Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett

2025. december 13. 13:01

A szőlő utcai javítóintézetben történtek elfogadhatatlanok, az Tisza vezette baloldal mégis politikai tőkeként használja fel.

2025. december 13. 13:01
Magyar Péter
Mandiner
Mandiner

Újabb részletek és felvetlek kerültek elő a szőlő utcai nevelő- és javítóintézetben történtekről. A felvételen látottak joggal váltották ki az egész ország felháborodását. Közben az ügyben továbbra is tart a nyomozás és folytatódnak a letartóztatások. Sajnos a politikai kampány elérte a kiskorúak tragédiáját is. Magyar Péter és a Tisza Párt tüntetést jelentett be december 13-ára, és újraindult az "állam nem működik" narratíva. Hogy hogyan befolyásolhatja a politikai versenyt ez a szörnyű eset, azt a Mestertervben beszéltük meg.

G. Fodor Gábor azzal kezdte értékelését, hogy ebben az esetben a politikai elemző karakterét megelőzi egy magánemberi karakter is.

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szintén kifejezte felháborodását az ügy kapcsán, és elfogadhatatlannak tartja, ha egy felnőtt ember a hatalmával visszaélve kényszerít kiskorúakat bármire is. Leszögezte, hogy ez nem narratíva kérdése, ennek ellenére az ellenzéki oldalak folyamatosan azt feszegetik, hogy a Fidesz milyen narratívával áll majd elő.

Ezután kitért az ügy politikai vetületére is:

Itt van egy politikai haszonlesés. Az ellenzék megpróbál ebből politikai tőkét kovácsolni úgy, hogy abból indul ki, hogy az emberek általában így éreznek az ilyen esetekkel kapcsolatban. Ebben konszenzus van az emberek között, nincsen Fidesz meg Tisza, ezek borzalmas dolgok. ”

„(...) Ennek kapcsán azt gondolom - és itt már a magánemberi és az elemzői karakter keveredik - hogy: Na ne! Ha nekik fontos a gyerekek védelme, meg az ártatlanoknak a képviselete, meg ők is borzasztónak tartják ezt, akkor álljanak meg és ne használják ezt fel politikai haszon építésére!” – értékelt.

G. Fodor szerint Magyar Péter rosszul méri fel az ügy politikai hasznát (Forrás: Youtube/Képernyőfotó)

Leszögezte, hogy szerinte ez nem politikai, hanem rendőrségi ügy, és ha erre rátelepszik a politikai az számára ízléstelen. Egyben figyelmeztetett is, hogy ez nem feltétlenül egy nyerő taktika a Tisza részéről

Okoz egy optikai csalódást. Azt gondolják, hogy nyerő pályán vannak, de az emberek elsősorban felháborodottak, nem pedig Tisza szavazók ebből a szempontból. Szerintem korlátozott a politikai haszonlesése az ellenzéknek ebből az ügyből.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2025. december 13. 15:00
Azért milyen érdekes, hogy a baloldal mindig pedofil vádakkal akarja besározni a Fideszt, miközben folyamatosan derülnek ki az ellenzék köreiben, hogy tele vannak pedofilokkal. Azzal vádolnak, ami az ő lényegük...
Válasz erre
7
0
Ízisz
2025. december 13. 14:44
Z. "Kegyetlen bűnözők: Rablás, életellenes cselekmény, fizikai vagy szexuális erőszak. Ezekért fog ma tüntetni a Tisza első embere, a nárcisztikus M.P. Hatalmas öngólt rúgtak… A Kékfény 2019. novemberi riportja alapján döbbenetes példákkal ismerkedhetünk meg, hogy nem ártatlan bárányok, hanem súlyos bűnözők azok, akik ebben az intézményben ülnek. Magyar azonban nem a gyermekek védelmében, hanem bűnözőkért tüntet. M. P. Gyermekvédelemről hazudozik, miközben bűnözők mellett tüntet, aki a saját gyerekeit azzal fenyegette meg, hogy az anyjukat börtönbe juttatja, őket pedig nevelőintézetbe. És a gyermekvédelmi átverés mellett van két másik akciója: el akarja terelni a figyelmet arról, hogy megbukott a vidéki turnéja, és azt próbálja elérni, hogy ideig-óráig kevesebb szó essen az úgynevezett konvergencia programjukrol, amely szerint emelni akarják az adókat, megadóztatni a nyugdijakat, eltörölni a 13. és a héten megszavazott 14. havi nyugdíjat, és megszüntetni az ingyenes egészségügyet."
Válasz erre
8
0
haxima
2025. december 13. 14:37
Azért érdekelne, hogy ezen van aki felháborodik? Amikor jön a hir, hogy 80 éves néniket megerőszakoltak, aztán megvertek és kiraboltak, az nem felháborito?
Válasz erre
11
0
NorthernOutlaw
•••
2025. december 13. 14:36 Szerkesztve
Rég nem szóltam hozzá semmilyen cikkhez, de most muszáj, mert nagyon felháborító ez az egész. Ne nevezzük már EZEKET a fiatalkorúakat GYEREKEKNEK. A kislányom még az osztálytársai ők gyerekek. Rohadtul nem egy kategória azokkal a fiatalokkal, akik erőszakos bűnelkövetők már tizenévesen. Az ilyen fiatalok veszélyesek nem is értem, hogy kerülhetett egy ilyen intézmény a szociális szférába. Ez büntetés végrehajtási hatáskör és ugyanúgy kell bánni az ide bekerülőkkel, mint egy normál felnőtt börtönben. Ez nem azt jelenti, hogy megengedhető az ok nélküli erőszak, de ha okot ad rá az elítélt és nem kezelhető illetve veszélyt jelent a környezetére, akkor az erőszak teljes mértékben elfogadható velük szemben. Na mind1 ennyit szerettem volna hozzáfűzni, ja meg hogy Péter Magyari bassza meg a jó kurva anyját!
Válasz erre
16
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!