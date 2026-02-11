Ft
Északi-sark NATO Arktisz Oroszország Donald Trump hadsereg Egyesült Államok

A NATO rákapcsol az Északi-sarkkörön: Moszkva miatt új küldetés indul a jég birodalmában

2026. február 11. 18:15

Az orosz bombázók, vadászgépek és atom-tengeralattjárók egyre gyakoribb felvonultatása után a NATO új misszióval erősíti jelenlétét az Arktiszon.

2026. február 11. 18:15

Az elmúlt egy évben elemzők tucatnyi alkalommal dokumentálták, hogy Oroszország látványosan demonstrálja katonai erejét az Északi-sarkkör térségében. A nyomásra válaszul a NATO bejelentette új arktiszi küldetését, az Arctic Sentry programot, amelynek célja az északi jelenlét megerősítése – írja a New York Times.

Ez a NATO erejére támaszkodva védi a területünket, és biztosítja, hogy az Arktisz és a Magas-Észak biztonságos maradjon”

– fogalmazott a programmal kapcsolatban Alexus G. Grynkewich amerikai tábornok, a NATO európai főparancsnoka.

Trump is ösztönözte a lépést

A New York Times szerint az új misszió részben Donald Trump nyomásának eredményeképp született meg. Az amerikai elnök korábban felvetette, hogy az Egyesült Államoknak közvetlenebb ellenőrzést kellene gyakorolnia Grönland, mint geostratégiailag fokozottan fontos terület felett. Az Arctic Sentry azt az üzenetet is hordozza:

a szövetség képes önállóan biztosítani a térséget.

A NATO növelné jelenlétét

  • Norvégia,
  • Svédország és
  • Finnország

arktiszi területein, valamint fokozná a tengeri járőrözést a Norvég-tengeren és az úgynevezett GIUK-szorosban (Grönland–Izland–Egyesült Királyság közti térség), amely kulcsfontosságú az Atlanti-óceánhoz való kijutás szempontjából.

Miért ennyire érzékeny a térség?

2025 januárja óta Oroszország legalább 33 katonai manővert hajtott végre az Arktiszon. Moszkva fő bázisa a Kola-félszigeten található, ahol nukleáris robbanófejek hordozására képes tengeralattjárókat állomásoztat.

A NATO egyik legnagyobb félelme, hogy egy ilyen egység áthatol a Norvég-tengeren és a GIUK-szoroson az Atlanti-óceánra.

Akkor vége a játéknak”

– idézi a lap Minna Alander biztonságpolitikai szakértőt, aki szerint az Atlanti-óceánon rendkívül nehéz felderíteni egy tengeralattjárót.

Emellett Moszkvát azzal is vádolják, hogy „macska-egér játékot” játszik a térségben: illegális olajszállításokkal és a tengerfenéken futó energetikai, illetve kommunikációs kábelek veszélyeztetésével próbál nyomást gyakorolni.

A NATO válasza

A brit védelmi miniszter, John Healey bejelentette, hogy az Egyesült Királyság három év alatt megduplázza norvégiai arktiszi csapatlétszámát, 2000 főre. A NATO március közepétől mintegy 25 ezer katona részvételével nagyszabású hadgyakorlatot indít.

A szövetség szerint

Oroszország jelenti „a legnagyobb fenyegetést az Arktisz és a Magas-Észak biztonságára a hidegháború óta”.

A globális felmelegedés miatt megnyíló új hajózási útvonalak pedig tovább növelik a térség stratégiai jelentőségét. A NATO számára az üzenet egyértelmű: az Arktisz többé nem periféria, hanem a nagyhatalmi versengés egyik új frontvonala.

***

Fotó: Jonathan NACKSTRAND / AFP

 

haxima
2026. február 11. 18:41
NATO egyik legnagyobb félelme, hogy egy ilyen egység áthatol a Norvég-tengeren és a GIUK-szoroson az Atlanti-óceánra. Akkor vége a játéknak” Tehát ez a hülye kijelenti, h ilyen egységek még nem jutottak ki az Atlanti óceánra? Nooormális? Hogy a picsába lehet olyat mondani, h ha kijut (most is van kint, meg volt kint 30 éve is) akkor nemtudom megeszi a világot?
Válasz erre
1
0
citromosParizer
2026. február 11. 18:35
összegezve a tényeket, a NATO országoknak se nukleáris jégtörőjük, se embereik, se pénzük sincs... én meg bejelentem, az is lesz ennyire komoly, hogy holnap rész fogok az Antarktiszból követelni magamnak, mert előszedem a síkesztyűmet, egy hálózsákot és rántott húsos szendvicsekkel felpakolva megyek foglalni
Válasz erre
0
2
canadian-deplorable
2026. február 11. 18:29
Beindult újra a hideg háború. Ez nem baj, mert a rivalizálás eredményeként kénytelenek jobban bánni a lakossággal. Legalább is az előző hideg háború alatt ez történt a nyugati országokban.
Válasz erre
0
0
