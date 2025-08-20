Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
klímaszakértő északi-sarkvidék klímaválság

Csodálkoznak a klímaszakértők: az elmúlt húsz évben drámaian lassult a jég olvadása az Északi-sarkon

2025. augusztus 20. 17:40

Szerintük ez csak átmeneti állapot.

2025. augusztus 20. 17:40
null

Az elmúlt húsz évben drámaian lelassult a tengeri jég olvadása az Északi-sarkvidéken, sőt, 2005 óta statisztikailag nem mutatható ki további csökkenés a jégborította vízfelület méretében – számolt be róla a Guardian. A lap által idézett szakértők szerint ez különösen meglepő, mivel a szén-dioxid-kibocsátás tovább nőtt, és a globális felmelegedés is fokozódott az elmúlt években.

A kutatók úgy vélik, hogy ez az átmeneti állapot az óceáni áramlatok természetes, több évtizedes változásainak tudható be, amelyek ideiglenesen ellensúlyozzák a felmelegedés hatásait. Ugyanakkor arra számítanak, hogy az olvadás a következő öt-tíz évben újraindul, méghozzá a korábbinál kétszer gyorsabb ütemben.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy bár az utóbbi években nem romlott tovább a helyzet, ez nem jelenti azt, hogy javulna is. A szeptemberi tengeri jég kiterjedése 1979 óta – amikor megkezdődtek a műholdas megfigyelések – a felére csökkent.

„A klímaválság továbbra is egyértelműen valós, és sürgős fellépésre van szükség” 

– figyelmeztetnek a kutatók, akik szerint az évszázad végére várhatóan lesznek jégmentes időszakok az Északi-sarkvidéken.

Nyitókép: Sebnem Coskun / ANADOLU / Anadolu via AFP


 

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. augusztus 20. 18:29
Knud Rasmusse : Thulei utazás című útleírása , magyarul is megjelent a VILÁGJÁRÓK sorozatban , a GONDOLAT kiadónál . Kutyaszánon a Grönlandtól , Alaszkáig . Sőt a csukcsokhoz is átugrott . 1910 - es években járt arra .
Válasz erre
0
0
csak-egy-csillag-ragyoghat-egy-egen
2025. augusztus 20. 18:28
Kár, hogy ezek a "tudósok" valahogyan sohasem veszik számba a ciklusosságot... minden jégkorszakot egy globális felmelegedés előzött meg, és akkor még nemigen volt ilyen mértékű környezetszennyezés... ami persze valóban nem jó dolog. Az óceánok szennyezettsége óriási koralltelepek pusztulásához vezet, és bizony ez befolyással van az áramlatok működésére is. Ez rendben is van... csak éppen ugyanezen tudósok gazdái az elharapódzó konzumőrület támogatói is egyben... no ezen kellene először változtatni, és nem aktivistákat azért fizetni, hogy tönkre tegyék a Mona Lisa-t, meg a seggüket az aszfalthoz ragasszák. Mindennek a politikai érzékenyítés részéről meg ne is beszéljünk! Ugyanaz, mint az lgbtq.
Válasz erre
0
0
Kormánypárti2
2025. augusztus 20. 18:28
Engem kicsit a rabbi meg Kohn esetére emlékeztetnek a "tudósok". -Hagyja rabbi, már az összes libám megdöglött! Rabbi -Kár, mert még lett volna néhány ötletem.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. augusztus 20. 18:24
-Északi-sark: Nagyon fagyos a hangulatom az utóbbi 20 évben. -Doktor: Szerintem egy kis klímaváltozás jót tenne. Napsütés, tenger, pálmafák.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!