Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

2025. december 23. 19:40

Magyar Péter a korábbi baloldali elit által használt kommunikációs stílusra állt át, vélhetően azt remélve, hogy ez majd kihúzza a pártot a gödörből. Ez azonban egy kétélű fegyver.

2025. december 23. 19:40
null
Mandiner
Mandiner

A 2025-ös év második félévre elfogyott a lendület a Tisza Párt háza táján. Ebben a helyzetben a pártnak muszáj előállnia új retorikával, ha már program és jelölt szinten nem működik a kommunikáció. Magyar Péter egy, a korábbi baloldali elit által használt stílusra állt át remélve, hogy ez majd kihúzza a pártot a gödörből. Ez azonban – ahogy korábbi választások megmutatták – egy kétélű fegyver és sikere nagyon limitált. A részleteket a Mestertervben vitattuk meg.

Mráz Ágoston Sámuel elemzésében elmondta, hogy a Tisza is áttért az agresszív retorikára. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott:

Az agresszivitás mindig a vesztesek velejárója. Az lesz lenéző a másikkal, keménykedik – ahogy Márky-Zay Péternél is láttuk – aki a szíve mélyén tudja, hogy vesztésre áll. (...)  Lelkileg megfogalmazódott a legszűkebb körében a Tisza vezetésének, hogy hiába mondjuk azt, hogy vezetünk, könnyen lehet, hogy ebből vereség lesz. Ennek a keserűsége vált ki ilyen mondatokat. 

Az elemző hozzátette, hogy ez a fajta agresszivitás a Tisza részéről a következő hónapokban szaporodni fog és egyre intenzívebb lesz. Meglátása szerint ehhez kapcsolódik az is, hogy a miniszterelnök is arról beszél, hogy Magyar Péterben egyre inkább Márky-Zay Péterre emlékezteti

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linken tudja megnézni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Bogdán
2025. december 23. 21:37
Örülnék, ha béke lenne már! Harcolnunk kell, hogy maradjon valami az országunkban!!!
Bogdán
2025. december 23. 21:35
Örülnék, ha már béke lenne! Harcolnunk kell, hogy maradjon még valami az országunkból!
Szerintem
2025. december 23. 21:18 Szerkesztve
Azt azért jó tudni, hogy a nyolcas utas balfasz egyértelműen felfedi, hogy a MI Hazánk a woke-os, LMBTQ-s, háborús hiéna tiszar balfasz kommunista oldalhoz húz, Magyarország érdekei ellen. Köszönet is illeti érte. Ez mondjuk eddig is tudható volt, hogy mert a Mi Hazánk folyton a DK propagandáival támadta eddig is a jobboldalt. Az néhány ritka, jobbosnak látszó akciója tényleg csak az elterelésre, a buta prolik megtévesztésére volt.
mivivi
2025. december 23. 21:14
Hú de szánalmas ez a tisza-mihazánk vergődés itt. Szervezet provokátor trollok. Hergelnétek csak. De minket hiába hergeltek. Az ellenzéknek befellegzett.
