Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Az életéért küzd Brüsszelben az uniós elit, amelyet jól mutat, ahogy Belgiummal viselkedtek, amely megakadályozta, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyont elvegye és Ukrajnának adja.

„Az utolsó óráikban járnak és nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!” – értékelte az Európai Unió politikai helyzetét a Mesterterv idei, utolsó adásában G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott, már semmilyen határ vagy norma sincsen, mindent átlépnek.