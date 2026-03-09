Megerősítette Magyarország stratégiai szerepét, hogy Orbán Viktor ellenállt Brüsszel és Kijev nyomásának

Súlyos károk érték az arab országok kőolaj- és földgáz létesítményeit, miközben a szállítmányok nem jutnak át az Irán által blokkolt Hormuzi-szoroson. Irán az izraeli és amerikai támadásokra válaszul napok óta bombázza az olajtermelő országok létesítményeit, de a támadások súlyos károkat okoztak a világ legnagyobb, katari LNG-központjában is, így a termelést átmenetileg le kellett állítani. Több arab országban az olajkitermelés felfüggesztése is napirendre került, mivel a tárolók kezdenek megtelni. De mit jelent mindez Magyarország szemszögéből?

Magyarország a lakossági árakat szabályozza államilag, míg a piaci gázár széles sávban mozoghat.

Közben globális sokk kíséri az újabb közel-keleti válságot, a katari LNG-szállítás visszaesése miatt Ázsia és Európa verseng a piacon még elérhető földgázkészletekért. Ez óriási árrobbanást eredményezett, a holland tőzsdén a földgáz ára rövid idő alatt közel duplájára emelkedett. Az árrobbanás mellett a kiszámíthatatlanság jellemzi a világpiacot: az áringadozás soha nem tapasztalt bizonytalanságot okoz, miközben az Európába irányuló szállítmányokat – magasabb spotpiaci árakat kínálva – a nagy távol-keleti gazdaságok, Kína, India és Dél-Korea részben eltéríti.