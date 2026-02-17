Ft
financial times ursula von der leyen brüsszel magyarország uniós források európai bizottság

Rendkívüli: az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt – sajtóhír

2026. február 17. 09:34

A Financial Times információi szerint Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy visszafogja a Magyarországgal kapcsolatos kritikáit, nehogy úgy tűnjön, hogy az Európai Bizottság beleszól a választási kampányba.

2026. február 17. 09:34
Az Európai Bizottság visszafogja Magyarországgal szembeni bírálatait, és akár 2,4 milliárd eurónyi új EU-forrást is felszabadíthat – írja a Financial Times.

A lap információi szerint

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke amiatt támogatná ezt a döntést, mert így Brüsszel elkerülné azt a vádat, hogy beleavatkozik a magyarországi választási kampányba.

A Tisza Párt pártcsaládjának, az Európai Néppártnak az egyik képviselője, Michał Wawrykiewicz abszurdnak tartaná újabb források folyósítását Budapestnek, míg mások attól tartanak, hogy ezek visszatartása is beavatkozásként értelmezhető.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

