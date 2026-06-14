Volt vezérkari főnök: Nagy-Britannia sebezhető, és az ellenségeink figyelnek

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A brit fegyveres erők korábbi vezérkari főnökénél kiemelt helyre került Zelenszkijék további támogatása.
Riasztónak nevezte a szigetország védelmi állapotát Sir Nick Carter a védelmi miniszter és a fegyveres erőkért felelős államtitkár lemondása után.
A brit fegyveres erők egykori vezérkari főnöke, Sir Nick Carter tábornok szerint Nagy-Britannia egyre sérülékenyebb, miközben a világ veszélyesebb, mint az elmúlt évtizedekben bármikor. A tábornok a The Timesnak írt levelében reagált arra, hogy június 11-én egymás után mondott le John Healey védelmi miniszter és Al Carns, a fegyveres erőkért felelős államtitkár – adta hírül a GB News.
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A brit fegyveres erők korábbi vezérkari főnökénél kiemelt helyre került Zelenszkijék további támogatása.
Healey távozását azzal indokolta, hogy
a kormány védelmi beruházási terve „messze elmarad attól, amire a honvédelemnek és az országnak szüksége lenne ebben a veszélyes időszakban”.
A politikus egyenesen Keir Starmer miniszterelnököt és a pénzügyminisztériumot bírálta, mondván, nem hajlandók biztosítani a szükséges forrásokat.
Al Carns hasonló hangot ütött meg lemondólevelében. Mint fogalmazott:
Arra kérjük a katonákat, hogy harcoljanak ezért az országért. Cserébe tartozunk nekik a szükséges felszereléssel és azzal a lojalitással, hogy kiállunk mellettük. Mindkettőben kudarcot vallunk.”
Sir Nick Carter tárbornok szerint a lemondások hátterében álló problémák rendkívül aggasztóak. A volt vezérkari főnök azt írta:
Nem emlékszem olyan időszakra, amikor a világ ennyire veszélyes lett volna, mint manapság.”
A tábornok arra figyelmeztetett, hogy Nagy-Britannia több létfontosságú területen is kiszolgáltatott:
Országunk sebezhető”
– hangsúlyozta.
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Bemutatták egy orosz támadás lehetőségeit.
Carter szerint a brit biztonság alapját továbbra is a NATO adja, ugyanakkor figyelmeztetett: ha a szövetség többi tagja is London jelenlegi példáját követné, maga a katonai szervezet kerülne veszélybe.
A volt katonai vezető szerint az egymást követő brit kormányok hosszú évek alatt fokozatosan építették le a haderő képességeit. Úgy fogalmazott, hogy
a megfelelő források nélküli Nagy-Britannia könnyen „Belgium atomfegyverekkel” típusú országgá válhat.
A brit kormány hónapok óta halogatja az új védelmi beruházási terv közzétételét. Sajtóértesülések szerint a védelmi minisztérium további 28 milliárd fontot (mintegy 13 ezer milliárd forintot) kért a következő négy évre.
Keir Starmer a tábornoknak írt válaszlevelében elismerte, hogy „tovább erőfeszítéseket kell tennünk”, ugyanakkor azt állította, hogy a készülő program biztosítani fogja a hadsereg modernizálásához szükséges forrásokat.
Carter azonban levelét egy rövid, de figyelmeztető mondattal zárta, amelyre a kormányfőnek nem igazán volt közvetlen válasza:
Az ellenségeink figyelnek.”
A GB News emlékeztet, hogy a hónapok óta csúszó védelmi beruházási tervnek kellene részleteznie, hogyan teremti elő a brit kormány a következő évtizedben az új fegyverrendszerek és a katonai infrastruktúra fejlesztésének forrásait.
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Fotó: Sir Nick Carter tábornok / X