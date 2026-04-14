Kulcsfontosságú döntést hozott az MLSZ – nagy átalakítást vezetnek be a profi bajnokságokban

Ilyen még nem volt: történelmi Honvéd–Fradira készülhetünk!
A tét különösen nagy, és minden egyes döntésnek jelentős súlya van.
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentése sokaknak adhat reményt.
Fontos átalakításról döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség a keddi elnökségi ülésén, amelyen elfogadta a profi bajnokságok versenykiírását és egy változást is bejelentettek: a következő, 2026–2027-es szezontól bevezetik az osztályozó mérkőzést a Fizz Ligában!
Konkrétan arról határozott a testület, hogy a Fizz Liga következő idényétől kezdve az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. a Merkantil Bank Liga 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért.
Az osztályozót semleges pályán rendezik – olyan stadionban, amely lehetőleg a két résztvevő csapattól megközelítőleg hasonló távolságra helyezkedik el és amelyben adottak a videóbíró alkalmazásának feltételei. Így kiélezett és a nézők számára is izgalmasnak ígérkező találkozó zárja majd a magyar professzionális labdarúgó idényt – írja a szövetség honlapja.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezzel párhuzamosan átalakul a női élvonal is: a 2026–2027-es bajnoki idénytől az alapszakasz után háromcsoportos rájátszás (1-4., 5-8., 9-12. helyezettek) következik, amelyben a csapatok oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről.
Az első hat csapatot a Magyar Labdarúgó Szövetség jelentős díjazásban részesíti, ezzel is ösztönözve a klubokat a minél jobb helyezés elérésére.
A beszámoló zárásaként megjegyzik, az elnökség úgy döntött továbbá, hogy a Fizz Ligához hasonlóan a női élvonalban is bevezeti az osztályozós rendszert.
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
,A fideszes oldalon valószínűleg szükségszerűen végig fog söpörni egy önvizsgálati folyamat és egy purgálódás – vagy purgálás, nem tudom, magától vagy tudatosan, talán mindkettő. Szilvay Gergely írása.