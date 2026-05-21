Ruszin-Szendi Romulusz egyesült államok magyar honvédség

„Nem tudjuk, hogy a jövő mit tartogat” – súlyos figyelmeztetést küldött az amerikai vezérőrnagy Ruszin-Szendi Romulusznak

2026. május 21. 07:10

A Magyar Honvédségnek a készenlét legmagasabb fokán kell állnia minden nap.

2026. május 21. 07:10
A katonaságnak – akár az Egyesült Államokban, akár Magyarországon – a készenlét legmagasabb fokán kell állnia minden nap, különösen a mai, konfliktusoktól terhelt időkben – jelentette ki Matthew Woodruff, az Egyesült Államok Ohioi Nemzeti Gárdájának parancsnoka szerdán Washingtonban, a magyar honvédelem napja alkalmából tartott megemlékezésen.

A főtiszt az MTI-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: 

nem tudjuk, hogy a jövő mit tartogat biztonsági szempontból”.

A vezérőrnagy hozzátette: az amerikai–magyar katonai együttműködés egyik legrégebbi intézménye, az Egyesült Államok Ohio államának Nemzeti Gárdája és a Magyar Honvédség közötti, 34 évre visszanyúló partnerség napi kapcsolattartást is jelent.

Matthew Woodruff emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedekben Ohio állam katonái és a magyar katonák nemcsak közös gyakorlatokon vettek részt, hanem több műveletben is együtt szolgáltak – például Afganisztánban és a Balkánon –, az együttműködés pedig folyamatosan megújul.

Oroszi Zsolt, a Washingtonban szolgáló magyar véderőattasé az MTI-nek a jelenleg zajló közel-keleti konfliktussal kapcsolatban elmondta: „értelemszerűen egy konfliktusban érintett ország hadereje a legmagasabb harckészültségben van, jelenleg ilyen készültség van az Egyesült Államokban, ugyanakkor Magyarország esetében ez nem áll fenn”.

Hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háború, valamint a viszonylag közeli Közel-Kelet miatt a Magyar Honvédség is folyamatos készenlétben van, ugyanakkor nincs elrendelve a legmagasabb készenléti szint.

Az attasé rámutatott: az Ohioi Nemzeti Gárda már csak azért is a legmagasabb készenlétben működik, mert az amerikai tagállamok nemzeti gárdái ugyan területvédelmi feladatokat látnak el, ugyanakkor Ohio állam katonáit rendszeresen bevonják külföldi műveletekbe is.

„A kapcsolattartás a nap 24 órájában természetes dolog” – tette hozzá Oroszi Zsolt a több mint három évtizedes múltra visszanyúló katonai partnerségről.

A magyar honvédelem napja alkalmából a washingtoni magyar nagykövetségen tartott eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták a legtöbb NATO-tagállamból, jelen voltak több NATO-n kívüli ország katonai attaséi hivatalának képviselői, valamint az amerikai hadügy- és külügyminisztérium képviselői is.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
B_kanya
2026. május 21. 09:51
nuevas-reglas 2026. május 21. 09:50 "ugy erti meg nem tudjak biztosan" A félidős választásokhoz is annyi közöd van, mint az ékezetekhez, ugye bozgor?
B_kanya
2026. május 21. 09:50
Da Vinci 2026. május 21. 07:41 "A Honvédelmi Minisztérium 4iG-vel kötött 1311 milliárd forintos keretszerződését szakmai és nemzetbiztonsági szempontok indokolták" Ebben többek között benne van egy magyar, az ország feletti geoszinkron "nagy" műhold is, ami a Honvédség (és más állami szervek) kommunikációját biztosítja, az EUs-NATOs-Starlink lehalása esetén is. Nem mellesleg ezzel Kapu Tibor reményei egy újabb űrutazásra is igen megcsappantak. Áradjon, ja....
nuevas-reglas
2026. május 21. 09:50
ugy erti meg nem tudjak biztosan, hogy osszel megbukik e a narancshaju bohoc fonoke
bondavary
2026. május 21. 09:26
Tehát szóltak Ruszin Szendi Romulusznak, hogy röhögős kijelentései ellenére van háború. De érdekelne, hogy mikor mutatják be honvédelmi miniszterünk közpénzből építtetett egykori palotáját? Talán az is megérne egy hangulatos, éjszakai tárlatvezetést.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!