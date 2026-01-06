Nem elírás: magyar szakember irányítja a Maldív-szigeteket

Bognár György nem finomkodott: „Nagy butaság ez az önjelölt szakíróktól” (VIDEÓ)
Urbányi István veszi át az irányítást. A magyar edző harmadszor tölti be ezt a tisztséget.
Magyar szövetségi kapitánya lett a Maldív-szigetek labdarúgó-válogatottjának: Urbányi István nem először tölti be ezt a posztot – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
Urbányi István harmadszor tölti be ezt a tisztséget.
Először 2009-ben, majd 2011-ben nevezték ki az ázsiai szigetország szövetségi kapitányának” – olvasható.
A Maldív-szigetek válogatottja még sosem szerepelt világbajnokságon, és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján a 173. helyet foglalja el (a magyar válogatott a 40.).
Urbányi nemcsak a kapitányi tisztséget, hanem a szövetség technikai igazgatói posztját is átveszi. Az ország sportsajtója ünnepli az érkezését, a cikkek szerint a lehető legjobb döntés született meg Urbányi újabb kinevezésével”
– írja a Magyar Nemzet, amelynek az 58 éves edző Messengeren azt üzente, hogy minden bizonnyal egy hét múlva kezdi meg a munkát az ázsiai szigetországban.
Urbányi az első regnálása alatt nyolc, míg a második alatt 13 meccsen irányította a Maldív-szigeteket.
Fotó: Mohamed Afrah/AFP