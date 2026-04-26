Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kecskemét Tímár Krisztián osztályozó MLSZ

„Nem befolyásolja a céljainkat, csak megnehezíti a feladatunkat” – megtalálták a választ az MLSZ legújabb szabályára

2026. április 26. 12:09

Alaposan felkavarta az állóvizet a hazai labdarúgásban az MLSZ legújabb döntése. Az osztályozó bevezetésének kritikusai szerint jelentősen megnehezíti az NB II-es csapatok dolgát a plusz mérkőzés, ám Kecskeméten máris megtalálták a megoldást a problémára.

Szabó Péter

Mint arról beszámoltunk, fontos átalakításról döntött a Magyar Labdarúgó-szövetség a legutóbbi elnökségi ülésén, amelyen elfogadta a profi bajnokságok versenykiírását és egy változást is bejelentett: a következő, 2026–2027-es idénytől bevezeti az osztályozót a magyar élvonalban! Ez azt jelenti, hogy a Fizz Liga következő kiírásától kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a másodosztály másodikjával mérkőzik meg az élvonalbeli tagságért.

Ha a kecskemétiek jövőre megnyernék az NB II-es labdarúgó-bajnokságot, automatikusan feljutnának az élvonalba
Ha a kecskemétiek jövőre megnyernék az NB II-es labdarúgó-bajnokságot, automatikusan feljutnának az élvonalba / Fotó: Facebook/Kecskeméti TE

Az osztályozót semleges pályán rendezik – olyan stadionban, amely lehetőleg a két résztvevő csapattól megközelítőleg hasonló távolságra helyezkedik el, és amelyben adottak a feltételek a videóbíró alkalmazására, így

kiélezett, a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális évadot.

A hazai labdarúgó-társadalmat megosztotta az osztályozó bevezetése, többen hangot adtak felháborodásuknak, kritikákat fogalmaztak meg, elég csak a korábbi szövetségi kapitány, Bozsik Péter vagy Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András megszólalására gondolni.

Az NB II-ből szinte biztosan két nagy múltú fővárosi klub jut fel a Fizz Ligába, nem kétséges, a teljesítménye alapján a Vasas és a Honvéd is kiérdemelte az osztályugrást. A vidék legjobbja a második vonalban a bronzérem első számú várományosa, Tímár Krisztián együttese, a Kecskeméti TE, amely a következő idénynek feljutási esélyekkel vág neki. A szakírók várakozásai szerint a kihívóik között

  • a mezőkövesdi,
  • a diósgyőri,
  • a székesfehérvári és
  • a kazincbarcikai

csapat lehet. A lilák vezetőedzője már a bajnoki rajt után, augusztusban vette át az irányítást Gera Zoltántól – vele a kispestieket kétszer is megverték és a Magyar Kupában is szorgalmasan gyűjtögették az első osztályú skalpokat. Az újpesti gárda és az MTK is elvérzett a kecskemétiekkel szemben, az NB I-es éllovas ETO pedig csak hosszabbításban tudta kiejteni Tímárékat. A 46 éves vezetőedző a tapasztalatairól, a jövőtervezésről és az átrendeződő erőviszonyokról is beszélt a Mandinernek.

Tímár: Jóval nehezebb lesz így feljutni az NB I-be

Hétvégén matematikailag is biztossá válhat a Vasas és a Honvéd feljutása, noha így is maradtak még izgalmak a bajnoki hajrára.
Úgy érzem, ha megszerezzük a bronzérmet, elmondható, hogy kihoztuk magunkból a legtöbbet. Volt olyan időszak, amikor úgy gondoltuk, jobban meg tudjuk szorongatni a két budapesti riválist, de be kellett látnunk, hogy még nem állunk készen az NB I-re. Jó csapatunk van, büszke vagyok a srácokra, de hosszú távon kiegyensúlyozottabbnak kell lennünk. Hátravan még négy meccsünk, küzdünk azért, hogy dobogón végezzünk, ami elismerésre méltó, szép teljesítmény lenne.

Milyen célokkal készülnek a következő bajnokságra és mit szólnak az osztályozó bevezetéséhez Kecskeméten?
Aktívan tervezzük, és közben figyeljük, hogy miként alakulnak az erőviszonyok. Nyáron az elképzeléseinknek megfelelően szeretnénk egyben tartani az értékeinket, és olyan játékosokkal erősíteni, akik motiváltak, hisznek a feljutásban.

Nem befolyásolja a céljainkat az osztályozó, csak megnehezíti a feladatunkat.

A terv változatlan, a futballistákkal, a sportigazgatóval és a tulajdonossal azért dolgozunk, hogy újra az első osztályban szerepeljünk. Tudnunk kell alkalmazkodni, de tény, hogy jóval nehezebb lesz így feljutni az NB I-be.

Mennyire tartja igazságosnak az osztályozó bevezetését?
Ezt nehéz addig megválaszolni, amíg sok a kérdőjel és nem ismerünk minden részletet. A magyarok szerepeltetésétől kezdve a légiósok bevetésén át egyelőre sok minden nem tisztázott.

Jelenleg úgy tűnik, hogy az élvonalbeli klubok felé billen a mérleg, nekik kedvez inkább az osztályozó. Egyes vélemények szerint kevesebb lesz a mozgás a két bajnokság mezőnyében, de ezt kell megoldani, a feladatot pedig egy meccsen nem lehetetlen teljesíteni.

A kupában bizonyítottunk, két NB I-es csapatot is kivertünk, majd idegenben megnehezítettük a győriek dolgát is. Egyébként a legegyszerűbb, ha egy csapat megnyeri a bajnokságot, mert akkor nincs szüksége osztályozóra.

Éveket töltött Angliában, hogy tetszik az ottani, feljutásról döntő rendszer?
Nem rossz a Wembleyben lebonyolított playoff, amely során elődöntőket és döntőt is rendeznek, és nem arról van szó, hogy csak egy klub kap esélyt az alacsonyabb osztályból. Ha például bővítenék a legfelsőbb osztály létszámát és az NB II harmadikja is játszhatna az élvonal 12. helyezettjével, akkor itt is nagyobb esélyt kapnának a kisebb csapatok.

Hogy látja, mekkora a különbség a magyar él- és második vonal között?
A magyarszabály miatt elég sok együttes tart fenn nagyobb keretet, ezzel felszívják a piacról a jobb képességű magyarokat, és mellettük külföldieket is igazolnak. Ez kiszámíthatatlanná tette NB I-et, abszolút kiegyenlítetté vált a bajnokság, és egyre nehezebb lesz bekerülni a legjobbak közé, ami nagy különbséget jelent. Az NB II-ben is éles a verseny, a tabella elején, végén nagy a csata, de jövőre ezzel együtt is szeretnénk bizonyítani, hogy megérett a kecskeméti futball a legmagasabb szintre.

Fotó: Facebook/Kecskeméti TE

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!