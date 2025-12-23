Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

A 2025-ös év második félévre elfogyott a lendület a Tisza Párt háza táján. Ebben a helyzetben a pártnak muszáj előállnia új retorikával, ha már program és jelölt szinten nem működik a kommunikáció. Magyar Péter egy, a korábbi baloldali elit által használt stílusra állt át remélve, hogy ez majd kihúzza a pártot a gödörből. Ez azonban – ahogy korábbi választások megmutatták – egy kétélű fegyver és sikere nagyon limitált. A részleteket a Mestertervben vitattuk meg.

Mráz Ágoston Sámuel elemzésében elmondta, hogy a Tisza is áttért az agresszív retorikára. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott: