„Legelsőként szögezzük le: a náci karlendítés, bármilyen kontextusban történik, elfogadhatatlan. Minden körülményben érthető módon alkalmas a karlendítés arra, hogy a köznyugalmat megzavarja, és félelmet keltsen. Különösen elfogadhatatlan a karlendítés a történelem ismeretében akkor, ha valaki magyar hazafinak nevezi magát, és ne adj’ isten, a köz szolgálatára jelentkezik. És épp ezt teszi Tárkányi Zsolt, akiről karlendítős fotó került elő a múltból.

Azt is tudom ugyanakkor, a saját életemből is, hogy az ember hosszú jellemfejlődésen megy át, mire érett felnőtté válik, szilárd értékrenddel. Ennek része, hogy fiatalon az ember tehet olyat, amiről később belátja, hogy nem jól tette. Az idősebbek tudják, hogy az ilyen vadhajtásokat némi toleranciával kell fogadni. A karlendítés azonban mindenképp túlmegy a tolerancia határán. El kell ítélni, bármikor történt is.”