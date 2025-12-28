Egy órán át törött orral játszott a magyar válogatott középpályás, edzője teljesen kiborult

Ennek fényében különösen érdekes, hogy a vérző sérülés ellátása után Styles még egy jó órán át a pályán volt, csak a 77. percben hozta le őt edzője, Ryan Mason. A korábban a Tottenhamet is irányító angol szakember aztán a meccs lefújását követően alaposan ki is akadt, szerinte ugyanis a könyökösért egyértelmű piros lap járt volna a Bristol első gólszerzőjének, ez azonban elmaradt, ami döntően befolyásolta a mérkőzést.