieső összegeket. Mások szerint a szövetség 15-20 százalékos csökkentést jelez majd, míg mások szerint egyelőre konkrét számok továbbra sem hangzanak el, csak azt jelentik be a szövetség vezetői, hogy mikor várhatóak érdemi információk.

Eközben az NB II-es klubok vezetőit a hírek szerint egyelőre nem kereste az MLSZ, így a másodosztályban továbbra is marad a bizonytalanság, amely megnehezíti a következő szezon tervezését.

Mint ismert, az áprilisi választások eredménye gyökeres változásokat hozott az országban, amely a sportvilágra is hatással van. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek továbbra sincs élő szerződése a következő szezonra vonatkozóan a profi bajnokságok televíziós közvetítési jogairól, és a Szerencsejáték Zrt-vel sincs megállapodás a szerencsejátékkal kapcsolatos jogokról, miközben ez a két szerződés biztosította a klubok felé áramoltatott központi támogatások jelentős részét. A következő hetekben ráadásul nem is várható aláírás, így a klubok számára nehezített pályán mozog a jövő tervezése. Mindeközben fogadta el az MLSZ a profi bajnokságok versenykiírását, amely tartalmaz egy változást: a következő, 2026–2027-es szezontól bevezetik az osztályozó mérkőzést az élvonalban: az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SyncBaer
2026. május 29. 11:25
A TSz-elnök meg fogja oldani! Minden sportoló, színész, filmrendező, producer, alkotóművész, zenész és artista helyettes államtitkár lesz. Oszt jónapot!
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. május 29. 09:58
retek312 2026. május 29. 09:51 • Szerkesztve Minden állami támogatást elzárni a profi sport felé. Hozzanak létre profi szövetséget a liga tagjai, ne az államon élősködjenek. Éljenek meg szépen piaci alapon, majd a piac beàrazza mennyit érnek a játékjogok valójában. Tiszaszar hülye.
Válasz erre
0
0
retek312
•••
2026. május 29. 09:51 Szerkesztve
Minden állami támogatást elzárni a profi sport felé. Hozzanak létre profi szövetséget a liga tagjai, ne az államon élősködjenek. Éljenek meg szépen piaci alapon, majd a piac beàrazza mennyit érnek a játékjogok valójában.
Válasz erre
0
1
rugbista
2026. május 29. 09:20
Magyarul kevesebb lesz a lé. Gazdálkodhatnak annyiból is, de a megtakarítást nehéz lesz észrevenni - mármint azt, mire kell a megtakarított pénz. Lásd Érd: női kézilabda a fasorban, de hol van az évi 400 misi, amit elvettek? Nehezen reménykedem egy igazságosabb tőkeáramlásban. Pedig jó lenne.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!