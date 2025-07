Még a fémet is átrágja a rettegett bogár, ami hetek óta pusztít Pannonhalmán

Hetek óta kenyérbogarak pusztítanak a Pannonhalmi Főapátság klasszicista teremkönyvtárában, ahol mintegy 400 ezer kötet található – írja cikkében az Index. A fertőzés mértéke egyelőre nem ismert, de a kártevők elleni irtás már zajlik, sőt a vége felé közeledik.

Az eset komoly aggodalmat keltett, hiszen a könyvtár ritkaságai pótolhatatlan kulturális értéket képviselnek.

A támadásért a kenyérbogár (nagy és kis változata) a felelős – egy eredetileg az élelmiszeriparban ismert kártevő, amely a meleg hőmérsékletet kedveli. Magyarországon is egyre gyakrabban bukkan fel háztartásokban és raktárakban, most viszont a Pannonhalmi Apátság hűvös könyvtárába is betette a lábát.

Hortobágyi T. Cirill főapát szerint a klímaváltozás játszhatott szerepet abban, hogy a helyiség felmelegedett, így a bogarak számára is ideálissá vált a környezet.

Az Index kifejti: a kenyérbogár veszélyessége abban rejlik, hogy lárvái különösen ellenállók és kártékonyak. Nemcsak élelmiszerekben, hanem a könyvek állati enyvekkel ragasztott gerinceiben is kárt tesznek.

Egyetlen nőstény akár 500 petét is lerakhat, melyekből rövid időn belül kikelnek a lárvák – írj a portál. Ezek fal- és padlórésekben, sőt a plafonon is megbújhatnak, és komoly károkat okozhatnak, míg a kifejlett rovar (imágó) már kevésbé veszélyes.

Bár a kenyérbogár részben ragadozó, és más kártevőket – például lisztmolyt – is fogyaszt,

pusztítása így is komoly gondot okozhat.

Az Index emlékeztet, hogy a pannonhalmi eset is arra figyelmeztet: a klímaváltozás következményeként olyan kártevők jelenhetnek meg új helyeken, ahol korábban nem voltak jelen – és ahol súlyos kulturális veszteségeket is okozhatnak.

