„Ha Ukrajna EU-tag lesz, elviszi minden pénzünket" | Elemzés a Baljós Közelség bemutatója után

Tősér Ádám a forgatás tapasztalatairól beszélve kiemelte:

„Ez valóban egy honvédelem sokak számára, de az ukrán társadalom nem egységes.”

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a háború végső kimenetele tárgyalóasztalnál dől el – a kérdés csupán az, addig milyen árat fizetnek érte az érintett társadalmak és hány ember életét követeli még addig a konfliktus.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!