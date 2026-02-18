Rendkívüli: az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt – sajtóhír
Észtország kész nukleáris fegyvereket állomásoztatni.
Észtország kész nukleáris fegyvereket befogadására, ha erről döntene a NATO – számolt be Margus Tsahkna észt külügyminiszter kijelentéséről a News.ru. A tárcavezető hangsúlyozta: Tallinnak nincs olyan védelmi doktrínája, amely kizárná atomfegyverek telepítését az ország területére, amennyiben azt a NATO a közös védelmének érdekében szükségesnek tartaná.
A miniszter úgy fogalmazott:
nem elleneznék a nukleáris fegyverek állomásoztatását, ha a NATO ezt a döntést hozná.
Hozzátette, hogy Észtország a kollektív védelem elvéből indul ki, és minden ilyen lépés kizárólag a szövetségi kereteken belül képzelhető el.
A kijelentés újabb fejezete annak a vitának, amely az európai biztonságpolitika és a nukleáris elrettentés jövője körül zajlik. Korábban orosz szakértők arról beszéltek, hogy Lengyelország nem lenne képes önállóan nukleáris fegyver kifejlesztésére, és egy ilyen irányú törekvés az Egyesült Államok érdekeivel sem feltétlenül egyezne. Szerintük az atomfegyverrel kapcsolatos nyilatkozatok részben csak szóbeli nyomásgyakorlásként értelmezhetők.
Egy másik elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy Európában jelenleg Franciaország rendelkezik olyan ipari kapacitásokkal, amelyek lehetővé teszik nukleáris robbanófejek gyártását, évente akár több tucatnyi darabot is. Álláspontja szerint az európai nukleáris potenciál bővítésének realitása elsősorban Párizshoz köthető, mivel a térség többi állama technológiai és ipari okokból belátható időn belül nem tudna számottevő arzenált létrehozni.
Az észt külügyminiszter nyilatkozata mindenesetre azt jelzi, hogy az állam kész aktív szerepet vállalni a NATO védelmi stratégiájában, még a legérzékenyebb kérdésekben is.
