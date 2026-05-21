05. 21.
csütörtök
kapitány istván összeszerelő üzem munkaerő magyarország

Innovatív gazdaság vagy összeszerelő üzemek országa hazánk?

2026. május 21. 07:43

Fontos tény, hogy hosszú évek óta nálunk az egyik legmagasabb a high-tech szektorban foglalkoztatottak aránya.

Szalai Piroska
Világgazdaság

„Az elmúlt napokban Magyar Péter és Kapitány István is több alkalommal nyilatkozott úgy, hogy Magyarország az összeszerelő üzemek országa, s az új kormány célja, hogy kijöjjünk abból a gazdasági modellből, amely az olcsó munkaerőre és az összeszerelő üzemekre épül.

Ezt az állítást azért érdemes kritikával fogadni, hiszen az elmúlt másfél évtizedben a magyar átlagkereset a 2010-es 202 ezer forintról 2025-re 705 ezer forintra emelkedett, ami reálértékben is duplázódás, s kijelenthető, hogy a magyar munkaerő jóval drágább már, mintsem a külföldi összeszerelő üzemeknek megérje nálunk működni. A 2008–2010 közötti években legtöbben tovább is költöztek tőlünk keletebbre, ahol még jóval olcsóbban találnak alacsony képzettségű munkavállalókat. Helyettük nagy hozzáadott értékű technológiák érkeztek, sokan hozták ide a k+f területüket is.

Mivel bizonyíthatjuk ezt? Egyrészt a munkaerőpiaci mutatóinkkal.

A magyar foglalkoztatás bővülése az uniós tagországok között is kimagasló volt, a 20–64 évesek foglalkoztatási rátája 2025-ben már 81,1 százalék volt, ami a hetedik legnagyobb, jóval meghaladva az unió 76,1 százalékos átlagát, s pontosan megegyezik Németországéval. Kimondható, hogy a magyar munkaerőpiac kimondottan jó struktúrájú, hiszen a részmunkaidősök aránya az ötödik legalacsonyabb, a teljes munkaidősök pedig nálunk vannak a legnagyobb arányban a népességben az egész Európai Unióban. Valamint a túlképzettek aránya is az egyik legalacsonyabb – vagyis az emberek a végzettségüknek megfelelő, értékes munkát végeznek. Az összeszerelő üzemek által fémjelzett gazdaságban ilyen struktúrájú munkaerőpiac elképzelhetetlen.

Összeszerelő üzemek helyett innovatív beruházások

Fontos tény továbbá, hogy hosszú évek óta nálunk az egyik legmagasabb a high-tech szektorban foglalkoztatottak aránya, 2024-ben a negyedik legnagyobb volt Európában, 6,7 százalékon álltunk, szemben az unió 5,1 százalékos átlagával. Nálunk alacsonyabb arányú volt Németország, Franciaország s a V4 többi országa is többek között. Tavalyelőtt már 314 ezer foglalkoztatottjuk volt a csúcstechnológiai iparnak és a tudásintenzív szolgáltatásoknak, ami 68 százalékkal magasabb, mint a 2010-es 186 ezer fős létszám volt. A létszámnövekedésünk 69 százalékos volt, ami jóval az uniós átlagos 54 százalék feletti, de meghaladja Németország, Franciaország, Ausztria mérőszámát is. Ha ezekről az országokról nem állítja senki, hogy összeszerelő üzemek országai, akkor mivel bizonyítható, hogy a magyar gazdaság az lenne?”

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
apro_marosan_petergabor
•••
2026. május 21. 08:34 Szerkesztve
Magyarország Hi-Tech ország lett. (Ócska, elavult SZDSZ-es duma az összeszerelő üzem, ami most Poloska megjelenésével újra a felszínre került). A Hi-Tech gyárakban mérnökök ezreire van szükség a mags szintű technológiák működtetésére. Nagyon sok Hi-Tech cég Magyarországra hozta a fejlesztését. A mérnökök ezrei a magyar egyetemekről kerülnek ki, s nőnek fel a Hi-Techben, idegen nyelvismerettel. De van még egy másik fontos hatás is. A Hi-Tech cégeknek magyar KKV-k szállítanak be, magas színvonalú termékeket, amelyekhez szintén hi-tech tudás kell, ezt szintén magyar mérnökök működtetik. Mindez visszahat az egyetemekre is, amelyek beszállnak a fejlesztésekbe, s így azok is szépen fejlődnek tudásukban, képzésükben. Persze mindez emeli a technikusok, szakmunkások, munkások tudását, munkafegyelmét is, Mo-on megújult az ipar, HI-TECH Ország lettünk, VIGYÁZZUNK RÁ! Ne hagyjuk lerombolni, már hozzáláttak.
2istvsn
2026. május 21. 08:11
Miért nem volt szó erről IS a kampányban, meg korábban?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.