Ez még arrafelé is szokatlan: világrekord lett a futballpályán lezajlott tömegverekedésből (VIDEÓ)

Egészen döbbenetes felvételek járják be a világot: még Brazíliában is szokatlan, ahogy tömegverekedésbe torkollott a Minas Gerais állam labdarúgódöntője. Akkora méretűvé duzzadt a botrány a Cruzeiro és az Atletico Mineiro játékosai között, hogy a brazil játékvezető 23 piros lapot osztott ki a hosszabbításban!

Brazil tömegverekedés a pályán

Már bőven a 90. perc után jártunk Belo Horizonte városában, amikor egy tizenhatoson belüli jelenet után elszabadult a pokol. A Cruzeiro támadója, Christian és az Atletico Mineiro kapusa, Everson ütközött egymással, majd jött a párharc sportszerűtlen utóélete, a hálóőr fellökte ellenfelét, rátérdelt és fenyegette, amíg meg nem érkeztek a csapattársak. Óriási káosz alakult ki a pályán, akkora tömegverekedés kezdődött, ami után a játékvezető 23 piros lapot volt kénytelen kiosztani a találkozót követően.