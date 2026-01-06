Nem elírás: magyar szakember irányítja a Maldív-szigeteket

A Maldív-szigetek válogatottja még sosem szerepelt világbajnokságon, és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján a 173. helyet foglalja el (a magyar válogatott a 40.).

Üzent a magyar szakember

Urbányi nemcsak a kapitányi tisztséget, hanem a szövetség technikai igazgatói posztját is átveszi. Az ország sportsajtója ünnepli az érkezését, a cikkek szerint a lehető legjobb döntés született meg Urbányi újabb kinevezésével”

– írja a Magyar Nemzet, amelynek az 58 éves edző Messengeren azt üzente, hogy minden bizonnyal egy hét múlva kezdi meg a munkát az ázsiai szigetországban.

Urbányi az első regnálása alatt nyolc, míg a második alatt 13 meccsen irányította a Maldív-szigeteket.