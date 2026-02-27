Egyetlen pillanat alatt beléphetünk az új atomkorszakba: ha Európa nukleáris fegyverekhez nyúl, kő kövön nem marad

Kritikus határt léphet át a NATO: atomfegyverek célkeresztjébe kerülhet Oroszország
Észtország kész nukleáris fegyvereket állomásoztatni.
A fegyverkezés gondolata nem mindenhol arat osztatlan sikert.
Európában jelenleg mindössze Franciaország és az Egyesült Királyság rendelkezik önálló nukleáris arzenállal, miközben a NATO többi tagállama döntően az Egyesült Államok elrettentő képességére építi biztonságpolitikáját. Azonban Donald Trump hivatalba lépése után érezhetően meginogtak a hagyományos transzatlanti kapcsolatok. A Reuters beszámolója szerint az amerikai elnök kemény hangvételű nyilatkozatai, valamint az a felvetése, hogy az Egyesült Államok megszerezné a NATO-tag Dániához tartozó Grönlandot több európai vezetőben is bizalmatlanságot keltett Washington irányába – írja az Infostart.
Február elején Friedrich Merz német kancellár arról számolt be, hogy Berlin egyeztetéseket indított Párizzsal egy közös európai nukleáris elrettentő kapacitás kialakításáról. A kezdeményezést – visszafogott hangnemben ugyan, de – az észak-európai államok is pozitívan fogadták. Norvégia, Svédország és Finnország vezetői nem zárkóznának el attól sem, hogy saját nukleáris elrettentő képességgel rendelkezzenek.
Párizs – Londonhoz hasonlóan – következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy saját nukleáris elrettentő képességgel rendelkezzen. Ugyanakkor a francia stratégiai gondolkodás nem arra épül, hogy közvetlenül szembeszálljanak egy ellenséges nagyhatalom túlerejével – például az orosz arzenállal való teljes körű nukleáris konfrontációt inkább az amerikai kapacitásokra bíznák. A párizsi doktrína lényege inkább az, hogy egy esetleges támadó gazdasági és politikai központjait érnék megsemmisítő csapások, ezzel elrettentve az első csapás megindításától. Ehhez a célhoz a viszonylag korlátozott francia nukleáris készletet is elegendőnek tartják.
A nagy kérdés most az, hogy miként lehetne ezt a nemzeti elrettentő erőt európai szintre emelni, ugyanakkor a Reuters szerint brüsszeli és más európai fővárosokban folytatott háttérbeszélgetések során több aggály is felmerül. Alapvető kérdés például, hogy ki gyakorolná az ellenőrzést egy közös nukleáris kapacitás felett, vagyis ki dönthetne a fegyverek alkalmazásáról. Emellett az is tisztázásra vár, hogy rendelkezésre állnának-e a szükséges pénzügyi források, vagy a nukleáris fejlesztések a hagyományos haderő modernizációjától vonnának el jelentős összegeket.
Európa számára, ha valóban egyedül akar boldogulni…, ki kell építenie a saját nukleáris képességeit. Ez sok-sok eurómilliárdba kerülne”
– figyelmeztetett a NATO főtitkára januárban az Európai Parlamentben. Mark Rutte szerint ezzel még azt is kockáztatnák a kontinens államai, hogy elveszítik a szabadságuk legfontosabb biztosítékát: az amerikai nukleáris ernyőt – írja a lap.
Az Egyesült Államok jelenleg mintegy száz atombombát tárol európai szövetségesei területén. A Belgiumban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Törökországban, valamint újra Nagy-Britannia területén elhelyezett fegyverek amerikai tulajdonban maradnak, és alkalmazásukról kizárólag Washington dönthet.
Az európai nukleáris fegyverkezés gondolata ugyanakkor nem arat osztatlan sikert sem Franciaországban, sem Nagy-Britanniában, sem az Egyesült Államokban.
Sokak számára kifejezetten idegen egy közös európai atomelrettentő erő létrehozásának elképzelése.
Párizsban viszont úgy vélik, már az is erőteljes jelzés lehet Moszkva felé, hogy az európai országok egyáltalán napirendre tűzték saját nukleáris kapacitásuk kérdését. A Reutersnek nyilatkozó egyik magas rangú európai tisztviselő szerint önmagában az alternatívák megvitatása is üzenetértékű.
