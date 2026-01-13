Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nemzeti múzeum attila magyar nemzeti múzeum lotz károly than mór magyarország

Ilyen már évtizedek óta nem volt: a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása 1600 év Attila-képét eleveníti meg mintegy 400 műkincs és műtárgy bemutatásával!

2026. január 13. 20:53

„Azét, mer én széköj vagyok, / Mindön embört nem uralok / Attila vót az én apám / Szép örökség maradt reám” (Kriza János: Vadrózsák – Székely népköltési gyüjtemény, 1863)

2026. január 13. 20:53
null
Zsigmond Gábor

A Magyar Nemzeti Múzeum Attila című kiállítása az utóbbi évtizedek legnagyobb, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tárlata a témában: 1600 év Attila-képét eleveníti meg mintegy 400 műkincs és műtárgy prezentálásával.

Amikor Magyarország első múzeuma megépült, a díszteremhez vezető főlépcsőházban Than Mór és Lotz Károly megfestette a magyar történelem nagy pillanatait a múzeum megalapításáig, illetve a nemzeti ébredés és polgárosodás jelszavaival is sokszor illetett reformkorig. Ma is jól látható a történelmi tablósor első képe: a hunok Ázsiából Európába érkezése. Ez a jelenet most felnagyítva fogadja az Attila-kiállításra érkező látogatókat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

1100 éve élünk itt, Európa szívében, tudjuk, hogy az Attila-kép sokszor nem volt független a magyarságképtől, illetve hogy mikor és miért, vagy miért éppen úgy bukkant fel Attila ábrázolása valamelyik európai nemzet propagandájában, ideértve a különböző korok művészeti ábrázolásait, festményeit. Például Raffaello 1500-as évek elején a Vatikánban megfestett monumentális stanzáján a pápa és Attila találkozásán, amelyről az 1880-as évek elején Haan Antal pontos másolatot készített. Ezt a képet százhúsz év után láthatja újra a közönség, ráadásul frissen restaurálva.

A kiállításhoz rendkívüli műtárgyegyüttest sikerült Magyarországra hozni 13 ország 64 jelentős intézményéből. Többek között az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Üzbegisztánból, Azerbajdzsánból, Kazahsztánból, Olaszországból, az Egyesült Arab Emírségekből érkeztek műtárgyak, olyan múzeumokból, mint a British Museumból vagy a Louvre Abu Dhabi. A Szamarkandból érkezett orlati lemez a legkorábbi hun ábrázolás, a 4. századból származik, s a kiállítás központi arculati elemét is inspirálta.

Attila uralkodása idején a Kárpát-medence az európai, sőt az eurázsiai politika középpontjába került. Kevés nagy formátumú vezető egyéniségnek adatik meg, hogy olyan nyomot hagyjon, amelynek révén 1600 évnyi távolságból is meghatározó az emberiség emlékezetében. Attila nevét saját korában rettegték, emlékezete pedig ma is él mind a nyugati, mind a keleti világ számos országában. Megítélése körül ma sem csillapodnak az indulatok: mi leginkább hősünkként, első királydinasztiánk, az Árpád-család őseként tartjuk számon, s e pozitív megítélés egyezik a türk országok Attila-képével. Az európai emlékezet nagyobb része viszont a hun uralkodó pusztító, káoszt okozó hatását, negatív aspektusait emeli ki. Ahogyan térben a Kelet és a Nyugat, Ázsia és Európa között foglal helyet Magyarország, úgy kultúránk is hidat képez a két világ között. Attila személyéhez és örökségéhez lehet tisztelettel, sőt hódolattal fordulni, sőt egyenesen ki is lehet tiltani az európai kultúrtörténetből, egy dolgot azonban aligha lehet tenni: nem foglalkozni vele. Ezt igazolja immáron mintegy 1600 év és a Magyar Nemzeti Múzeum tárlata.

A kiállítás a magyar kultúra napján nyit, január 23-ától látogatható. Aznap a vezető közép-ázsiai, türk kutatók nemzetközi konferencián mutatják be legújabb eredményeiket és nézőpontjukat Attiláról, lehetővé téve, hogy a magyar közönség megismerje az ott zajló kutatásokat és friss narratívákat.

A szerző a a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának elnöke

Nyitókép: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
anna23
2026. január 13. 22:21
Lányt keresel egy éjszakára💋? Üdvözlünk - Xmeet.Club
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. január 13. 21:52
Ez a nagyszerűnek igérkező kiállítás kulturpropagandának is kitűnő, a mai liberálnácik uralta Európa felé, és emlékeztetőnek a Türk Államszövetséghez való közeledés során, akik a fejlődésükkel egyre inkább átveszik a közvetítő, híd szerepet a Távol-Kelet világgazdasági és pénzügyi központ és az ezen szerepét elveszített, iszlamizálódó Európa és a távolabbi USA között. A JELEN és a JÖVŐ immár a Távol-Kelet.
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2026. január 13. 21:13
Nem Attila, hanem Atilla.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!