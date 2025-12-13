Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
A szőlő utcai javítóintézetben történtek elfogadhatatlanok, az Tisza vezette baloldal mégis politikai tőkeként használja fel.
Újabb részletek és felvetlek kerültek elő a szőlő utcai nevelő- és javítóintézetben történtekről. A felvételen látottak joggal váltották ki az egész ország felháborodását. Közben az ügyben továbbra is tart a nyomozás és folytatódnak a letartóztatások. Sajnos a politikai kampány elérte a kiskorúak tragédiáját is. Magyar Péter és a Tisza Párt tüntetést jelentett be december 13-ára, és újraindult az "állam nem működik" narratíva. Hogy hogyan befolyásolhatja a politikai versenyt ez a szörnyű eset, azt a Mestertervben beszéltük meg.
G. Fodor Gábor azzal kezdte értékelését, hogy ebben az esetben a politikai elemző karakterét megelőzi egy magánemberi karakter is.
A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szintén kifejezte felháborodását az ügy kapcsán, és elfogadhatatlannak tartja, ha egy felnőtt ember a hatalmával visszaélve kényszerít kiskorúakat bármire is. Leszögezte, hogy ez nem narratíva kérdése, ennek ellenére az ellenzéki oldalak folyamatosan azt feszegetik, hogy a Fidesz milyen narratívával áll majd elő.
Ezután kitért az ügy politikai vetületére is:
Itt van egy politikai haszonlesés. Az ellenzék megpróbál ebből politikai tőkét kovácsolni úgy, hogy abból indul ki, hogy az emberek általában így éreznek az ilyen esetekkel kapcsolatban. Ebben konszenzus van az emberek között, nincsen Fidesz meg Tisza, ezek borzalmas dolgok. ”
„(...) Ennek kapcsán azt gondolom - és itt már a magánemberi és az elemzői karakter keveredik - hogy: Na ne! Ha nekik fontos a gyerekek védelme, meg az ártatlanoknak a képviselete, meg ők is borzasztónak tartják ezt, akkor álljanak meg és ne használják ezt fel politikai haszon építésére!” – értékelt.
Leszögezte, hogy szerinte ez nem politikai, hanem rendőrségi ügy, és ha erre rátelepszik a politikai az számára ízléstelen. Egyben figyelmeztetett is, hogy ez nem feltétlenül egy nyerő taktika a Tisza részéről:
Okoz egy optikai csalódást. Azt gondolják, hogy nyerő pályán vannak, de az emberek elsősorban felháborodottak, nem pedig Tisza szavazók ebből a szempontból. Szerintem korlátozott a politikai haszonlesése az ellenzéknek ebből az ügyből.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP