Magyar menyegző, Attila-kiállítás, ösztöndíj a legjobbaknak – a magyar kultúra hidat képez Kelet és Nyugat között

És ha már táncház: éppen a magyar kultúra hetén indult el az AkvaFolk sorozat is az Akvárium Klubban, amely ezentúl kéthetente, csütörtökönként várja a magyar népzene és néptánc iránt érdeklődőket egy hamisítatlan táncházba. A rendezvénysorozatot Berecz István néptáncos és Pál István Szalonna népzenész fogja össze. A nyitóeseményen még a 90 éves Hideg Anna néni is fellépett, akire a közönség úgy tekintett, mint egy rocksztárra, amikor kiállt a színpadra és énekelni kezdett. Elképesztő élmény volt ezt látni és hallani. Az AkvaFolk minden korosztály előtt nyitott, csak ajánlani tudom mindenkinek.

A magyar néptánc és a népzene nemcsak a moziban, hanem a pályaudvarokon és a repülőtéren is fontos szerepet kap mostanság.

A magyar kultúra napján a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a Keleti pályaudvaron is néptáncosok fogadták az utazóközönséget, de ez már nem új keletű kezdeményezés. A Budapest Airporttal együttműködve augusztus 20-án indítottuk el a Magyar Kultúra Pop-Up sorozatot, amelynek célja, hogy a Magyarországra érkezők rögtön kulturális élményt kapjanak, amint leszállnak a repülőről. Ez a kezdeményezés azoknak is kedvez, akik csak átutazóban vannak, hiszen így is lesz egy benyomásuk az országról, kapnak egy kis „kóstolót” a magyar kultúrából. Az adventi időszakban például nemcsak néptáncegyüttes, hanem egy kórus, az Angelica Leánykar is koncertet adott. A mintegy negyventagú kórus karácsonyi dalokkal kedveskedett a repülőtér központi terében áthaladóknak – meseszép volt.

A jövőben a magyar kultúra tehetségei már nemcsak a repülőtéren, hanem a vasútállomásokon is bemutatkoznak majd a MÁV Csoporttal és a Hagyományok Házával való együttműködésnek köszönhetően, így az utazók akár heti rendszerességgel is találkozhatnak velünk. Továbbá tárgyalásokat folytatunk