„Nem befolyásolja a céljainkat, csak megnehezíti a feladatunkat” – megtalálták a választ az MLSZ legújabb szabályára

a mezőkövesdi,

a diósgyőri,

a székesfehérvári és

a kazincbarcikai

csapat lehet. A lilák vezetőedzője már a bajnoki rajt után, augusztusban vette át az irányítást Gera Zoltántól – vele a kispestieket kétszer is megverték és a Magyar Kupában is szorgalmasan gyűjtögették az első osztályú skalpokat. Az újpesti gárda és az MTK is elvérzett a kecskemétiekkel szemben, az NB I-es éllovas ETO pedig csak hosszabbításban tudta kiejteni Tímárékat. A 46 éves vezetőedző a tapasztalatairól, a jövőtervezésről és az átrendeződő erőviszonyokról is beszélt a Mandinernek.

Tímár: Jóval nehezebb lesz így feljutni az NB I-be

Hétvégén matematikailag is biztossá válhat a Vasas és a Honvéd feljutása, noha így is maradtak még izgalmak a bajnoki hajrára.

Úgy érzem, ha megszerezzük a bronzérmet, elmondható, hogy kihoztuk magunkból a legtöbbet. Volt olyan időszak, amikor úgy gondoltuk, jobban meg tudjuk szorongatni a két budapesti riválist, de be kellett látnunk, hogy még nem állunk készen az NB I-re. Jó csapatunk van, büszke vagyok a srácokra, de hosszú távon kiegyensúlyozottabbnak kell lennünk. Hátravan még négy meccsünk, küzdünk azért, hogy dobogón végezzünk, ami elismerésre méltó, szép teljesítmény lenne.

Milyen célokkal készülnek a következő bajnokságra és mit szólnak az osztályozó bevezetéséhez Kecskeméten?

Aktívan tervezzük, és közben figyeljük, hogy miként alakulnak az erőviszonyok. Nyáron az elképzeléseinknek megfelelően szeretnénk egyben tartani az értékeinket, és olyan játékosokkal erősíteni, akik motiváltak, hisznek a feljutásban.