„Erős érzelmekkel teli tömegek” – a külföldi lapok is a Békemenettől hangosak

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
A Der Standardtól kezdve a Hungarian Conservative című lapon át egészen a Politicóig szó esett a március 15-i Békemenetről.
Március 15-én Budapest két nagy demonstráción keresztül mutatta meg a politikai megosztottságot – írja a Der Standard. Mint a lap beszámolt: Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz Békemenetén hangsúlyozta, hogy csak ő képes megőrizni Magyarország békéjét és szuverenitását, szembeállítva magát Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Brüsszellel; szerinte ellenfelei háborúba sodornák az országot. Arról is írt, hogy mindkét oldalon erős érzelmekkel teli tömegek jelentek meg.
„Tízezrek tüntetnek Orbán mellett Budapesten, élesedő geopolitikai üzenetekkel” című cikkében a Die Weltwoche arról ír, hogy Budapesten tízezrek vettek részt a Fidesz-közeli Békemeneten Orbán Viktor miniszterelnök támogatására, négy héttel a választások előtt. Arról számoltak be, hogy a demonstráción hangsúlyosak voltak a geopolitikai üzenetek, például:
Nem leszünk ukrán gyarmat.”
Orbán Viktor beszédében stabilitást és biztonságot ígért, míg az ellenzéki vezető Magyar Péter ugyanaznap ellendemonstrációt szervezett. „Mindkét oldal külföldi befolyással vádolja egymást; Orbán Brüsszel és Kijev támogatását emlegette az ellenzék mögött, míg ellenfelei oroszbarátsággal illetik őt” – írta a lap.
„Tömegek a Békemeneten – Orbán szerint Magyarország szuverenitása veszélyben” című cikkében a The European Conservative is foglalkozik a március 15-i Békemenettel. Mint írják, ez volt a
valaha volt legnagyobb Békemenet”.
A lap arról is írt, hogy a PiS volt miniszterhelyettese Marcin Romanowski szerint Ukrajna „nyíltan próbál beavatkozni” a magyar választási kampányba, együttműködve brüsszeli globalistákkal. A politikus hangsúlyozta: hasonló feszültségek jelentek meg Lengyelországban is 2023-ban az ukrán gabonaimport körüli viták idején, amikor Kijev a liberális ellenzék felé mutatott szimpátiát. Most szerinte Magyarországgal szemben már energia- és gazdasági nyomásgyakorlás is zajlik, például olajszállítások leállításával. Romanowski úgy véli, globális hálózatok alkalmaznak egységes nyomásgyakorlási mintát Kelet-Közép-Európában.
Egy kérdés beárnyékolta a magyarok március 15-i ünnepét. méghozzá az, hogy ki tud nagyobb tömeget az utcára vinni Budapesten? – erről írt a Politico. „A hivatalban lévő miniszterelnök, Orbán Viktor, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után is komoly politikai erőt képvisel? Vagy Magyar Péter, a kevésbé kiszámítható ellenzéki kihívó, aki Orbán kormányának megbuktatására törekszik?” - tette fel a kérdést.
