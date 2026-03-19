Erre nagy szükség volt: látványos beruházást adott át a honvédelmi miniszter (VIDEÓ)

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Nem véletlenül próbálkoznak az ukrán drónok – mutattak rá az elemzők.
Békénket úgy tudjuk megőrizni, ha katonai értelemben is van súlyunk és van jelentőségünk a régióban – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az átadó előtt.
A Klapka György 1. Páncélosdandár tatai laktanyájában csütörtökön adták át azt a 2500 négyzetméteres harcjárműjavító műhelyt, ahol Leopard 2A7HU harckocsik és 4 PzH-2000 önjárólövegek karbantartását végezhetik el, összesen tíz járműálláson.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf az MTI tudósítása szerint az átadás előtt hangsúlyozta,
békénket úgy tudjuk megőrizni, ha katonai értelemben is van súlyunk és van jelentőségünk a régióban. Ennek a Magyar Honvédség megfelel, és fontos is, hogy megfeleljen.
A honvédelmi miniszter hozzátette, a szomszédunkban már ötödik éve dúló háború kiterjesztésében nagy erők érdekeltek. Az Európai Unió vezetése, Brüsszel úgy döntött, hogy a háborút pénzzel, fegyverrel, sőt előbb-utóbb talán katonával is támogatja.
Magyarországon választások lesznek néhány héten belül, és „nem kisebb a tétje, minthogy a megválasztott kormány a háború lehetősége, illetve az abból kimaradás mellett és a béke mellett kell, hogy állást foglaljon”
– fogalmazott a miniszter.
„A magyarok arról fognak dönteni, hogy melyik kormányt látják erre alkalmasnak. Azt, amelyik ezt bizonyította az elmúlt években, hogy erre képes és meg is van a szándéka, vagy egy olyat, amelynek se képessége, se szándéka erre nincs” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A páncélosdandár által kiadott sajtóközlemény szerint a javítóműhelyben 45 szakember dolgozik, a létesítmény alkalmas fődarabok, erőátviteli rendszerek, futóművek, segédberendezések, valamint fegyverrendszerek karbantartására és javítására.
Az épületen belül hét kiegészítő helyiség található, köztük alkatrész- és szerszámtárolók, valamint speciális javítóterek.
Külön irodablokkban zajlik a műszaki dokumentáció, a javítási dokumentáció és a logisztikai koordináció.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba