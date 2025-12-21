Ft
12. 21.
vasárnap
Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát

2025. december 21. 19:59

A Tisza Párt elnöke az önmagának való ellentmondás versenyében verhetetlen.

2025. december 21. 19:59
null
Mandiner
Mandiner

Magyar Péter még csak másfél éve van az országos politikában, ehhez képest már jó számos „pálfordulással” büszkélkedhet.

  • 2024-es „megvilágosodásakor” például még a Partizán stúdiójában közölte, hogy nem kíván beszállni a pártpolitikába, nem sokkal később a Tisza Párt elnöke lett.
  • Az EP-választás kapcsán Magyar Péter közölte, hogy nem veszi fel mandátumát, nem sokkal később EP-képviselő lett Brüsszelben.
  • A Tisza-vezér azt is leszögezte, hogy nem fog élni mentelmi jogával, de azóta sem kérte az EP-től, hogy adják ki azt a magyar hatóságoknak (vö. diszkóbotrány).

De Magyar Péternek 2025 elején is volt egy nagy „ígérete”, ami az idő előrehaladtával ugyancsak rosszul öregedett. Ezt is feldéztük az idei utolsó Mestertervben.

Mráz Ágoston Sámuel emlékeztetett, hogy a Tisza elnöke 2025 elején még azzal járta be a médiát, hogy még az idén áprilisában előrehozott választás lesz. A Nézőpont Intézet vezetője hozzátette, hogy Magyar Péter mind ezt "belső forrásaira hivatkozva tette", akik állítólag a Karmelitából tájékoztatták. A DK rá is erősített erre azzal, hogy már nyomtatják a szavazólapokat. Az elemző úgy fogalmazott:

Ez egy igazi blöff volt, talán a leghíresebb.

Fel idézte azt is, hogy az év elején azt mondta: megvan már most a százhat jelöltje, ehhez képest novemberig kellett várni rájuk, és akkor is csak száznégy körzetben volt jelöltje Magyar Péternek.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linken tudják megnézni.

Nyitókép: Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

