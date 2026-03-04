Hajdú Péter Orbánra teszi a voksát – és fontos döntést hozott a Frizbiről! (VIDEÓ)

Sosem titkolta politikai szimpátiáját, így Medgyessy Péterhez fűződő jó kapcsolatát sem Hajdú Péter műsorvezető, producer, a Frizbi házigazdája; a Reakció nézői most hallhatják ennek hátterét, és azt is, mit gondolt, amikor annak idején megnézte az Orbán–Medgyessy vitát.