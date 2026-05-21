„Nem tudjuk, hogy a jövő mit tartogat” – súlyos figyelmeztetést küldött az amerikai vezérőrnagy Ruszin-Szendi Romulusznak

Volt helyettesét kérte fel vezérkari főnöknek Ruszin-Szendi Romulusz
Azzal indokolta döntését, hogy jól ismeri Sándort, mivel együtt szolgáltak.
A Magyar Honvédségnek a készenlét legmagasabb fokán kell állnia minden nap.
A katonaságnak – akár az Egyesült Államokban, akár Magyarországon – a készenlét legmagasabb fokán kell állnia minden nap, különösen a mai, konfliktusoktól terhelt időkben – jelentette ki Matthew Woodruff, az Egyesült Államok Ohioi Nemzeti Gárdájának parancsnoka szerdán Washingtonban, a magyar honvédelem napja alkalmából tartott megemlékezésen.
A főtiszt az MTI-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott:
nem tudjuk, hogy a jövő mit tartogat biztonsági szempontból”.
A vezérőrnagy hozzátette: az amerikai–magyar katonai együttműködés egyik legrégebbi intézménye, az Egyesült Államok Ohio államának Nemzeti Gárdája és a Magyar Honvédség közötti, 34 évre visszanyúló partnerség napi kapcsolattartást is jelent.
Matthew Woodruff emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedekben Ohio állam katonái és a magyar katonák nemcsak közös gyakorlatokon vettek részt, hanem több műveletben is együtt szolgáltak – például Afganisztánban és a Balkánon –, az együttműködés pedig folyamatosan megújul.
Oroszi Zsolt, a Washingtonban szolgáló magyar véderőattasé az MTI-nek a jelenleg zajló közel-keleti konfliktussal kapcsolatban elmondta: „értelemszerűen egy konfliktusban érintett ország hadereje a legmagasabb harckészültségben van, jelenleg ilyen készültség van az Egyesült Államokban, ugyanakkor Magyarország esetében ez nem áll fenn”.
Hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háború, valamint a viszonylag közeli Közel-Kelet miatt a Magyar Honvédség is folyamatos készenlétben van, ugyanakkor nincs elrendelve a legmagasabb készenléti szint.
Az attasé rámutatott: az Ohioi Nemzeti Gárda már csak azért is a legmagasabb készenlétben működik, mert az amerikai tagállamok nemzeti gárdái ugyan területvédelmi feladatokat látnak el, ugyanakkor Ohio állam katonáit rendszeresen bevonják külföldi műveletekbe is.
„A kapcsolattartás a nap 24 órájában természetes dolog” – tette hozzá Oroszi Zsolt a több mint három évtizedes múltra visszanyúló katonai partnerségről.
A magyar honvédelem napja alkalmából a washingtoni magyar nagykövetségen tartott eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták a legtöbb NATO-tagállamból, jelen voltak több NATO-n kívüli ország katonai attaséi hivatalának képviselői, valamint az amerikai hadügy- és külügyminisztérium képviselői is.
