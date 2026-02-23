„Ukrajna egy ártatlan kis Bambika? Ugyan!” – Megadja és Ambrózy a Reakcióban (VIDEÓ)

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
Az „Elszabadult hajóágyú” nagyágyúival, Megadja Gáborral és Ambrózy Áronnal beszélget a Reakció legújabb kiadásában Kacsoh Dániel. Az eszmecserében szóba kerül a magyar-ukrán csörte és annak lehetséges kifutásai, az, hogy meg kell-e egyáltalán védenünk Ukrajnát; illetve hogy miben rejlik Magyar Péter kezdeti sikere.
Magyarország a háború kitörése óta szolidáris Ukrajnával,
nem a háború következménye, hogy az ukránok finoman szólva ellenségesen viseltetnek velünk szemben
– szögezi le a Reakcióban Megadja Gábor. Az „Elszabadult hajóágyú” másik ismert arca, Ambrózy Áron már úgy fogalmaz a témával kapcsoltban: amióta Ukrajnában
felemelkedett a Bandera-kultusz, azóta Ukrajnával igen nehéz együtt élni”.
A beszélgető felek kitérnek arra is, hogy mindent egybevetve meg kell-e védenünk nekünk Ukrajnát – a konzekvenciát Schmidt Mária történésztől kölcsönzik.
Kacsoh Dániel kérdésére válaszolva kifejtik, hogy
Ukrajna megfelelő biztonsági „elválasztóként” funkcionál-e jelenleg Oroszország és Magyarország között, vagy inkább veszélyeket hordoz magában.
A belpolitikára áttérve kiderül, miért volt érthető Magyar Péter, azaz „Bütyök” felbukkanásakor az iránta mutatkozó kíváncsiság. „Hazudni már akkor is tudott” – jelenti ki Megadja Gábor.
A Reakció mostani részében szó lesz arról is:
ha az orosz energiáról való leválásnak „köszönhetően” megfagyunk télen, akkor könnyebben kezelhetővé válunk-e Brüsszel számára...
Kacsoh Dániel és vendégei részletekbe menően elemzik azt is, milyen végeredmény várható az áprilisi választáson, kitérnek a Magyar-féle „müncheni sörpuccsra”, a tiszás pancserpuccsra, illetve elhangzik egy fontos felvetés is azzal kapcsolatban, hogy
vajon ki vásárolhatta meg a radnaimark.hu domaint.
A Reakció friss része Kacsoh Dániellel, Megadja Gáborral és Ambrózy Áronnal a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban érhető el.
Nyitókép (mesterséges intelligencia felhasználásával készült): Mandiner