osztályozó döntés MLSZ

Kulcsfontosságú döntést hozott az MLSZ – nagy átalakítást vezetnek be a profi bajnokságokban

2026. április 14. 22:17

A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentése sokaknak adhat reményt.

null

Fontos átalakításról döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség a keddi elnökségi ülésén, amelyen elfogadta a profi bajnokságok versenykiírását és egy változást is bejelentettek: a következő, 2026–2027-es szezontól bevezetik az osztályozó mérkőzést a Fizz Ligában!

Konkrétan arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért.

Az osztályozót semleges pályán rendezik – olyan stadionban, amely lehetőleg a két résztvevő csapattól megközelítőleg hasonló távolságra helyezkedik el és amelyben adottak a videóbíró alkalmazásának feltételei. Így kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgó idényt – írja a szövetség honlapja.

Ezzel párhuzamosan átalakul a női élvonal is: a 2026–2027-es bajnoki idénytől az alapszakasz után háromcsoportos rájátszás (1-4., 5-8., 9-12. helyezettek) következik, amelyben a csapatok oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről.

Az első hat csapatot a Magyar Labdarúgó Szövetség jelentős díjazásban részesíti, ezzel is ösztönözve a klubokat a minél jobb helyezés elérésére.

A beszámoló zárásaként megjegyzik, az elnökség úgy döntött továbbá, hogy a Fizz Ligához hasonlóan a női élvonalban is bevezeti az osztályozós rendszert.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cirmos
2026. április 14. 22:27
én még várok egy kulcsfontosságú döntésre: a focit piaci alapra kell helyezni. a szurkolók megveszik a jegyet, vannak szponzorok és reklám, stb... az emberek túlnyomó részét kibaszottul nem érdekli a foci, és nem is akarják erre fordítani az adójuk egy részét.
galancza-2
2026. április 14. 22:25
kulcsfontosságú a kurva apátok... css már mp faxát szopja....
