Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

grönland NATO Dánia trump Egyesült Államok

Trump bejelentette: az Egyesült Államok teljes hozzáférést kaphat Grönlandhoz – méghozzá teljesen ingyen

2026. január 22. 14:57

A hozzáférés nem kötött időkorláthoz.

2026. január 22. 14:57
null

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fox Businessnek adott interjúban közölte, hogy kormánya tárgyalásokat folytat egy olyan megállapodásról, amely az Egyesült Államok „teljes körű hozzáférését” biztosítaná Grönlandhoz.

Az elnök Maria Bartiromo műsorvezetővel folytatott beszélgetésében hangsúlyozta, hogy Grönland stratégiailag kulcsfontosságú.

Minden Grönland felől érkezik. Ha a rosszfiúk elkezdenek lövöldözni, az Grönland felől érkezik”

– fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy a terület „felbecsülhetetlen értékű”.

Arra is emlékeztetett, hogy már Ronald Reagan idején felmerült az amerikai jelenlét gondolata, ám akkor még nem állt rendelkezésre a szükséges technológia. „Ma viszont elképesztő technológiánk van” – mondta.

Amikor Bartiromo arról kérdezte, hogy Grönland megvásárlásáról van-e szó, Trump azt felelte: 

a részletekről jelenleg is zajlanak az egyeztetések, de a cél lényegében a „teljes hozzáférés” biztosítása. Az elnök szerint az elképzelt megállapodásnak nem lenne időbeli korlátja.

Mi történt eddig?

Trump nyilatkozata egy nappal azután hangzott el, hogy visszavonta az európai országokkal szemben tervezett magas vámok bevezetését, amelyeket korábban a Grönlanddal kapcsolatos politikai nyomásgyakorlás részeként helyezett kilátásba. Az elnök közölte:

 az Egyesült Államok és a NATO már kialakította egy jövőbeli megállapodás keretrendszerét az amerikai hozzáférésről.

„A NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott rendkívül eredményes megbeszélésem alapján megszületett egy jövőbeli megállapodás kerete Grönlandra, sőt az egész sarkvidéki térségre vonatkozóan” – írta Trump közösségi oldalán. Hozzátette: az egyezség, ha véglegesítik, „nagy nyereséget jelent majd az Egyesült Államok és minden NATO-tagállam számára”.

Trump szerint a megállapodás előrehaladása miatt döntött úgy, hogy nem vezeti be a február 1-jére tervezett vámokat. A NATO a Fox Newsnak megerősítette:

a tárgyalások célja annak biztosítása, hogy Oroszország és Kína ne szerezzen katonai vagy politikai befolyást Grönlandon.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

 

 

5m007h 0p3ra70r
2026. január 22. 17:20
»Oldalkosár 2026. január 22. 17:15 5m007h 0p3ra70r 2026. január 22. 17:05 »NokiNokedli 2026. január 22. 16:57 Ez a faszi úgy hazudik, mint a vízfolyás.« "Akkor pedig politikus őstehetség!" Így van, baszod! Ha Ursula, Rutte, Merz hazudik akkor ők gazemberek, ha pedig kedvenc amerikai elnököd, akkor őstehetség!« 🤣🤣🤣🤣 Valamit nagyon benéztél megint. Definíció: aki tehetséges politikus, az szemrebbenés nélkül hazudik. Tétel: minden politikus gazember. Bizonyítás: aki szemrebbenés nélkül hazudik az gazember. #A.P.A.B.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 22. 17:16
»patikus-3 2026. január 22. 16:28 Magyarországot nemsokára Romániához csatolják. Mi úgyis kipusztulunk.« Már figyellek egy ideje. Bennfentesnek tűnsz. Mesélj! Mit tudtál meg? 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2026. január 22. 17:15
5m007h 0p3ra70r 2026. január 22. 17:05 »NokiNokedli 2026. január 22. 16:57 Ez a faszi úgy hazudik, mint a vízfolyás.« "Akkor pedig politikus őstehetség!" Így van, baszod! Ha Ursula, Rutte, Merz hazudik akkor ők gazemberek, ha pedig kedvenc amerikai elnököd, akkor őstehetség!
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 22. 17:14
»Oldalkosár 2026. január 22. 16:18 5m007h 0p3ra70r 2026. január 22. 16:05 "A 80% gyarmatosított inuitra gondolsz akiket a tudtuk nélkül próbált a dán állam sterilizálni? Mesélj!Mi volt eddig az önrendelkezésükkel?" Ez még azelőtt volt, hogy Grönland belügyeiben önállóságot kapott, mai státusa rendeződött, vagy azután?« Á, értem! Az önrendelkezés ügye mindig csak időben onnantól fontos, ami a közlő narratíváját támogatja. Most fontos ‘mert Trump’, akkor nem volt fontos ‘mert Dánia’. Trump hibás, Dánia nem. Dánia most joggal korholhatja Trumpot. Persze te tudod mit csinálsz, én csak tettem egy megjegyzést! Meg is kaptam tőled érte a megbélyegzést.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!