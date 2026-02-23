Ft
02. 23.
hétfő
kacsoh dániel megadja gábor ambrózy áron reakció

„Ukrajna egy ártatlan kis Bambika? Ugyan!” – Megadja és Ambrózy a Reakcióban (VIDEÓ)

2026. február 23. 20:02

Az „Elszabadult hajóágyú” nagyágyúival, Megadja Gáborral és Ambrózy Áronnal beszélget a Reakció legújabb kiadásában Kacsoh Dániel. Az eszmecserében szóba kerül a magyar-ukrán csörte és annak lehetséges kifutásai, az, hogy meg kell-e egyáltalán védenünk Ukrajnát; illetve hogy miben rejlik Magyar Péter kezdeti sikere.

2026. február 23. 20:02
Magyarország a háború kitörése óta szolidáris Ukrajnával, 

nem a háború következménye, hogy az ukránok finoman szólva ellenségesen viseltetnek velünk szemben

– szögezi le a Reakcióban Megadja Gábor. Az „Elszabadult hajóágyú” másik ismert arca, Ambrózy Áron már úgy fogalmaz a témával kapcsoltban: amióta Ukrajnában

 felemelkedett a Bandera-kultusz, azóta Ukrajnával igen nehéz együtt élni”.

A beszélgető felek kitérnek arra is, hogy mindent egybevetve meg kell-e védenünk nekünk Ukrajnát – a konzekvenciát Schmidt Mária történésztől kölcsönzik.

Kacsoh Dániel kérdésére válaszolva kifejtik, hogy 

Ukrajna megfelelő biztonsági „elválasztóként” funkcionál-e jelenleg Oroszország és Magyarország között, vagy inkább veszélyeket hordoz magában.

A belpolitikára áttérve kiderül, miért volt érthető Magyar Péter, azaz „Bütyök” felbukkanásakor az iránta mutatkozó kíváncsiság. „Hazudni már akkor is tudott” – jelenti ki Megadja Gábor. 

A Reakció mostani részében szó lesz arról is: 

ha az orosz energiáról való leválásnak „köszönhetően” megfagyunk télen, akkor könnyebben kezelhetővé válunk-e Brüsszel számára...

Kacsoh Dániel és vendégei részletekbe menően elemzik azt is, milyen végeredmény várható az áprilisi választáson, kitérnek a Magyar-féle „müncheni sörpuccsra”, a tiszás pancserpuccsra, illetve elhangzik egy fontos felvetés is azzal kapcsolatban, hogy 

vajon ki vásárolhatta meg a radnaimark.hu domaint.

A Reakció friss része Kacsoh Dániellel, Megadja Gáborral és Ambrózy Áronnal a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban érhető el.

Nyitókép (mesterséges intelligencia felhasználásával készült): Mandiner

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Conduct
•••
2026. február 23. 21:35 Szerkesztve
Ambrózyt értem mert a seggnyaláson kívül máshoz nem ért de Magadja mégiscsak egy tanult ember.
Válasz erre
0
3
westend
2026. február 23. 21:33
belbuda 2026. február 23. 20:31 "Szarházi orosz-bérenc gecik vagytok" - írja ezt a fostos ukrán-bérenc gerinctelen poloska szektájának trollja. Sírok, tényleg :D
Válasz erre
3
0
frankie-bunn
2026. február 23. 21:27
Vésey meg jöhetett volna 😁
Válasz erre
4
0
reakcio1969
•••
2026. február 23. 20:53 Szerkesztve
A fidesz OV kormány már annyira belemászott a nemzetközi katyvaszba és a narratívájának áldozatává vált az ország, hogy ebből csak egy kormányváltáson keresztül vezet ki az út. Háborús riogatás, ukránellenesség, oroszbarát döntések, fullba tolt propaganda.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.