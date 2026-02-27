Ft
Ft
Ft
Ft
háború ukrajna

„Ha Ukrajna EU-tag lesz, elviszi minden pénzünket" | Elemzés a Baljós Közelség bemutatója után

2026. február 27.

A Baljós közelség bemutatóját követő pódiumbeszélgetés a háború társadalmi és morális következményeit, a sorkötelezettség kérdését, Ukrajna uniós csatlakozásának jogi és gazdasági implikációit, valamint Magyarország békepárti álláspontját és stratégiai mozgásterét állította a középpontba.

Február 24-én, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján az Uránia Nemzeti Filmszínház adott otthont Tősér Ádám legújabb, Baljós közelség című dokumentumfilmje bemutatójának.

A vetítést követő pódiumbeszélgetést Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese moderálta, vendégei pedig Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Kiszelly Zoltán politológus, valamint Tősér Ádám rendező voltak.

A beszélgetés középpontjában a háború társadalmi következményei és Európa stratégiai irányai álltak. Orbán Balázs úgy fogalmazott:

„Nekünk az a feladatunk, hogy a magyar nemzeti érdeket képviseljük”

-hangsúlyozva, hogy Magyarország nem küldhet pénzt, fegyvert és katonát a konfliktusba.

Tősér Ádám a forgatás tapasztalatairól beszélve kiemelte:

„Ez valóban egy honvédelem sokak számára, de az ukrán társadalom nem egységes.”

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a háború végső kimenetele tárgyalóasztalnál dől el – a kérdés csupán az, addig milyen árat fizetnek érte az érintett társadalmak és hány ember életét követeli még addig a konfliktus.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!


 

 

 

