magyar válogatott Championship West Bromwich Bristol City Callum Styles

Egy órán át törött orral játszott a magyar válogatott középpályás, edzője teljesen kiborult

Callum Styles egy korai könyökös után sérült meg. Edzője szerint a West Brom magyar játékosával szemben egyértelmű piros lap marad el.

null

Valószínűleg eltört Callum Styles orra a Championship karácsonyi fordulójában lejátszott West Bromwich Albion–Bristol City összecsapáson. A 2–1-es vendégsikerrel véget ért mérkőzésnek csak a 12. percében jártunk, amikor a magyar válogatott középpályásnak az ellenfél játékosa, Anis Mehmeti könyökkel vert oda egy párharc során, ekkor sérült meg honosított futballistánk. 

STYLES, Callum magyar válogatott
Callum Stylest a klubjában és a magyar válogatottban is rendesen aprítják (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 Tiszta piros lap, négy és fél méterre a játékvezetőtől, aki erre úgy dönt, hogy nem ad kiállítást egy nagyon veszélyes könyökösért, ami valószínűleg eltörte Callum Styles orrát.

Csúnya szabálytalanság volt, nagyon csúnya, veszélyes és felelőtlen” – füstölgött a BBC-nek az edző, akin egyre nő a nyomás, hiszen a szebb napokat megélt West Brom – amely a hőskorban bajnok és többszörös FA Kupa-győzte is volt, 2021-ben pedig még a Premier League-ben szerepelt – az újabb vereséggel immár az angol másodvonalban is csak a 16. helyen áll, hat pontra a kiesőzónától. 

(Nyitókép: Facebook/West Bromwich Albion)

