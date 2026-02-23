„Ukrajna egy ártatlan kis Bambika? Ugyan!” – Megadja és Ambrózy a Reakcióban (VIDEÓ)

Kacsoh Dániel kérdésére válaszolva kifejtik, hogy

Ukrajna megfelelő biztonsági „elválasztóként” funkcionál-e jelenleg Oroszország és Magyarország között, vagy inkább veszélyeket hordoz magában.

A belpolitikára áttérve kiderül, miért volt érthető Magyar Péter, azaz „Bütyök” felbukkanásakor az iránta mutatkozó kíváncsiság. „Hazudni már akkor is tudott” – jelenti ki Megadja Gábor.

A Reakció mostani részében szó lesz arról is: