Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Magyarország már nincs egyedül Brüsszelben.
A régi uniós elit egyre agresszívabban küzd saját túléléséért.
Az életéért küzd Brüsszelben az uniós elit, amelyet jól mutat, ahogy Belgiummal viselkedtek, amely megakadályozta, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyont elvegye és Ukrajnának adja.
„Az utolsó óráikban járnak és nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!” – értékelte az Európai Unió politikai helyzetét a Mesterterv idei, utolsó adásában G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott, már semmilyen határ vagy norma sincsen, mindent átlépnek.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a brüsszeli elit túlélésért folytatott küzdelme és a magyarországi politika között is párhuzamot vont, szerinte
a Tisza Párt körül is megfigyelhető, hogy érzik a vesztüket és ezért agresszívvá válnak.
A szekértő felidézte, a jelenlegi európai elit mögött nincs már meg az emberek többségének támogatottsága, a legtöbben elutasítják a migrációt és a háború folytatását. A kezükben lévő eszközöket – Európai Bíróság, a tagállami vétó megkerülése, vagy a szabályok átírása – egyre inkább a túlélésük érdekében vetik be.
Ezért a következő időszakban egy minden eddiginél agresszívabb brüsszeli politikára lehet számítani, ráadásul ha a Tisza Párt nem nyer a jövő évi választásokon, az egy újabb jele lesz annak, hogy a rebellis Magyarországon nem lesz fordulat és Orbán Viktor a következő években is érdemben meghatározza a brüsszeli politikát.
G. Fodor Gábor világossá tette, Brüsszel szemében hazánk a tüske a köröm alatt. Sokan teszik fel a kérdést idehaza, hogy Brüsszel minek foglalkozna Magyarországgal? A szakértő szerint egyértelmű a válasz, azért, mert Orbán Viktor a támogatottságát veszített brüsszeli elit túlélésért folytatott küzdelmének útjában áll. Hozzátette: a magyar kormány jövőjéről ugyanakkor a magyar választóknak kell dönteniük.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
