Cser-Palkovics szerint felháborító, szakmaiatlan és igazságtalan döntést hozott a szövetség

Az osztályozót semleges pályán rendezik – olyan stadionban, amely lehetőleg a két résztvevő csapattól megközelítőleg hasonló távolságra helyezkedik el és amelyben adottak a videóbíró alkalmazásának feltételei.

A döntés vegyes fogadtatást kapott: volt, aki üdvözölte az izgalmasnak ígérkező találkozót, más szerint teljesen igazságtalan ebben a formában a másodosztályú csapatra nézve.

Cser-Palkovics Andrásnak ebben a formában nem tetszik az osztályozó

Utóbbi tábort erősíti Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, aki érintett a döntésben, hiszen az NB II-es Videoton FC Fehérvárt működtető Fehérvár FC Kft. jelenleg a városi önkormányzat tulajdonában van. A politikus a Nemzeti Sport Facebook-posztja alatt kelt ki az MLSZ döntése ellen – szúrta ki a csakfoci.hu.

„Tisztelt MLSZ! Ha ez igaz, akkor ez egy felháborító, szakmaiatlan és igazságtalan döntés! Ez ellehetetleníti az NB2-es csapatok helyzetét, hiszen egy teljesen magyar, fiatalszabályt betartó, sokkal alacsonyabb költségvetésből gazdálkodó klub keretének kell(ene) megverni egy légiósokból álló keretet. Na ennyit a magyar játékosok szerepeltetését bevállaló klubok és a fiatal játékosok tamogatásáról. Ja persze, hát most, hogy a Vasas már biztos feljut, lehet szigorítania szabályokon. Piacvédelem. Vajon miért nincs harmadik kieső és van ott osztályozó ...? Ha izgalmat akarnak?