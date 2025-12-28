Egy órán át törött orral játszott a magyar válogatott középpályás, edzője teljesen kiborult

„Az ír tévé választotta meg” – a magyar válogatott legjobbja nem ért egyet a szövetségi kapitánnyal
„Hasonlított azokhoz a mérkőzésekhez, amilyenek a Championshipben vannak, bár a színvonal azért itt magasabb.”
Callum Styles egy korai könyökös után sérült meg. Edzője szerint a West Brom magyar játékosával szemben egyértelmű piros lap marad el.
Valószínűleg eltört Callum Styles orra a Championship karácsonyi fordulójában lejátszott West Bromwich Albion–Bristol City összecsapáson. A 2–1-es vendégsikerrel véget ért mérkőzésnek csak a 12. percében jártunk, amikor a magyar válogatott középpályásnak az ellenfél játékosa, Anis Mehmeti könyökkel vert oda egy párharc során, ekkor sérült meg honosított futballistánk.
Ennek fényében különösen érdekes, hogy a vérző sérülés ellátása után Styles még egy jó órán át a pályán volt, csak a 77. percben hozta le őt edzője, Ryan Mason. A korábban a Tottenhamet is irányító angol szakember aztán a meccs lefújását követően alaposan ki is akadt, szerinte ugyanis a könyökösért egyértelmű piros lap járt volna a Bristol első gólszerzőjének, ez azonban elmaradt, ami döntően befolyásolta a mérkőzést.
Tiszta piros lap, négy és fél méterre a játékvezetőtől, aki erre úgy dönt, hogy nem ad kiállítást egy nagyon veszélyes könyökösért, ami valószínűleg eltörte Callum Styles orrát.
Csúnya szabálytalanság volt, nagyon csúnya, veszélyes és felelőtlen” – füstölgött a BBC-nek az edző, akin egyre nő a nyomás, hiszen a szebb napokat megélt West Brom – amely a hőskorban bajnok és többszörös FA Kupa-győzte is volt, 2021-ben pedig még a Premier League-ben szerepelt – az újabb vereséggel immár az angol másodvonalban is csak a 16. helyen áll, hat pontra a kiesőzónától.
