Frizbi Hajdú Péterrel kacsoh dániel hajdú péter reakció

Hajdú Péter Orbánra teszi a voksát – és fontos döntést hozott a Frizbiről! (VIDEÓ)

2026. március 04. 06:57

„Most a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy k*rva nagy baj lesz” – jelentette ki a közelgő választásokkal kapcsolatban, a Reakció extra kiadásában Hajdú Péter, aki a napokban alaposan magára haragította a balliberális sajtót. A producer – Kacsoh Dániel vendégeként – fontos bejelentést is tett ikonikus műsorával, a Frizbivel kapcsolatban.

Sosem titkolta politikai szimpátiáját, így Medgyessy Péterhez fűződő jó kapcsolatát sem Hajdú Péter műsorvezető, producer, a Frizbi házigazdája; a Reakció nézői most hallhatják ennek hátterét, és azt is, mit gondolt, amikor annak idején megnézte az Orbán–Medgyessy vitát.

 

Két úriember vitázott egymással, poénokkal. (…) Hallgattam őket és azt mondtam: Hát nem mindegy, hogy melyik?!”

Ezzel szemben úgy gondolja, hogy ma nagyon nagy kontraszt van Orbán Viktor és a Tisza Párt miniszterelnök-aspiránsa, Magyar Péter között.

Itt most nem babra megy a játék” 

– jelentette ki, a „forrongó világra”, a háborúkra és a világpolitikai helyzetre utalva. Az ukrajnai példát felidézve Hajdú Péter elmondta: 

a korábbi elnököt, Petro Porosenkót „annyira utálták az ukránok, hogy egy kecskét is megválasztottak volna vele szemben. Így nyert a humorista, Zelenszkij. 

Nézd meg, hogy hova sodorta Ukrajnát! 

Vagyis most a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy k*rva nagy baj lesz”

– mondta Kacsoh Dánielnek. A Reakció extra kiadásában Hajdú Péter nagy bejelentést is tett: 

ikonikus műsora, a Frizbi „csatornát vált” – ezentúl a Mandiner YouTube-csatornáján jelentkezik, szombatonként 18 órakor. Most szombaton, március 7-én első vendége az MMA-harcos, Lukács Nikolasz, Róka lesz.

Kacsoh Dániel és Hajdú Péter beszélgetése a Reakcióban, a Mandiner YouTube-csatornáján itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

 

Nyitókép: Mandiner

 

