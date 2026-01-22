A NATO-főtitkár most már Trumppal együtt küldene katonákat Grönlandra, erre a dánok akadtak ki

Szenzációs hír Davosból: Trump és Rutte megegyeztek a Grönland sorsát eldöntő keretekről
Az amerikai elnök a közösségi médiában jelentette be, hogy kompromisszumra fognak jutni a többi NATO-tagországgal.
Mark Rutte tervei szerint már idén év elején megerősítenék az óriási sziget védelmét, de legalább már nem az amerikaiak ellen.
Új szakaszába lépett a Grönland körüli transzatlanti vita, miután Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár Davosban egy „jövőbeli megállapodás kereteiről” beszélt az Északi-sarkvidék biztonságát illetően. Trump szerint az egyezség „teljes és időben korlátlan amerikai hozzáférést” biztosítana Grönlandhoz, miközben a NATO-szövetségeseknek fokozniuk kellene katonai jelenlétüket az orosz és kínai befolyás visszaszorítására. A részletek azonban továbbra is homályosak, és a Guardian beszámolója szerint Koppenhágából egyértelműen jelezték: a szuverenitás nem képezheti alku tárgyát.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök a közösségi médiában jelentette be, hogy kompromisszumra fognak jutni a többi NATO-tagországgal.
Trump a davosi Világgazdasági Fórumon, a közösségi médiában és egy, a Reutres által szemlézett interjúban is hangsúlyozta, hogy a most körvonalazódó megállapodás nyomán
A piacok megkönnyebbüléssel reagáltak, ám európai diplomaták szerint a bizalom máris megrendült:
sokan attól tartanak, hogy az amerikai elnök bármikor ismét irányt válthat.
Ezt is ajánljuk a témában
A hozzáférés nem kötött időkorláthoz.
A NATO-főtitkár ugyanakkor arról beszélt, hogy a szövetség katonai vezetőire vár a feladat: gyorsan kidolgozzák, pontosan milyen többletképességekre van szükség az északi sarkvidéken. Rutte szerint
erre akár már 2026 elején sor kerülhet”.
A Guardian arra is kitért, hogy a NATO-főtitkár világossá tette:
Donald Trump nem kizárólag Grönlandot, hanem mind a hét országot be akarja vonni a sarkvidéki biztonsági képességek növelésébe, amelyeknek területe van az Északi-sarkvidéken.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem Putyin és nem is Kína, hanem valami egészen más.
Külön „munkafolyamatként” említette annak biztosítását, hogy se Kína, se Oroszország ne jusson gazdasági vagy katonai befolyáshoz Grönlandon.
Ez az értelmezés azonban éles dán ellenállásba ütközött. Mette Frederiksen miniszterelnök határozottan kijelentette:
Csak Dánia és Grönland hozhat döntést” a sziget jövőjéről.
Bár üdvözölte, hogy előrelépés történt a feszültség csökkentésében, hozzátette: a helyzet továbbra is „komoly és nehéz”. A politikai, biztonsági és gazdasági kérdésekről lehet tárgyalni – mondta –, „de a szuverenitásunkról nem”.
Hasonlóan fogalmazott a dán védelmi miniszter is, aki szerint
Rutte „nem tárgyalhat megállapodásról” Dánia vagy Grönland nevében.
Ezt is ajánljuk a témában
A csatorna szerint az oroszok ma kárörömmel nézhetik, ahogy a Nyugat kapkodva próbálja utolérni őket az Északi-sarkvidéken.
Ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a NATO erősítené az arktiszi védelmet, és hangsúlyozta:
Koppenhága kész konstruktív párbeszédre, akár az amerikai Aranykupola (Golden Dome) rakétavédelmi rendszer kérdéséről is, amennyiben ez tiszteletben tartja a területi integritást.
Mindkét médium emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok mozgástere eddig sem volt szűk. Egy 1951-es amerikai–dán védelmi egyezmény – amelyet később Grönland önkormányzatiságához igazítottak – már most lehetővé teszi amerikai katonai bázisok működtetését és a szabad mozgást a szigeten. Szakértők szerint a hidegháború idején az USA ennél is jóval kiterjedtebb jelenléttel bírt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elemzők szerint egy hidegháborús megállapodás lehetővé teszi az elnöknek, hogy szinte tetszése szerint növelje az amerikai katonai jelenlétet.
***
Fotó: Mandel NGAN / AFP