Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Megnzétük, melyik párt várhatja biztosabb pozícióból a 2026-os választást Magyarországon.
Magyar Péter a korábbi baloldali elit által használt kommunikációs stílusra állt át, vélhetően azt remélve, hogy ez majd kihúzza a pártot a gödörből. Ez azonban egy kétélű fegyver.
A 2025-ös év második félévre elfogyott a lendület a Tisza Párt háza táján. Ebben a helyzetben a pártnak muszáj előállnia új retorikával, ha már program és jelölt szinten nem működik a kommunikáció. Magyar Péter egy, a korábbi baloldali elit által használt stílusra állt át remélve, hogy ez majd kihúzza a pártot a gödörből. Ez azonban – ahogy korábbi választások megmutatták – egy kétélű fegyver és sikere nagyon limitált. A részleteket a Mestertervben vitattuk meg.
Mráz Ágoston Sámuel elemzésében elmondta, hogy a Tisza is áttért az agresszív retorikára. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott:
Az agresszivitás mindig a vesztesek velejárója. Az lesz lenéző a másikkal, keménykedik – ahogy Márky-Zay Péternél is láttuk – aki a szíve mélyén tudja, hogy vesztésre áll. (...) Lelkileg megfogalmazódott a legszűkebb körében a Tisza vezetésének, hogy hiába mondjuk azt, hogy vezetünk, könnyen lehet, hogy ebből vereség lesz. Ennek a keserűsége vált ki ilyen mondatokat.
Az elemző hozzátette, hogy ez a fajta agresszivitás a Tisza részéről a következő hónapokban szaporodni fog és egyre intenzívebb lesz. Meglátása szerint ehhez kapcsolódik az is, hogy a miniszterelnök is arról beszél, hogy Magyar Péterben egyre inkább Márky-Zay Péterre emlékezteti.
