A NATO-főtitkár most már Trumppal együtt küldene katonákat Grönlandra, erre a dánok akadtak ki

2026. január 22. 17:30

Mark Rutte tervei szerint már idén év elején megerősítenék az óriási sziget védelmét, de legalább már nem az amerikaiak ellen.

2026. január 22. 17:30
Új szakaszába lépett a Grönland körüli transzatlanti vita, miután Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár Davosban egy „jövőbeli megállapodás kereteiről” beszélt az Északi-sarkvidék biztonságát illetően. Trump szerint az egyezség „teljes és időben korlátlan amerikai hozzáférést” biztosítana Grönlandhoz, miközben a NATO-szövetségeseknek fokozniuk kellene katonai jelenlétüket az orosz és kínai befolyás visszaszorítására. A részletek azonban továbbra is homályosak, és a Guardian beszámolója szerint Koppenhágából egyértelműen jelezték: a szuverenitás nem képezheti alku tárgyát.

Trump a davosi Világgazdasági Fórumon, a közösségi médiában és egy, a Reutres által szemlézett interjúban is hangsúlyozta, hogy a most körvonalazódó megállapodás nyomán

  • visszalépett a korábban belengetett vámfenyegetésektől, és
  • kizárta a katonai erő alkalmazását Grönland megszerzése kapcsán.

A piacok megkönnyebbüléssel reagáltak, ám európai diplomaták szerint a bizalom máris megrendült:

sokan attól tartanak, hogy az amerikai elnök bármikor ismét irányt válthat.

A NATO-főtitkár ugyanakkor arról beszélt, hogy a szövetség katonai vezetőire vár a feladat: gyorsan kidolgozzák, pontosan milyen többletképességekre van szükség az északi sarkvidéken. Rutte szerint

erre akár már 2026 elején sor kerülhet”.

A Guardian arra is kitért, hogy a NATO-főtitkár világossá tette:

Donald Trump nem kizárólag Grönlandot, hanem mind a hét országot be akarja vonni a sarkvidéki biztonsági képességek növelésébe, amelyeknek területe van az Északi-sarkvidéken.

Külön „munkafolyamatként” említette annak biztosítását, hogy se Kína, se Oroszország ne jusson gazdasági vagy katonai befolyáshoz Grönlandon.

Koppenhága reklamál

Ez az értelmezés azonban éles dán ellenállásba ütközött. Mette Frederiksen miniszterelnök határozottan kijelentette:

Csak Dánia és Grönland hozhat döntést” a sziget jövőjéről.

Bár üdvözölte, hogy előrelépés történt a feszültség csökkentésében, hozzátette: a helyzet továbbra is „komoly és nehéz”. A politikai, biztonsági és gazdasági kérdésekről lehet tárgyalni – mondta –, „de a szuverenitásunkról nem”.

Hasonlóan fogalmazott a dán védelmi miniszter is, aki szerint

Rutte „nem tárgyalhat megállapodásról” Dánia vagy Grönland nevében.

Ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a NATO erősítené az arktiszi védelmet, és hangsúlyozta:

Koppenhága kész konstruktív párbeszédre, akár az amerikai Aranykupola (Golden Dome) rakétavédelmi rendszer kérdéséről is, amennyiben ez tiszteletben tartja a területi integritást.

Mindkét médium emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok mozgástere eddig sem volt szűk. Egy 1951-es amerikai–dán védelmi egyezmény – amelyet később Grönland önkormányzatiságához igazítottak – már most lehetővé teszi amerikai katonai bázisok működtetését és a szabad mozgást a szigeten. Szakértők szerint a hidegháború idején az USA ennél is jóval kiterjedtebb jelenléttel bírt.

***

Fotó: Mandel NGAN / AFP

 

Jospehe998
2026. január 23. 05:39 Szerkesztve
Milyen büszkén járőröztek a dán F35 vadászgépek a Grönland védelmében? Aztán Trump odaszólt hogy leállítják a szoftver támogatást és újítást a NATO 14 országának F35 vadászgépeihez ha keménykednek. Azonnal barátságosabb hangnemet ütöttek meg ha a NATO-ban hiszen ez a fél légierő megy a kukába…
canadian-deplorable
2026. január 23. 01:02 Szerkesztve
Végül is Trumpnak csak-csak igaza van Grönlanddal kapcsolatban. Ha Grönland önálló lesz (tervezik), akkor azonnal védtelenné is válik. Kína és Oroszország alig várják. Trump bácsi az asztalra csapott és bemutatott mindkettőnek. Ásványok... Dánia évszázadok óta ott van és nem hajlandó kitermelni azokat a nagyon értékes ásvány kincseket. Amerika igen. Grönland lakosságának nagyon jól jönne. Grönland fiatalabb lakossága valószínűleg azt se bánná, ha szabadon mehetnének Amerikába munkát keresni, új életet kezdeni. Dánia meg mentesülne attól, hogy kénytelen lenne eltartani a grönlandiakat. Jelenleg Grönland GDP-jének fele Dániából származó segilyke. Az a pénz felszabadulna, Dánia költhetné másra. Nyertesek: Dánia, Grönland, Amerika, NATO, bányász vállalatok, amerikai high-tech ipar. Vesztesek: Kína, Oroszország. Nem bánom.
peatjunior-2
2026. január 22. 20:15
A dánok már kiestek a ringből, bedobták a rókát(USA) a tyúkólba. Még csak észre sem veszik, hogy a kutyát nem érdekli Dánia véleménye. 😂 Nem baj az a soros elnökségükkor nekik is nagy volt a p*fájuk ellenünk, most érezzék csak a törődést.
Oldalkosár
2026. január 22. 19:22 Szerkesztve
Ruttéhez képest a ház nélküli csiga egy gerincoszlop.
