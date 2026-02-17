Rendkívüli: az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt – sajtóhír

Sokk: az utolsó centet is elvennék Magyarországtól, Von der Leyent hibáztatják mindenért
Összecsap az EP és az EB.
A Financial Times információi szerint Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy visszafogja a Magyarországgal kapcsolatos kritikáit, nehogy úgy tűnjön, hogy az Európai Bizottság beleszól a választási kampányba.
Az Európai Bizottság visszafogja Magyarországgal szembeni bírálatait, és akár 2,4 milliárd eurónyi új EU-forrást is felszabadíthat – írja a Financial Times.
A lap információi szerint
Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke amiatt támogatná ezt a döntést, mert így Brüsszel elkerülné azt a vádat, hogy beleavatkozik a magyarországi választási kampányba.
A Tisza Párt pártcsaládjának, az Európai Néppártnak az egyik képviselője, Michał Wawrykiewicz abszurdnak tartaná újabb források folyósítását Budapestnek, míg mások attól tartanak, hogy ezek visszatartása is beavatkozásként értelmezhető.
Ezt is ajánljuk a témában
Összecsap az EP és az EB.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.