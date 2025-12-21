Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát

Magyar Péter még csak másfél éve van az országos politikában, ehhez képest már jó számos „pálfordulással” büszkélkedhet.

2024-es „megvilágosodásakor” például még a Partizán stúdiójában közölte, hogy nem kíván beszállni a pártpolitikába, nem sokkal később a Tisza Párt elnöke lett.

Az EP-választás kapcsán Magyar Péter közölte, hogy nem veszi fel mandátumát, nem sokkal később EP-képviselő lett Brüsszelben.

A Tisza-vezér azt is leszögezte, hogy nem fog élni mentelmi jogával, de azóta sem kérte az EP-től, hogy adják ki azt a magyar hatóságoknak (vö. diszkóbotrány).

De Magyar Péternek 2025 elején is volt egy nagy „ígérete”, ami az idő előrehaladtával ugyancsak rosszul öregedett. Ezt is feldéztük az idei utolsó Mestertervben.