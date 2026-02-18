Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
nato észtország nukleáris fegyver oroszország

Kritikus határt léphet át a NATO: atomfegyverek célkeresztjébe kerülhet Oroszország

2026. február 18. 10:37

Észtország kész nukleáris fegyvereket állomásoztatni.

2026. február 18. 10:37
null

Észtország kész nukleáris fegyvereket befogadására, ha erről döntene a NATO – számolt be Margus Tsahkna észt külügyminiszter kijelentéséről a News.ru. A tárcavezető hangsúlyozta: Tallinnak nincs olyan védelmi doktrínája, amely kizárná atomfegyverek telepítését az ország területére, amennyiben azt a NATO a közös védelmének érdekében szükségesnek tartaná.

A miniszter úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

 nem elleneznék a nukleáris fegyverek állomásoztatását, ha a NATO ezt a döntést hozná.

Hozzátette, hogy Észtország a kollektív védelem elvéből indul ki, és minden ilyen lépés kizárólag a szövetségi kereteken belül képzelhető el.

A kijelentés újabb fejezete annak a vitának, amely az európai biztonságpolitika és a nukleáris elrettentés jövője körül zajlik. Korábban orosz szakértők arról beszéltek, hogy Lengyelország nem lenne képes önállóan nukleáris fegyver kifejlesztésére, és egy ilyen irányú törekvés az Egyesült Államok érdekeivel sem feltétlenül egyezne. Szerintük az atomfegyverrel kapcsolatos nyilatkozatok részben csak szóbeli nyomásgyakorlásként értelmezhetők.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy másik elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy Európában jelenleg Franciaország rendelkezik olyan ipari kapacitásokkal, amelyek lehetővé teszik nukleáris robbanófejek gyártását, évente akár több tucatnyi darabot is. Álláspontja szerint az európai nukleáris potenciál bővítésének realitása elsősorban Párizshoz köthető, mivel a térség többi állama technológiai és ipari okokból belátható időn belül nem tudna számottevő arzenált létrehozni.

Az észt külügyminiszter nyilatkozata mindenesetre azt jelzi, hogy az állam kész aktív szerepet vállalni a NATO védelmi stratégiájában, még a legérzékenyebb kérdésekben is.

Nyitókép: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
arpadan
2026. február 18. 12:17
A 20. században volt egy Disznó-öböl. Készül a 21. századi ? Ámbár annak nem lett nagyon rossz vége...
Válasz erre
0
0
Ernest01
2026. február 18. 11:50
Ezt senki nem gondolja komolyan! Ha baj van oroszok először oda indítják az atomot ahol az telepítve van.
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2026. február 18. 11:47
Istenem óvj meg minket! Az eszetlen észt....................... Mégis meddig maradna a térképen, ha valóban kiakarná az orosz nyírni őket?...................................................
Válasz erre
3
0
pandalala
2026. február 18. 11:35
ja, de csak most vettem észre az alcímet! ... "Észtország kész nukleáris fegyvereket állomásoztatni." :-DDDD
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!