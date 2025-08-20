Csodálkoznak a klímaszakértők: az elmúlt húsz évben drámaian lassult a jég olvadása az Északi-sarkon

Az elmúlt húsz évben drámaian lelassult a tengeri jég olvadása az Északi-sarkvidéken, sőt, 2005 óta statisztikailag nem mutatható ki további csökkenés a jégborította vízfelület méretében – számolt be róla a Guardian. A lap által idézett szakértők szerint ez különösen meglepő, mivel a szén-dioxid-kibocsátás tovább nőtt, és a globális felmelegedés is fokozódott az elmúlt években.

A kutatók úgy vélik, hogy ez az átmeneti állapot az óceáni áramlatok természetes, több évtizedes változásainak tudható be, amelyek ideiglenesen ellensúlyozzák a felmelegedés hatásait. Ugyanakkor arra számítanak, hogy az olvadás a következő öt-tíz évben újraindul, méghozzá a korábbinál kétszer gyorsabb ütemben.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy bár az utóbbi években nem romlott tovább a helyzet, ez nem jelenti azt, hogy javulna is. A szeptemberi tengeri jég kiterjedése 1979 óta – amikor megkezdődtek a műholdas megfigyelések – a felére csökkent.

„A klímaválság továbbra is egyértelműen valós, és sürgős fellépésre van szükség”

– figyelmeztetnek a kutatók, akik szerint az évszázad végére várhatóan lesznek jégmentes időszakok az Északi-sarkvidéken.

