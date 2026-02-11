Pánikban a szuperhatalmak: ötpontos tervet dolgoztak ki Ukrajna tartós finanszírozására

Európának „gazdaságilag, politikailag és katonailag is szuperhatalommá kell válnia”, hogy Amerika nélkül is meg tudja védeni magát az „átalakuló világrendben” – nyilatkozta a brit fegyveres erők korábbi vezérkari főnöke egy németországi biztonságpolitikai csúcstalálkozóra készített jelentésében. Sir Nick Carter meglátásait a Telegraph foglalta össze.

Sir Nick Carter szerint a kontinens nem engedheti meg magának, hogy „automatikusan” az amerikai védelemre építsen, ezért a védelmi kiadások gyors növelését sürgette (holott az európai NATO-tagországok torkán már a GDP arányos 5 százalékos védelmi hozzájárulást is nehezen sikerült lenyomni – a szerk.).