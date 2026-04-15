Cser-Palkovics András Fehérvár MLSZ

Cser-Palkovics szerint felháborító, szakmaiatlan és igazságtalan döntést hozott a szövetség

2026. április 15. 16:56

Székesfehérvár polgármestere szerint az MLSZ felháborító, szakmaiatlan és igazságtalan döntést hozott. Cser-Palkovics András a közösségi médiában kelt ki az osztályozó ellen.

Mint beszámoltunk róla, kedden a labdarúgó-bajnokságokkal kapcsolatban fontos változtatásról döntött a következő idénytől kezdve a Magyar Labdarúgó-szövetség, mely szerint bevezetik az osztályozó mérkőzést a Fizz Ligában.

osztályozó
Ha második lesz a következő évadban a Fehérvár, akkor osztályozót kell játszania a feljutásért. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Konkrétan arról határozott a testület, hogy 

a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért.

Az osztályozót semleges pályán rendezik – olyan stadionban, amely lehetőleg a két résztvevő csapattól megközelítőleg hasonló távolságra helyezkedik el és amelyben adottak a videóbíró alkalmazásának feltételei.

A döntés vegyes fogadtatást kapott: volt, aki üdvözölte az izgalmasnak ígérkező találkozót, más szerint teljesen igazságtalan ebben a formában a másodosztályú csapatra nézve. 

Cser-Palkovics Andrásnak ebben a formában nem tetszik az osztályozó

Utóbbi tábort erősíti Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, aki érintett a döntésben, hiszen az NB II-es Videoton FC Fehérvárt működtető Fehérvár FC Kft. jelenleg a városi önkormányzat tulajdonában van. A politikus a Nemzeti Sport Facebook-posztja alatt kelt ki az MLSZ döntése ellen – szúrta ki a csakfoci.hu.

„Tisztelt MLSZ! Ha ez igaz, akkor ez egy felháborító, szakmaiatlan és igazságtalan döntés! Ez ellehetetleníti az NB2-es csapatok helyzetét, hiszen egy teljesen magyar, fiatalszabályt betartó, sokkal alacsonyabb költségvetésből gazdálkodó klub keretének kell(ene) megverni egy légiósokból álló keretet. Na ennyit a magyar játékosok szerepeltetését bevállaló klubok és a fiatal játékosok tamogatásáról. Ja persze, hát most, hogy a Vasas már biztos feljut, lehet szigorítania szabályokon. Piacvédelem. Vajon miért nincs harmadik kieső és van ott osztályozó ...? Ha izgalmat akarnak? 

Köszönjük a magyar labdarúgás irányítóinak (köztük a klubunkat majdnem megszüntető Garancsi Istvánnak), hogy jelentősen megnehezítették az új tulajdonos megtalálását és az erről szóló egyeztetéseket! Rossz hírem van Nekik! Nem fog sikerülni. Ők már rég nem lesznek sehol, amikor a Videoton még mindig létezni fog.”

A hozzászólás 8 kommentet kapott, mindenki egyetértett a polgármesterrel, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hozzászólásukból kiderül, hogy mindnyájan Vidi-szurkolók.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Halder_1899
2026. április 15. 18:12
a vasast kell védeni. Mindenáron, mert biztos kiesés gondok lennének.
yalaelnok
2026. április 15. 18:09
hitelesebb lenne, ha nem lenne benne vaskos érdekeltsége jobb lett volna csöndben maradnia ennek a nárcisztikus, szereplésvágyó pöcsnek én, mint a kérdésben független és elfogulatlan, az osztályozót egy nagyon buta döntésnek tartom, ezt tegnap meg is írtam
gullwing
2026. április 15. 17:17
Én sem vagyok vidi szurkoló de ezzel az NB 2-es csapatokat megszívatták.
cint04
2026. április 15. 17:01
szaros garancsit kihagyják mindig az ilyen NERes halűllistákról kiváncsi lennék miért ekkora pajtikája a koszos tiszásoknak
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!