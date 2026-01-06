Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szövetségi kapitány Urbányi István Maldív-szigetek

Nem elírás: magyar szakember irányítja a Maldív-szigeteket

2026. január 06. 11:44

Urbányi István veszi át az irányítást. A magyar edző harmadszor tölti be ezt a tisztséget.

2026. január 06. 11:44
null

Magyar szövetségi kapitánya lett a Maldív-szigetek labdarúgó-válogatottjának: Urbányi István nem először tölti be ezt a posztot – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Ismét magyar szakember ülhet le a Maldív-szigetek kispadjára
Ismét magyar szakember ülhet le a Maldív-szigetek kispadjára (Fotó: Team Istvan Urbanyi/Facebook)

Urbányi István harmadszor tölti be ezt a tisztséget.

Először 2009-ben, majd 2011-ben nevezték ki az ázsiai szigetország szövetségi kapitányának” – olvasható.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A Maldív-szigetek válogatottja még sosem szerepelt világbajnokságon, és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján a 173. helyet foglalja el (a magyar válogatott a 40.).

Üzent a magyar szakember

Urbányi nemcsak a kapitányi tisztséget, hanem a szövetség technikai igazgatói posztját is átveszi. Az ország sportsajtója ünnepli az érkezését, a cikkek szerint a lehető legjobb döntés született meg Urbányi újabb kinevezésével”

– írja a Magyar Nemzet, amelynek az 58 éves edző Messengeren azt üzente, hogy minden bizonnyal egy hét múlva kezdi meg a munkát az ázsiai szigetországban.

Urbányi az első regnálása alatt nyolc, míg a második alatt 13 meccsen irányította a Maldív-szigeteket.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Mohamed Afrah/AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
motoman528
2026. január 06. 12:56
Gólkirályság és nyaralás egész évben, és még fizetnek is érte!
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 06. 12:30
"A Maldív-szigetek válogatottja még sosem szerepelt világbajnokságon, és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján a 173. helyet foglalja el " Igazi buntetes lehet ez a tisztseg a szakmban Mit kurt el ?
Válasz erre
0
0
lesmiserables
2026. január 06. 12:27
magyar az nagy világutazó.... sajnos
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!