Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
leopard 2a7hu magyar honvédség honvédelmi miniszter

Erre nagy szükség volt: látványos beruházást adott át a honvédelmi miniszter (VIDEÓ)

2026. március 19. 21:47

Békénket úgy tudjuk megőrizni, ha katonai értelemben is van súlyunk és van jelentőségünk a régióban – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az átadó előtt.

A Klapka György 1. Páncélosdandár tatai laktanyájában csütörtökön adták át azt a 2500 négyzetméteres harcjárműjavító műhelyt, ahol Leopard 2A7HU harckocsik és 4 PzH-2000 önjárólövegek karbantartását végezhetik el, összesen tíz járműálláson.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az MTI tudósítása szerint az átadás előtt hangsúlyozta, 

békénket úgy tudjuk megőrizni, ha katonai értelemben is van súlyunk és van jelentőségünk a régióban. Ennek a Magyar Honvédség megfelel, és fontos is, hogy megfeleljen.

A honvédelmi miniszter hozzátette, a szomszédunkban már ötödik éve dúló háború kiterjesztésében nagy erők érdekeltek. Az Európai Unió vezetése, Brüsszel úgy döntött, hogy a háborút pénzzel, fegyverrel, sőt előbb-utóbb talán katonával is támogatja. 

Magyarországon választások lesznek néhány héten belül, és „nem kisebb a tétje, minthogy a megválasztott kormány a háború lehetősége, illetve az abból kimaradás mellett és a béke mellett kell, hogy állást foglaljon” 

– fogalmazott a miniszter.

„A magyarok arról fognak dönteni, hogy melyik kormányt látják erre alkalmasnak. Azt, amelyik ezt bizonyította az elmúlt években, hogy erre képes és meg is van a szándéka, vagy egy olyat, amelynek se képessége, se szándéka erre nincs” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A páncélosdandár által kiadott sajtóközlemény szerint a javítóműhelyben 45 szakember dolgozik, a létesítmény alkalmas fődarabok, erőátviteli rendszerek, futóművek, segédberendezések, valamint fegyverrendszerek karbantartására és javítására.

Az épületen belül hét kiegészítő helyiség található, köztük alkatrész- és szerszámtárolók, valamint speciális javítóterek.

Külön irodablokkban zajlik a műszaki dokumentáció, a javítási dokumentáció és a logisztikai koordináció.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba
 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galsó Atya
2026. március 19. 22:04
Még vagy ötszáz darabot legyártani, de izibe!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!