Ilyen már évtizedek óta nem volt: a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása 1600 év Attila-képét eleveníti meg mintegy 400 műkincs és műtárgy bemutatásával!

A kiállításhoz rendkívüli műtárgyegyüttest sikerült Magyarországra hozni 13 ország 64 jelentős intézményéből. Többek között az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Üzbegisztánból, Azerbajdzsánból, Kazahsztánból, Olaszországból, az Egyesült Arab Emírségekből érkeztek műtárgyak, olyan múzeumokból, mint a British Museumból vagy a Louvre Abu Dhabi. A Szamarkandból érkezett orlati lemez a legkorábbi hun ábrázolás, a 4. századból származik, s a kiállítás központi arculati elemét is inspirálta.

Attila uralkodása idején a Kárpát-medence az európai, sőt az eurázsiai politika középpontjába került. Kevés nagy formátumú vezető egyéniségnek adatik meg, hogy olyan nyomot hagyjon, amelynek révén 1600 évnyi távolságból is meghatározó az emberiség emlékezetében. Attila nevét saját korában rettegték, emlékezete pedig ma is él mind a nyugati, mind a keleti világ számos országában. Megítélése körül ma sem csillapodnak az indulatok: mi leginkább hősünkként, első királydinasztiánk, az Árpád-család őseként tartjuk számon, s e pozitív megítélés egyezik a türk országok Attila-képével. Az európai emlékezet nagyobb része viszont a hun uralkodó pusztító, káoszt okozó hatását, negatív aspektusait emeli ki. Ahogyan térben a Kelet és a Nyugat, Ázsia és Európa között foglal helyet Magyarország, úgy kultúránk is hidat képez a két világ között. Attila személyéhez és örökségéhez lehet tisztelettel, sőt hódolattal fordulni, sőt egyenesen ki is lehet tiltani az európai kultúrtörténetből, egy dolgot azonban aligha lehet tenni: nem foglalkozni vele. Ezt igazolja immáron mintegy 1600 év és a Magyar Nemzeti Múzeum tárlata.

A kiállítás a magyar kultúra napján nyit, január 23-ától látogatható. Aznap a vezető közép-ázsiai, türk kutatók nemzetközi konferencián mutatják be legújabb eredményeiket és nézőpontjukat Attiláról, lehetővé téve, hogy a magyar közönség megismerje az ott zajló kutatásokat és friss narratívákat.

A szerző a a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának elnöke

Nyitókép: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM