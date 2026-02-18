Kritikus határt léphet át a NATO: atomfegyverek célkeresztjébe kerülhet Oroszország

Egy másik elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy Európában jelenleg Franciaország rendelkezik olyan ipari kapacitásokkal, amelyek lehetővé teszik nukleáris robbanófejek gyártását, évente akár több tucatnyi darabot is. Álláspontja szerint az európai nukleáris potenciál bővítésének realitása elsősorban Párizshoz köthető, mivel a térség többi állama technológiai és ipari okokból belátható időn belül nem tudna számottevő arzenált létrehozni.

Az észt külügyminiszter nyilatkozata mindenesetre azt jelzi, hogy az állam kész aktív szerepet vállalni a NATO védelmi stratégiájában, még a legérzékenyebb kérdésekben is.

