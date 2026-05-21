„Nem tudjuk, hogy a jövő mit tartogat” – súlyos figyelmeztetést küldött az amerikai vezérőrnagy Ruszin-Szendi Romulusznak

A vezérőrnagy hozzátette: az amerikai–magyar katonai együttműködés egyik legrégebbi intézménye, az Egyesült Államok Ohio államának Nemzeti Gárdája és a Magyar Honvédség közötti, 34 évre visszanyúló partnerség napi kapcsolattartást is jelent.

Matthew Woodruff emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedekben Ohio állam katonái és a magyar katonák nemcsak közös gyakorlatokon vettek részt, hanem több műveletben is együtt szolgáltak – például Afganisztánban és a Balkánon –, az együttműködés pedig folyamatosan megújul.

Oroszi Zsolt, a Washingtonban szolgáló magyar véderőattasé az MTI-nek a jelenleg zajló közel-keleti konfliktussal kapcsolatban elmondta: „értelemszerűen egy konfliktusban érintett ország hadereje a legmagasabb harckészültségben van, jelenleg ilyen készültség van az Egyesült Államokban, ugyanakkor Magyarország esetében ez nem áll fenn”.