Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
magyarország politico Magyar Péter

„Erős érzelmekkel teli tömegek” – a külföldi lapok is a Békemenettől hangosak

2026. március 16. 14:22

A Der Standardtól kezdve a Hungarian Conservative című lapon át egészen a Politicóig szó esett a március 15-i Békemenetről.

2026. március 16. 14:22
Március 15-én Budapest két nagy demonstráción keresztül mutatta meg a politikai megosztottságot – írja a Der Standard. Mint a lap beszámolt: Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz Békemenetén hangsúlyozta, hogy csak ő képes megőrizni Magyarország békéjét és szuverenitását, szembeállítva magát Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Brüsszellel; szerinte ellenfelei háborúba sodornák az országot. Arról is írt, hogy mindkét oldalon erős érzelmekkel teli tömegek jelentek meg.

„Tízezrek tüntetnek Orbán mellett Budapesten, élesedő geopolitikai üzenetekkel” című cikkében a Die Weltwoche arról ír, hogy Budapesten tízezrek vettek részt a Fidesz-közeli Békemeneten Orbán Viktor miniszterelnök támogatására, négy héttel a választások előtt. Arról számoltak be, hogy a demonstráción hangsúlyosak voltak a geopolitikai üzenetek, például:

 Nem leszünk ukrán gyarmat.”

Orbán Viktor beszédében stabilitást és biztonságot ígért, míg az ellenzéki vezető Magyar Péter ugyanaznap ellendemonstrációt szervezett. „Mindkét oldal külföldi befolyással vádolja egymást; Orbán Brüsszel és Kijev támogatását emlegette az ellenzék mögött, míg ellenfelei oroszbarátsággal illetik őt” – írta a lap.

„Tömegek a Békemeneten – Orbán szerint Magyarország szuverenitása veszélyben” című cikkében a The European Conservative is foglalkozik a március 15-i Békemenettel. Mint írják, ez volt a 

valaha volt legnagyobb Békemenet”.

A lap arról is írt, hogy a PiS volt miniszterhelyettese Marcin Romanowski szerint Ukrajna „nyíltan próbál beavatkozni” a magyar választási kampányba, együttműködve brüsszeli globalistákkal. A politikus hangsúlyozta: hasonló feszültségek jelentek meg Lengyelországban is 2023-ban az ukrán gabonaimport körüli viták idején, amikor Kijev a liberális ellenzék felé mutatott szimpátiát. Most szerinte Magyarországgal szemben már energia- és gazdasági nyomásgyakorlás is zajlik, például olajszállítások leállításával. Romanowski úgy véli, globális hálózatok alkalmaznak egységes nyomásgyakorlási mintát Kelet-Közép-Európában.

Egy kérdés beárnyékolta a magyarok március 15-i ünnepét. méghozzá az, hogy ki tud nagyobb tömeget az utcára vinni Budapesten? – erről írt a Politico. „A hivatalban lévő miniszterelnök, Orbán Viktor, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után is komoly politikai erőt képvisel? Vagy Magyar Péter, a kevésbé kiszámítható ellenzéki kihívó, aki Orbán kormányának megbuktatására törekszik?” - tette fel a kérdést.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 7 komment

csulak
2026. március 16. 16:17
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
tovarisi-konyec
2026. március 16. 16:14
Inkább arról beszéljetek, ti undorító, hazaáruló férgek, hogy miért küldtetek ukrán-zászlós provokátorokat a Tisza rendezvényére?
selena444
2026. március 16. 15:53
socialismo-e-muerte
2026. március 16. 14:45
Na jó tegnap csak vicceltem a Kádár idézettel. Sokaknak betalált. 😂 Amúgy nagyobbat szólt volna ha a német megszállás napján tartják a békemenetet.
