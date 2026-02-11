Ft
Európa Nick Carter fegyverkezés Nagy-Britannia NATO Ukrajna Donald Trump hadsereg Egyesült Államok

Pánikban a szuperhatalmak: ötpontos tervet dolgoztak ki Ukrajna tartós finanszírozására

2026. február 11. 19:10

A brit fegyveres erők korábbi vezérkari főnökénél kiemelt helyre került Zelenszkijék további támogatása.

2026. február 11. 19:10
null

Európának „gazdaságilag, politikailag és katonailag is szuperhatalommá kell válnia”, hogy Amerika nélkül is meg tudja védeni magát az „átalakuló világrendben” – nyilatkozta a brit fegyveres erők korábbi vezérkari főnöke egy németországi biztonságpolitikai csúcstalálkozóra készített jelentésében. Sir Nick Carter meglátásait a Telegraph foglalta össze.

Sir Nick Carter szerint a kontinens nem engedheti meg magának, hogy „automatikusan” az amerikai védelemre építsen, ezért a védelmi kiadások gyors növelését sürgette (holott az európai NATO-tagországok torkán már a GDP arányos 5 százalékos védelmi hozzájárulást is nehezen sikerült lenyomni – a szerk.).

Figyelmeztetése szerint Európa befolyása azon múlik, képes-e „gyors kollektív cselekvésre” és saját biztonságáért felelősséget vállalni.

Az az Európa, amely képes erre, a nemzetközi rend alakítója marad. Azt az Európát, amelyik nem, mások fogják alakítani”

– fogalmazott.

Trump, a „pusztító”

A vita hátterében a második Trump-adminisztráció és a NATO jövőjével kapcsolatos bizonytalanság áll. Emmanuel Macron francia elnök szerint Európának „fel kell ébrednie”, és nagyhatalomként kell viselkednie, miközben azt állította:

Trump „szét akarja darabolni” az Európai Uniót.

Trump korábban többször kilátásba helyezte az Egyesült Államok NATO-ból való kivonulását, és már megkezdte bizonyos NATO-bázisok feletti amerikai ellenőrzés átadását is.

A változó erőviszonyok közepette a NATO parancsnoki struktúrájában is átrendeződés kezdődött. Egy brit tábornok veszi át a virginiai Norfolkban működő Összhaderőnemi Parancsnokság vezetését, amely az egyetlen NATO-műveleti központ amerikai területen.

  • Olaszország a nápolyi,
  • Németország és Lengyelország pedig a brunssumi parancsnokság irányításában kap nagyobb szerepet.

A brit védelmi miniszter, John Healey közölte: „a védelmi igények növekednek”, az Egyesült Királyság pedig vezető szerepet vállal az európai biztonság erősítésében. London az Arctic Sentry arktiszi misszió keretében három éven belül megduplázza a Norvégiába telepített katonák számát, 2000 főre.

Sir Nick Carter a Tony Blair Intézet számára készített tanulmányában ötpontos tervet javasolt:

  • Ukrajna védelmének tartós finanszírozása,
  • az orosz szabotázsakciók elleni fellépés,
  • az európai döntéshozatal és fegyvergyártás átalakítása az amerikai függőség csökkentésére, valamint
  • egy új társadalmi szerződés a katonai reform támogatására.

Közben az EU védelmi biztosa, Andrius Kubilius egy százezerfős „Európai Katonai Erő” létrehozását is szorgalmazza, amely az amerikai háttér nélkül gondolná újra a kontinens védelmét.

Fotó: Ozan KOSE / AFP

 

