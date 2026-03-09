Ft
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Az oroszok kihúzták a talajt az ukránok alól: olyan mértékű pusztítást vittek végbe egy nap alatt, hogy azt nem fogják egyhamar kiheverni

2026. március 09. 14:57

Jelentős hódításról számolt be az orosz tárca.

2026. március 09. 14:57
null

Elfoglalta a donyecki régióbeli Holubivka települést az orosz hadsereg – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és 1325 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca olyan energetikai létesítményeket is elpusztítottak vagy megkárosítottak, amelyek az ukrán hadiipart szolgálták ki,

továbbá nagy hatótávolságú drónok felkészítésének és indításának helyszíneit, lőszer-, anyagi-műszaki és üzemanyagaktárakat, két harckocsit és 19 egyéb páncélozott harcjárművet, egy sorozatvetőt, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, illetve 754 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az oroszok által elfoglalt ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

 

Dixtroy
2026. március 09. 15:40
Az lesz a vége, hogy az ukránok azért nem fogják a Barátságot úrjaindítani, mert az oroszok fogják.
csulak
2026. március 09. 15:26
ez lepkefing
tikkadt-szocske
2026. március 09. 15:09
Nógrádi Gyuribácsi megmondta, oroszok, ukránok egyformán hazudnak.
hegyivadász
2026. március 09. 15:09
Azt már megfigyeltem, hogy az oroszok a hat front közül mindig ötben nyomulnak előre, soha nem négyben vagy kettőben.
