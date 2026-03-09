Ez még arrafelé is szokatlan: világrekord lett a futballpályán lezajlott tömegverekedésből (VIDEÓ)

Tizenegy évesen lett apuka; egymás feleségét vették el – a legmeghökkentőbb történetek a labdarúgás világából
Az egyik az exfelesége unokahúgát vette el.
Összesen 23 piros lapot osztott ki a játékvezető. Évtizedek óta nem volt ekkora botrány brazil mérkőzésen.
Egészen döbbenetes felvételek járják be a világot: még Brazíliában is szokatlan, ahogy tömegverekedésbe torkollott a Minas Gerais állam labdarúgódöntője. Akkora méretűvé duzzadt a botrány a Cruzeiro és az Atletico Mineiro játékosai között, hogy a brazil játékvezető 23 piros lapot osztott ki a hosszabbításban!
Már bőven a 90. perc után jártunk Belo Horizonte városában, amikor egy tizenhatoson belüli jelenet után elszabadult a pokol. A Cruzeiro támadója, Christian és az Atletico Mineiro kapusa, Everson ütközött egymással, majd jött a párharc sportszerűtlen utóélete, a hálóőr fellökte ellenfelét, rátérdelt és fenyegette, amíg meg nem érkeztek a csapattársak. Óriási káosz alakult ki a pályán, akkora tömegverekedés kezdődött, ami után a játékvezető 23 piros lapot volt kénytelen kiosztani a találkozót követően.
Ezt is ajánljuk a témában
Az egyik az exfelesége unokahúgát vette el.
A meccsen olyan, korábban európai sztárcsapatokban szereplő labdarúgók is pályára léptek és elveszítették a fejüket, mint Renan Lodi, Gerson vagy Hulk.
Utóbbi a találkozó után elnézést kért a történtek miatt, úgy fogalmazott: megbocsáthatatlan, ami történt, futballpályán még nem látott ilyen erőszakot. A mérkőzést egyébként 1–0-ra a Cruzeiro nyerte meg, ezzel hét év elteltével nyert újra trófeát, de az összecsapás nem erről marad emlékezetes.
Ennyi kiállítás ilyen rangú mérkőzésen még nem történt az országban, legutóbb 1954-ben fordult elő hasonló a Portuguesa és a Botafogo mérkőzésén, de ott megálltak 22 piros lapnál. A világrekordot egy alacsonyabb osztályú argentin meccs tartja, 2011-ben azon 36-szor került elő a piros lap.
Fotó: Instagram/Cruzeiro
***
Ezt is ajánljuk a témában
Rendkívüli kormányülést hívott össze a miniszterelnök.