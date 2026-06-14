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Nick Carter Nagy-Britannia Keir Starmer Egyesült Királyság brit hadsereg

Volt vezérkari főnök: Nagy-Britannia sebezhető, és az ellenségeink figyelnek

2026. június 14. 16:30

Riasztónak nevezte a szigetország védelmi állapotát Sir Nick Carter a védelmi miniszter és a fegyveres erőkért felelős államtitkár lemondása után.

2026. június 14. 16:30
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A brit fegyveres erők egykori vezérkari főnöke, Sir Nick Carter tábornok szerint Nagy-Britannia egyre sérülékenyebb, miközben a világ veszélyesebb, mint az elmúlt évtizedekben bármikor. A tábornok a The Timesnak írt levelében reagált arra, hogy június 11-én egymás után mondott le John Healey védelmi miniszter és Al Carns, a fegyveres erőkért felelős államtitkár – adta hírül a GB News.

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Healey távozását azzal indokolta, hogy

a kormány védelmi beruházási terve „messze elmarad attól, amire a honvédelemnek és az országnak szüksége lenne ebben a veszélyes időszakban”.

A politikus egyenesen Keir Starmer miniszterelnököt és a pénzügyminisztériumot bírálta, mondván, nem hajlandók biztosítani a szükséges forrásokat.

Al Carns hasonló hangot ütött meg lemondólevelében. Mint fogalmazott:

Arra kérjük a katonákat, hogy harcoljanak ezért az országért. Cserébe tartozunk nekik a szükséges felszereléssel és azzal a lojalitással, hogy kiállunk mellettük. Mindkettőben kudarcot vallunk.”

Sokkal veszélyesebb világban élünk

Sir Nick Carter tárbornok szerint a lemondások hátterében álló problémák rendkívül aggasztóak. A volt vezérkari főnök azt írta:

Nem emlékszem olyan időszakra, amikor a világ ennyire veszélyes lett volna, mint manapság.”

A tábornok arra figyelmeztetett, hogy Nagy-Britannia több létfontosságú területen is kiszolgáltatott:

  • az ország adatforgalmának mintegy 90 százaléka tenger alatti kábeleken halad át;
  • az élelmiszer- és energiaellátás jelentős része importra épül;
  • miközben a kritikus infrastruktúrát folyamatos kibertámadások érik.

Országunk sebezhető”

– hangsúlyozta.

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Carter szerint a brit biztonság alapját továbbra is a NATO adja, ugyanakkor figyelmeztetett: ha a szövetség többi tagja is London jelenlegi példáját követné, maga a katonai szervezet kerülne veszélybe.

„Belgium atomfegyverekkel”

A volt katonai vezető szerint az egymást követő brit kormányok hosszú évek alatt fokozatosan építették le a haderő képességeit. Úgy fogalmazott, hogy

a megfelelő források nélküli Nagy-Britannia könnyen „Belgium atomfegyverekkel” típusú országgá válhat.

A brit kormány hónapok óta halogatja az új védelmi beruházási terv közzétételét. Sajtóértesülések szerint a védelmi minisztérium további 28 milliárd fontot (mintegy 13 ezer milliárd forintot) kért a következő négy évre.

Keir Starmer a tábornoknak írt válaszlevelében elismerte, hogy „tovább erőfeszítéseket kell tennünk”, ugyanakkor azt állította, hogy a készülő program biztosítani fogja a hadsereg modernizálásához szükséges forrásokat.

Carter azonban levelét egy rövid, de figyelmeztető mondattal zárta, amelyre a kormányfőnek nem igazán volt közvetlen válasza:

Az ellenségeink figyelnek.”

A GB News emlékeztet, hogy a hónapok óta csúszó védelmi beruházási tervnek kellene részleteznie, hogyan teremti elő a brit kormány a következő évtizedben az új fegyverrendszerek és a katonai infrastruktúra fejlesztésének forrásait.

***

Fotó: Sir Nick Carter tábornok / X

 

Összesen 8 komment

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2026. június 14. 18:08
Jó, értjük. Háborús hisztériakeltéssel akarnak port hinteni a választók szemébe, hogy megpróbálják elterelni a figyelmüket a megélhetési nehézségekről és arról, hogy a niggerek, arabok, hinduk és pakik lassan fölfalják az országot.
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Hoked_ly
2026. június 14. 17:58
Nem kellett volna kirabolni az egész világot, és most nem kellene semmitől tartaniuk köcsög Britisztániak! Nagyobb veszély már ott, a sok Muszlim giganyiszáló, mint más országok!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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mgyfree
2026. június 14. 17:50
Nem emlékszem olyan időszakra, amikor a világ ennyire veszélyes lett volna, mint manapság.” Teljesen igaza van a rasszista késelős, nyakazós szikhekre, négerekre robbantós arabokra gondolt? Mert egy fehér emberes orosz megszállás áldás lenne a még fehér britekkre nézve.
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szemlelo-2
2026. június 14. 17:44
Miután pénzt is kér, a huhogás célzatos.
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