Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Márki-Zay Péter után Magyar Péterben reménykedik a baloldal. Az „előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet” folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.
A Tisza Párt elnöke az önmagának való ellentmondás versenyében verhetetlen.
Magyar Péter még csak másfél éve van az országos politikában, ehhez képest már jó számos „pálfordulással” büszkélkedhet.
De Magyar Péternek 2025 elején is volt egy nagy „ígérete”, ami az idő előrehaladtával ugyancsak rosszul öregedett. Ezt is feldéztük az idei utolsó Mestertervben.
Mráz Ágoston Sámuel emlékeztetett, hogy a Tisza elnöke 2025 elején még azzal járta be a médiát, hogy még az idén áprilisában előrehozott választás lesz. A Nézőpont Intézet vezetője hozzátette, hogy Magyar Péter mind ezt "belső forrásaira hivatkozva tette", akik állítólag a Karmelitából tájékoztatták. A DK rá is erősített erre azzal, hogy már nyomtatják a szavazólapokat. Az elemző úgy fogalmazott:
Ez egy igazi blöff volt, talán a leghíresebb.
Fel idézte azt is, hogy az év elején azt mondta: megvan már most a százhat jelöltje, ehhez képest novemberig kellett várni rájuk, és akkor is csak száznégy körzetben volt jelöltje Magyar Péternek.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linken tudják megnézni.
Nyitókép: Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP