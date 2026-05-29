Mi lesz veled, magyar foci? Berendelték az NB I-es klubokat az MLSZ-be

Eközben az NB II-es klubok vezetőit a hírek szerint egyelőre nem kereste az MLSZ, így a másodosztályban továbbra is marad a bizonytalanság, amely megnehezíti a következő szezon tervezését.

Mint ismert, az áprilisi választások eredménye gyökeres változásokat hozott az országban, amely a sportvilágra is hatással van. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek továbbra sincs élő szerződése a következő szezonra vonatkozóan a profi bajnokságok televíziós közvetítési jogairól, és a Szerencsejáték Zrt-vel sincs megállapodás a szerencsejátékkal kapcsolatos jogokról, miközben ez a két szerződés biztosította a klubok felé áramoltatott központi támogatások jelentős részét. A következő hetekben ráadásul nem is várható aláírás, így a klubok számára nehezített pályán mozog a jövő tervezése. Mindeközben fogadta el az MLSZ a profi bajnokságok versenykiírását, amely tartalmaz egy változást: a következő, 2026–2027-es szezontól bevezetik az osztályozó mérkőzést az élvonalban: az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért.