„Ha Ukrajna EU-tag lesz, elviszi minden pénzünket" | Elemzés a Baljós Közelség bemutatója után

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
A Baljós közelség bemutatóját követő pódiumbeszélgetés a háború társadalmi és morális következményeit, a sorkötelezettség kérdését, Ukrajna uniós csatlakozásának jogi és gazdasági implikációit, valamint Magyarország békepárti álláspontját és stratégiai mozgásterét állította a középpontba.
Február 24-én, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján az Uránia Nemzeti Filmszínház adott otthont Tősér Ádám legújabb, Baljós közelség című dokumentumfilmje bemutatójának.
A vetítést követő pódiumbeszélgetést Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese moderálta, vendégei pedig Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Kiszelly Zoltán politológus, valamint Tősér Ádám rendező voltak.
A beszélgetés középpontjában a háború társadalmi következményei és Európa stratégiai irányai álltak. Orbán Balázs úgy fogalmazott:
„Nekünk az a feladatunk, hogy a magyar nemzeti érdeket képviseljük”
-hangsúlyozva, hogy Magyarország nem küldhet pénzt, fegyvert és katonát a konfliktusba.
Tősér Ádám a forgatás tapasztalatairól beszélve kiemelte:
„Ez valóban egy honvédelem sokak számára, de az ukrán társadalom nem egységes.”
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a háború végső kimenetele tárgyalóasztalnál dől el – a kérdés csupán az, addig milyen árat fizetnek érte az érintett társadalmak és hány ember életét követeli még addig a konfliktus.
Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!