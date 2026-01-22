Trump bejelentette: az Egyesült Államok teljes hozzáférést kaphat Grönlandhoz – méghozzá teljesen ingyen

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
A hozzáférés nem kötött időkorláthoz.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fox Businessnek adott interjúban közölte, hogy kormánya tárgyalásokat folytat egy olyan megállapodásról, amely az Egyesült Államok „teljes körű hozzáférését” biztosítaná Grönlandhoz.
Az elnök Maria Bartiromo műsorvezetővel folytatott beszélgetésében hangsúlyozta, hogy Grönland stratégiailag kulcsfontosságú.
Minden Grönland felől érkezik. Ha a rosszfiúk elkezdenek lövöldözni, az Grönland felől érkezik”
– fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy a terület „felbecsülhetetlen értékű”.
Arra is emlékeztetett, hogy már Ronald Reagan idején felmerült az amerikai jelenlét gondolata, ám akkor még nem állt rendelkezésre a szükséges technológia. „Ma viszont elképesztő technológiánk van” – mondta.
Amikor Bartiromo arról kérdezte, hogy Grönland megvásárlásáról van-e szó, Trump azt felelte:
a részletekről jelenleg is zajlanak az egyeztetések, de a cél lényegében a „teljes hozzáférés” biztosítása. Az elnök szerint az elképzelt megállapodásnak nem lenne időbeli korlátja.
Trump nyilatkozata egy nappal azután hangzott el, hogy visszavonta az európai országokkal szemben tervezett magas vámok bevezetését, amelyeket korábban a Grönlanddal kapcsolatos politikai nyomásgyakorlás részeként helyezett kilátásba. Az elnök közölte:
az Egyesült Államok és a NATO már kialakította egy jövőbeli megállapodás keretrendszerét az amerikai hozzáférésről.
„A NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott rendkívül eredményes megbeszélésem alapján megszületett egy jövőbeli megállapodás kerete Grönlandra, sőt az egész sarkvidéki térségre vonatkozóan” – írta Trump közösségi oldalán. Hozzátette: az egyezség, ha véglegesítik, „nagy nyereséget jelent majd az Egyesült Államok és minden NATO-tagállam számára”.
Trump szerint a megállapodás előrehaladása miatt döntött úgy, hogy nem vezeti be a február 1-jére tervezett vámokat. A NATO a Fox Newsnak megerősítette:
a tárgyalások célja annak biztosítása, hogy Oroszország és Kína ne szerezzen katonai vagy politikai befolyást Grönlandon.
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP