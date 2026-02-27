Egyetlen pillanat alatt beléphetünk az új atomkorszakba: ha Európa nukleáris fegyverekhez nyúl, kő kövön nem marad

Európában jelenleg mindössze Franciaország és az Egyesült Királyság rendelkezik önálló nukleáris arzenállal, miközben a NATO többi tagállama döntően az Egyesült Államok elrettentő képességére építi biztonságpolitikáját. Azonban Donald Trump hivatalba lépése után érezhetően meginogtak a hagyományos transzatlanti kapcsolatok. A Reuters beszámolója szerint az amerikai elnök kemény hangvételű nyilatkozatai, valamint az a felvetése, hogy az Egyesült Államok megszerezné a NATO-tag Dániához tartozó Grönlandot több európai vezetőben is bizalmatlanságot keltett Washington irányába – írja az Infostart.

Február elején Friedrich Merz német kancellár arról számolt be, hogy Berlin egyeztetéseket indított Párizzsal egy közös európai nukleáris elrettentő kapacitás kialakításáról. A kezdeményezést – visszafogott hangnemben ugyan, de – az észak-európai államok is pozitívan fogadták. Norvégia, Svédország és Finnország vezetői nem zárkóznának el attól sem, hogy saját nukleáris elrettentő képességgel rendelkezzenek.