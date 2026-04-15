Cser-Palkovics szerint felháborító, szakmaiatlan és igazságtalan döntést hozott a szövetség

Kulcsfontosságú döntést hozott az MLSZ – nagy átalakítást vezetnek be a profi bajnokságokban
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentése sokaknak adhat reményt.
Székesfehérvár polgármestere szerint az MLSZ felháborító, szakmaiatlan és igazságtalan döntést hozott. Cser-Palkovics András a közösségi médiában kelt ki az osztályozó ellen.
Mint beszámoltunk róla, kedden a labdarúgó-bajnokságokkal kapcsolatban fontos változtatásról döntött a következő idénytől kezdve a Magyar Labdarúgó-szövetség, mely szerint bevezetik az osztályozó mérkőzést a Fizz Ligában.
Ezt is ajánljuk a témában
Konkrétan arról határozott a testület, hogy
a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért.
Az osztályozót semleges pályán rendezik – olyan stadionban, amely lehetőleg a két résztvevő csapattól megközelítőleg hasonló távolságra helyezkedik el és amelyben adottak a videóbíró alkalmazásának feltételei.
A döntés vegyes fogadtatást kapott: volt, aki üdvözölte az izgalmasnak ígérkező találkozót, más szerint teljesen igazságtalan ebben a formában a másodosztályú csapatra nézve.
Utóbbi tábort erősíti Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, aki érintett a döntésben, hiszen az NB II-es Videoton FC Fehérvárt működtető Fehérvár FC Kft. jelenleg a városi önkormányzat tulajdonában van. A politikus a Nemzeti Sport Facebook-posztja alatt kelt ki az MLSZ döntése ellen – szúrta ki a csakfoci.hu.
„Tisztelt MLSZ! Ha ez igaz, akkor ez egy felháborító, szakmaiatlan és igazságtalan döntés! Ez ellehetetleníti az NB2-es csapatok helyzetét, hiszen egy teljesen magyar, fiatalszabályt betartó, sokkal alacsonyabb költségvetésből gazdálkodó klub keretének kell(ene) megverni egy légiósokból álló keretet. Na ennyit a magyar játékosok szerepeltetését bevállaló klubok és a fiatal játékosok tamogatásáról. Ja persze, hát most, hogy a Vasas már biztos feljut, lehet szigorítania szabályokon. Piacvédelem. Vajon miért nincs harmadik kieső és van ott osztályozó ...? Ha izgalmat akarnak?
Köszönjük a magyar labdarúgás irányítóinak (köztük a klubunkat majdnem megszüntető Garancsi Istvánnak), hogy jelentősen megnehezítették az új tulajdonos megtalálását és az erről szóló egyeztetéseket! Rossz hírem van Nekik! Nem fog sikerülni. Ők már rég nem lesznek sehol, amikor a Videoton még mindig létezni fog.”
A hozzászólás 8 kommentet kapott, mindenki egyetértett a polgármesterrel, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hozzászólásukból kiderül, hogy mindnyájan Vidi-szurkolók.
