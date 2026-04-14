Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
fidesz európai néppárt Magyar Péter választás orbán viktor

Fel kell állni, és csinálni tovább – ellenszélben, kárörömben, bosszúszomjtól körülvéve

2026. április 14. 14:49

A fideszes oldalon valószínűleg szükségszerűen végig fog söpörni egy önvizsgálati folyamat és egy purgálódás – vagy purgálás, nem tudom, magától vagy tudatosan, talán mindkettő.

Szilvay Gergely
Részemről maradok jobboldali, konzervatív, orbánista. Valamikor 2007 körül kapcsolódtam be a felfutó ifjújobboldali blogvilágba,

ingyen írtunk, hobbiból, ellenzékből. Az egyik blogból, a Reakcióból nőtt ki a Mandiner. Azóta sok idő telt el.

A vasárnapi választás után retrospektíve is egyértelmű lett, hogy sosem volt igazuk azoknak, akik szerint Magyarország és az Orbán-kormány diktatúra, autokrácia, hibrid rezsim vagy bármi ilyesmi. Az a mítosz is megdőlt, hogy a választási rendszer kizárólag a Fidesznek kedvez: valójában a győztesnek kedvez. Kíváncsi leszek,

akik eddig végtelenül aránytalannak tartották, azok majd hallgatnak, vagy kihozzák, hogy mégis jó.

Esetleg továbbra is ragaszkodnak egy arányos rendszer bevezetéséhez, ami viszont általában koalíciókényszert és kormányzati instabilitást hoz.

Nehéz mit mondani, mit írni tizenhat igenis sikeres év és egy ekkora vereség után. Az a tippem, sokan a tiszások közül is nemsokára boldog békeidőként fognak emlékezni az Orbán-rendszer tizenhat évére. Meglátjuk. Tizenhat év hosszú idő, ami óhatatlanul erodálja a hatalmon lévőt, és nem tud ártatlan maradni. Egyre többen utálják meg, egyre többeknek lép a tyúkszemére, főleg ha konfrontatív, mint Orbán Viktor – ettől még a konfrontáció lehet jó, sőt szükséges.

Tizenhat évet kormányozni mindenképp siker, és történelmi siker.

A győztes Magyar Pétert konzervatívként írják le a nyugati médiában, holott egy elvtelen néppárti – az Európai Néppárt meg régen kiüresedett. De a magyarok nagy többsége őt választotta, úgyhogy jöhet a mutatvány.

A fideszes oldalon valószínűleg szükségszerűen végig fog söpörni egy önvizsgálati folyamat és egy purgálódás – vagy purgálás, nem tudom, magától vagy tudatosan, talán mindkettő.

Sokakról kiderül, hogy „mindig is” tiszások voltak, mások most állnak át, mások mindig is csak érdekből csatlakoztak.

Tizenhat év alatt sok salakot magával hoz az idő folyója (elnézést a képzavarért!). Aztán lesznek, akiket ki kell tenni, mert kártékonyak. Az is jó eséllyel megtippelhető, hogy lesz némi belső vádaskodás, némi káosz.

Az is igaz, hogy az ország némi attitűdváltozáson esett át. Tizenhat év modernizálás és a szociális rendszer rendbetétele, mármint a meritokratikus alapon járó támogatások rendszere magától értetődik annak, aki nem élte át a Gyurcsány-rendszert. Aki megérti, hogy nincs magától, az sem biztos, hogy átélte, milyen, ha nincs.

A modernizálással minden jobboldali kormány hosszú távon a saját ellenzékét termeli ki, mert a modernizálás liberálisokat termel.

Az időközben megszülető és felnövő ifjúságot talán sosem kezeltük kellő komolysággal. De ne legyünk defetisták, hiszen ha a tizenhat év Orbán-rendszernek meg Donald Trump két ciklusának van tanulsága, az az, hogy lehet jobboldaliként is proaktívan politizálni, sőt kell is.

Globális értelemben pocsék négy év jön.

Meglátjuk, a tapasztalatlanokkal teli Tisza hogyan kezeli. Egy darabig elmúlt tizenhat éveznek majd, de örökké nem lehet. Az is vélelmezhető, hogy germán–brüsszeli tartomány, avagy gyarmat leszünk. Nincs viccesebb, mint mikor Alexander Soros azt írja ki az X-re, hogy Magyarország megszabadult a külföldi beavatkozástól. Miközben ő maga, Alexander Soros a külföldi beavatkozás megtestesülése.

Bíznunk kell, hogy a Patrióták frakciója idővel tényleg megkerülhetetlen erővé válik, és ahogy eddig mi segítettük a tagjait, most majd ők segítenek minket. Amit mi blokkoltunk, azt ők blokkolják majd.

De aztán fel kell állni, és csinálni tovább. Kinek pártot kell megújítania, továbbvinnie, kinek intézményeket, lapokat, gondolatokat. Ellenszélben, kárörömben, bosszúszomjtól körülvéve is, hosszú távon.

***

(Nyitókép: Polyák Attila / Magyar Nemzet)

Összesen 180 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
VeressZoltán
2026. április 14. 16:31
Visszaszerezzük a kormánykereket Főni, de keményebben kellett volna bánnotok az ukránokkal, /azonnal se gáz, se áram, se gázolaj/a buzikkal, /kuss pride/a komcsilipsi bagázs hazudozóival /ha nem csapod le a piaci legyet, állandóan rajtad döngicsél/
Válasz erre
1
0
westend
2026. április 14. 16:31
akitiosz 2026. április 14. 16:11 "2016-ban még Ukrajna EU felvételét akarta" - nem akkor, és természetesen a normál 15 éves felkészülés után, de valóban szó volt róla zsótika. Szóval most viszonylag kisebbet hazudtál.
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2026. április 14. 16:31
knerten: Megadja nagyon jó arc. Az egyik legjobb.
Válasz erre
0
0
Nemtulokos
2026. április 14. 16:29
Egy pillanatra megingott a jobboldali közösségi, "Soros, Brüsszel, Ukrajna és a buzik után talán mi is felelősek vagyunk a vereségért vagy bármiért." Szerencsére megjött a válasz, hogy nem, Mark Zukkerberg és a Tiktok a felelősök.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!