03. 10.
kedd
hatalmas tömegverekedés kiállítás brazília

Ez még arrafelé is szokatlan: világrekord lett a futballpályán lezajlott tömegverekedésből (VIDEÓ)

2026. március 09. 16:00

Összesen 23 piros lapot osztott ki a játékvezető. Évtizedek óta nem volt ekkora botrány brazil mérkőzésen.

2026. március 09. 16:00
null

Egészen döbbenetes felvételek járják be a világot: még Brazíliában is szokatlan, ahogy tömegverekedésbe torkollott a Minas Gerais állam labdarúgódöntője. Akkora méretűvé duzzadt a botrány a Cruzeiro és az Atletico Mineiro játékosai között, hogy a brazil játékvezető 23 piros lapot osztott ki a hosszabbításban!

Brazil tömegverekedés a pályán

Már bőven a 90. perc után jártunk Belo Horizonte városában, amikor egy tizenhatoson belüli jelenet után elszabadult a pokol. A Cruzeiro támadója, Christian és az Atletico Mineiro kapusa, Everson ütközött egymással, majd jött a párharc sportszerűtlen utóélete, a hálóőr fellökte ellenfelét, rátérdelt és fenyegette, amíg meg nem érkeztek a csapattársak. Óriási káosz alakult ki a pályán, akkora tömegverekedés kezdődött, ami után a játékvezető 23 piros lapot volt kénytelen kiosztani a találkozót követően.

A meccsen olyan, korábban európai sztárcsapatokban szereplő labdarúgók is pályára léptek és elveszítették a fejüket, mint Renan Lodi, Gerson vagy Hulk.

Utóbbi a találkozó után elnézést kért a történtek miatt, úgy fogalmazott: megbocsáthatatlan, ami történt, futballpályán még nem látott ilyen erőszakot. A mérkőzést egyébként 1–0-ra a Cruzeiro nyerte meg, ezzel hét év elteltével nyert újra trófeát, de az összecsapás nem erről marad emlékezetes.

Ennyi kiállítás ilyen rangú mérkőzésen még nem történt az országban, legutóbb 1954-ben fordult elő hasonló a Portuguesa és a Botafogo mérkőzésén, de ott megálltak 22 piros lapnál. A világrekordot egy alacsonyabb osztályú argentin meccs tartja, 2011-ben azon 36-szor került elő a piros lap.

Fotó: Instagram/Cruzeiro

***

Ergit
2026. március 09. 20:23
Én inkább a 22 piros lap bemutatására lettem volna kíváncsi és az utána játszott játékra.
Válasz erre
0
0
backsplash
•••
2026. március 09. 17:50 Szerkesztve
négerek
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. március 09. 16:29
Na, emmá kajak kis járási kettő, két szomszéd falu meccse! De a bíró hogyan találta ki, kinek kell pirosat adnia?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!