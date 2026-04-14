Kulcsfontosságú döntést hozott az MLSZ – nagy átalakítást vezetnek be a profi bajnokságokban

Fontos átalakításról döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség a keddi elnökségi ülésén, amelyen elfogadta a profi bajnokságok versenykiírását és egy változást is bejelentettek: a következő, 2026–2027-es szezontól bevezetik az osztályozó mérkőzést a Fizz Ligában!

Konkrétan arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért.

Az osztályozót semleges pályán rendezik – olyan stadionban, amely lehetőleg a két résztvevő csapattól megközelítőleg hasonló távolságra helyezkedik el és amelyben adottak a videóbíró alkalmazásának feltételei. Így kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgó idényt – írja a szövetség honlapja.