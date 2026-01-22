A NATO-főtitkár most már Trumppal együtt küldene katonákat Grönlandra, erre a dánok akadtak ki

Ez az értelmezés azonban éles dán ellenállásba ütközött. Mette Frederiksen miniszterelnök határozottan kijelentette:

Csak Dánia és Grönland hozhat döntést” a sziget jövőjéről.

Bár üdvözölte, hogy előrelépés történt a feszültség csökkentésében, hozzátette: a helyzet továbbra is „komoly és nehéz”. A politikai, biztonsági és gazdasági kérdésekről lehet tárgyalni – mondta –, „de a szuverenitásunkról nem”.

Hasonlóan fogalmazott a dán védelmi miniszter is, aki szerint