„Erős érzelmekkel teli tömegek” – a külföldi lapok is a Békemenettől hangosak

„Tömegek a Békemeneten – Orbán szerint Magyarország szuverenitása veszélyben” című cikkében a The European Conservative is foglalkozik a március 15-i Békemenettel. Mint írják, ez volt a

valaha volt legnagyobb Békemenet”.

A lap arról is írt, hogy a PiS volt miniszterhelyettese Marcin Romanowski szerint Ukrajna „nyíltan próbál beavatkozni” a magyar választási kampányba, együttműködve brüsszeli globalistákkal. A politikus hangsúlyozta: hasonló feszültségek jelentek meg Lengyelországban is 2023-ban az ukrán gabonaimport körüli viták idején, amikor Kijev a liberális ellenzék felé mutatott szimpátiát. Most szerinte Magyarországgal szemben már energia- és gazdasági nyomásgyakorlás is zajlik, például olajszállítások leállításával. Romanowski úgy véli, globális hálózatok alkalmaznak egységes nyomásgyakorlási mintát Kelet-Közép-Európában.

Egy kérdés beárnyékolta a magyarok március 15-i ünnepét. méghozzá az, hogy ki tud nagyobb tömeget az utcára vinni Budapesten? – erről írt a Politico. „A hivatalban lévő miniszterelnök, Orbán Viktor, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után is komoly politikai erőt képvisel? Vagy Magyar Péter, a kevésbé kiszámítható ellenzéki kihívó, aki Orbán kormányának megbuktatására törekszik?” - tette fel a kérdést.

