Trump bejelentette: az Egyesült Államok teljes hozzáférést kaphat Grönlandhoz – méghozzá teljesen ingyen

Arra is emlékeztetett, hogy már Ronald Reagan idején felmerült az amerikai jelenlét gondolata, ám akkor még nem állt rendelkezésre a szükséges technológia. „Ma viszont elképesztő technológiánk van” – mondta.

Amikor Bartiromo arról kérdezte, hogy Grönland megvásárlásáról van-e szó, Trump azt felelte:

a részletekről jelenleg is zajlanak az egyeztetések, de a cél lényegében a „teljes hozzáférés” biztosítása. Az elnök szerint az elképzelt megállapodásnak nem lenne időbeli korlátja.

Mi történt eddig?

Trump nyilatkozata egy nappal azután hangzott el, hogy visszavonta az európai országokkal szemben tervezett magas vámok bevezetését, amelyeket korábban a Grönlanddal kapcsolatos politikai nyomásgyakorlás részeként helyezett kilátásba. Az elnök közölte: