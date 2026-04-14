Fel kell állni, és csinálni tovább – ellenszélben, kárörömben, bosszúszomjtól körülvéve

Nehéz mit mondani, mit írni tizenhat igenis sikeres év és egy ekkora vereség után. Az a tippem, sokan a tiszások közül is nemsokára boldog békeidőként fognak emlékezni az Orbán-rendszer tizenhat évére. Meglátjuk. Tizenhat év hosszú idő, ami óhatatlanul erodálja a hatalmon lévőt, és nem tud ártatlan maradni. Egyre többen utálják meg, egyre többeknek lép a tyúkszemére, főleg ha konfrontatív, mint Orbán Viktor – ettől még a konfrontáció lehet jó, sőt szükséges.

Tizenhat évet kormányozni mindenképp siker, és történelmi siker.

A győztes Magyar Pétert konzervatívként írják le a nyugati médiában, holott egy elvtelen néppárti – az Európai Néppárt meg régen kiüresedett. De a magyarok nagy többsége őt választotta, úgyhogy jöhet a mutatvány.

A fideszes oldalon valószínűleg szükségszerűen végig fog söpörni egy önvizsgálati folyamat és egy purgálódás – vagy purgálás, nem tudom, magától vagy tudatosan, talán mindkettő.