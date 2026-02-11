A NATO rákapcsol az Északi-sarkkörön: Moszkva miatt új küldetés indul a jég birodalmában

Az elmúlt egy évben elemzők tucatnyi alkalommal dokumentálták, hogy Oroszország látványosan demonstrálja katonai erejét az Északi-sarkkör térségében. A nyomásra válaszul a NATO bejelentette új arktiszi küldetését, az Arctic Sentry programot, amelynek célja az északi jelenlét megerősítése – írja a New York Times.

Ez a NATO erejére támaszkodva védi a területünket, és biztosítja, hogy az Arktisz és a Magas-Észak biztonságos maradjon”

– fogalmazott a programmal kapcsolatban Alexus G. Grynkewich amerikai tábornok, a NATO európai főparancsnoka.