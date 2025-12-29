Ft
tisza párt Mesterterv brüsszel európai unió brüsszeli elit politika orbán viktor

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

2025. december 29. 16:56

A régi uniós elit egyre agresszívabban küzd saját túléléséért.

2025. december 29. 16:56
brüsszel elit manfred weber ursula von der leyen

Az életéért küzd Brüsszelben az uniós elit, amelyet jól mutat, ahogy Belgiummal viselkedtek, amely megakadályozta, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyont elvegye és Ukrajnának adja.

„Az utolsó óráikban járnak és nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!” – értékelte az Európai Unió politikai helyzetét a Mesterterv idei, utolsó adásában G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott, már semmilyen határ vagy norma sincsen, mindent átlépnek.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a brüsszeli elit túlélésért folytatott küzdelme és a magyarországi politika között is párhuzamot vont, szerinte 

a Tisza Párt körül is megfigyelhető, hogy érzik a vesztüket és ezért agresszívvá válnak.

A szekértő felidézte, a jelenlegi európai elit mögött nincs már meg az emberek többségének támogatottsága, a legtöbben elutasítják a migrációt és a háború folytatását. A kezükben lévő eszközöket – Európai Bíróság, a tagállami vétó megkerülése, vagy a szabályok átírása – egyre inkább a túlélésük érdekében vetik be.

Ezért a következő időszakban egy minden eddiginél agresszívabb brüsszeli politikára lehet számítani, ráadásul ha a Tisza Párt nem nyer a jövő évi választásokon, az egy újabb jele lesz annak, hogy a rebellis Magyarországon nem lesz fordulat és Orbán Viktor a következő években is érdemben meghatározza a brüsszeli politikát.

G. Fodor Gábor világossá tette, Brüsszel szemében hazánk a tüske a köröm alatt. Sokan teszik fel a kérdést idehaza, hogy Brüsszel minek foglalkozna Magyarországgal? A szakértő szerint egyértelmű a válasz, azért, mert Orbán Viktor a támogatottságát veszített brüsszeli elit túlélésért folytatott küzdelmének útjában áll. Hozzátette: a magyar kormány jövőjéről ugyanakkor a magyar választóknak kell dönteniük.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Facebook/Manfred Weber

csulak
2025. december 29. 18:10
ezeket a burokratakat el kell szamoltatni ! nem szabad ,hogy megusszak a katasztrofa politikajuk kovetkezmenyeit
kalmanok
2025. december 29. 17:56
16,2 milliárd euró, ezzel a kormány gazdaságtörténetünk egyik legnagyobb eladósodási akciójának végrehajtására készül. Az alaptörvénybe épített féket megkerülve szándékozik ekkora devizahitelt felvenni – attól az uniótól, amely a kormányfő szerint legkésőbb a következő költségvetési időszakában „szétbomlik”.
szantofer
•••
2025. december 29. 17:54 Szerkesztve
"G. Fodor Gábor világossá tette, Brüsszel szemében hazánk a tüske a köröm alatt." Ami csak addig kellemetlen, amíg ki nem húzzák. Kihúzták. Kiküldték a főnit kávézni, megkerülték a vétó jogát, elvették a támogatások egy részét, kizárták a magyar diákokat az Erasmus programból, (ezt majd a választáson megköszönik Orbánnak) meg úgy általában úgy lépnek át rajtunk mint a küszöbön. Egyébként tényleg erre kellene büszkének lennünk? Hogy eláruljuk a közösséget amihez tartozunk? Hogy ott tartunk ahol Trianonban, hogy mindenki minket utál a tárgyalóasztal mellett? Az EU népességének a 2%át, a gazdaságának az 1%-át, a katonai erejének a 0,5%-át (sem) adjuk. Ti tényleg elhiszitek hogy komolyan érdekli őket, mikor döglünk éhen nélkülük? De csak várjátok az összeomlásukat, nyugodtan. Várta már Kun Béla, Rákosi Mátyás, és Kádár János is. Nekik is elhitték a híveik - sajnos . hogy ez már elérhető közelségben van.
lacika-985
2025. december 29. 17:50
A globalizmus napjai meg vannak számolva - és mint mindig szokás a bűnbakok a politikai hímringyók lesznek akik csicskaként azt hitték az övék minden hatalom a földön . Pedig csak egy feláldozható senkik voltak ..
