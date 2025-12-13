Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett

Újabb részletek és felvetlek kerültek elő a szőlő utcai nevelő- és javítóintézetben történtekről. A felvételen látottak joggal váltották ki az egész ország felháborodását. Közben az ügyben továbbra is tart a nyomozás és folytatódnak a letartóztatások. Sajnos a politikai kampány elérte a kiskorúak tragédiáját is. Magyar Péter és a Tisza Párt tüntetést jelentett be december 13-ára, és újraindult az "állam nem működik" narratíva. Hogy hogyan befolyásolhatja a politikai versenyt ez a szörnyű eset, azt a Mestertervben beszéltük meg.

G. Fodor Gábor azzal kezdte értékelését, hogy ebben az esetben a politikai elemző karakterét megelőzi egy magánemberi karakter is.