Volt vezérkari főnök: Nagy-Britannia sebezhető, és az ellenségeink figyelnek

Carter szerint a brit biztonság alapját továbbra is a NATO adja, ugyanakkor figyelmeztetett: ha a szövetség többi tagja is London jelenlegi példáját követné, maga a katonai szervezet kerülne veszélybe.

„Belgium atomfegyverekkel”

A volt katonai vezető szerint az egymást követő brit kormányok hosszú évek alatt fokozatosan építették le a haderő képességeit. Úgy fogalmazott, hogy