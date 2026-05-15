Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány tisza sebestyén géza magyarország

Magyarország többé nem lesz összeszerelő-üzem? Ezt hozhatja a Tisza teljes gazdasági irányváltása

2026. május 15. 11:04

A Tisza-kormány a jelek szerint még nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a kutatás-fejlesztés iparágra. Ez viszont már az elmúlt években is szépen fejlődött, még akkor is, ha az ellenzék sokáig összeszerelő-üzemnek tartotta Magyarországot. Ez a narratíva mára kevésbé állja meg a helyét, gyárak nélkül pedig a gazdaságot sem lehetne bővíteni.

2026. május 15. 11:04
null
Ferentzi András

Teljes irányváltásra van szükség a gazdaságpolitikában, amely a termelékenység növekedésére alapoz, valamint egy hiteles költségvetési pálya megteremtése, amelynek a végén az euró bevezetése elérhető lesz a ciklus végére – mondta keddi, parlamenti meghallgatásán Kármán András, a Tisza pénzügyminisztere. A tárcavezető akkor kevés részletet árult el erről az irányváltásról, de kollégája, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szavaiban arra utalt, hogy az új kormány szeretne szakítani azzal a felállással, amit úgy neveznek, hogy „Magyarország összeszerelő-üzem”.  

A foglalkoztatási ráta csúcsra futott az elmúlt másfél évtizedben, ebben az összeszerelő-üzemeknek is volt egy jelentős szerepük (Forrás: KSH)
A foglalkoztatási ráta csúcsra futott az elmúlt másfél évtizedben, ebben az összeszerelő-üzemeknek is volt egy jelentős szerepük (Forrás: KSH)

Valóban összeszerelő-üzem lennénk?

Ez a narratíva az elmúlt 16 évben rendszeresen előjött, főleg ellenzéki megszólalásokban. A valóság viszont ennél jóval árnyaltabb volt. Erről már januárban is beszéltünk Joó Istvánnal, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatójával. Rámutatott: gyárak nélkül nem jött volna létre egymillió új munkahely, és nem lehetne fenntartani a teljes foglalkoztatást, ugyanakkor a kutatás-fejlesztés területén néhány év alatt 55 ezerről 120 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a narratíva tehát kissé sántít, így látja Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője is. Mint a Mandinernek mondta: Magyarországon a legjelentősebb foglalkoztató az elmúlt években folyamatosan a szolgáltató szektor volt, ráadásul a legtöbb új munkahely is itt keletkezett 2009 óta. 2009-ben 2,5 millióan dolgoztak ezen a területen, most pedig már több mint 3 millióan.  A high-tech termelésünk arányában (ami az összeszerelő üzemek „ellentéte”) globálisan az 5. helyen állunk a World Intellectual Property Organization (WIPO) 2023-as Global Innovation Indexében.

2025-ben a munkavállalók 9,1 százaléka dolgozott a magas- és közepes technológiai és tudásintenzív szektorokban, ami Csehország, Szlovákia és Németország után a negyedik legmagasabb érték az egész Európai Unióban. 

Ha pedig régiókat nézünk, akkor 2025-ben Budapest Pozsony és Prága után harmadik legjobb volt a technológiai és tudásintenzív szektorban dolgozók részaránya alapján.

Az mindenképp jó, ha a Tisza-kormány erre a területre minél nagyobb hangsúlyt kíván fektetni, ugyanakkor figyelembe kell venni a munkaerőpiaci realitásokat is. 

Sebestyén Géza szerint a 2010 óta keletkezett közel egymillió munkahely egy jelentős részére olyan munkavállalókat kellett bevonni, akik, sőt, nem ritkán családtagjaik sem ismerték korábban a munka világát. 

Őket nyilván nem fogja egy high-tech unikornis kutatóként alkalmazni. Azaz nagyon lényeges, hogy olyan munkahelyek jöjjenek hazánkba, illetve nyíljanak meg hazai vállalkozásoknál, melyek a magyar munkaerő-kínálatnak, illetve az álláskeresők eloszlásának megfelelnek. 

„Ha 30 kutatóközpont érkezik és teremt 1500 munkahelyet, ám egyikre sem jelentkezik megfelelő kvalitásokkal bíró jelölt, miközben ugyanott 1500 szakmunkás végzettségű munkanélküli keres elkeseredetten állást, az nyilván nem lenne szerencsés a magyar gazdaság szempontjából. Fontos azt is kiemelni, hogy eddig is jöttek hazánkba kutatóközpontok, elég csak a BYD budapesti K+F bázisára, a Bosch kutatási részlegeire, a Thyssenkrupp kutatói álláshelyeire, illetve az Ericsson, az evosoft, a Continental vagy a Knorr-Bremse ilyen jellegű beruházásaira gondolni. Azaz a Tisza-kormány lényegében az eddig is működő receptet folytatná, ha tovább erősítené a hazai K+F beruházásokat. Ez egy olyan irány, melyet én egyértelműen jónak tartottam eddig is, és jónak tartok most is” – tette hozzá. 

Mit jelenthet a teljes gazdasági irányváltás?

Kármán András szavai szerint tehát teljes gazdasági irányváltás jön, de pontosan mit is jelenthet ez, ha az összeszerelő-üzemekről való áttérést akkor nem is feltétlen? Sebestyén Géza szerint sem lehet szó teljes, vagy akár jelentős irányváltásról. 

„A Fidesz-kormányok ellenzéke gyakran és erőteljesen használta az összeszerelő-üzem narratívát, de ez akkor sem volt igaz. A bizottsági meghallgatásán Kapitány István úgy fogalmazott, hogy „nem szeretnénk, hogy összeszerelő üzemmé váljunk". Ez is világosan megmutatja, hogy még az új gazdasági miniszter sem gondolja azt, hogy Magyarország ma összeszerelő-üzem lenne. Szerintem sem az. Az viszont mindenképpen pozitívum véleményem szerint, hogy ezt a jövőben is el szeretné kerülni” – húzta alá a szakértő, 

aki azt is pozitív célkitűzésnek tartja, hogy Kapitány István (ugyancsak a bizottsági meghallgatásán) hangsúlyozta, hogy azt szeretné, ha lennének magyar unikornisok, azaz olyan hazai startupok, melyek piaci értéke legalább egymilliárd amerikai dollár. 

Ez nem könnyű feladat. Eddig a biztonságos és intelligens IT-megoldásokat szolgáltató LogMeIn az egyetlen magyarnak tekinthető unikornis, igaz, több hazai kötődésű milliárd dolláros vagy ahhoz közeli céget is számon tartanak. Ilyen például a magyar 

  • Seon, 
  • a Bitrise vagy 
  • a Turbine AI, 

melyek még nem érték el a milliárdos álomhatárt, de nem járnak tőle messze. Emellett Szlovákiának egyetlen unikornisa sincsen, és Bulgáriának is csak egy. Ráadásul az elmúlt években nehéz volt Európában unikornisokat kinevelni, számos siker küszöbén álló cég az Egyesült Királyságba vagy az USA-ba tette át a székhelyét, és ott lépte át az álomhatárt (mint például az ukrán Grammarly, a cseh Productboard vagy a lengyel Booksy). 

A Tisza gazdasági stratégiájának lényege, hogy feljebb húzza a magyar KKV-kat az érékláncban, erősítse a magyar startup ökoszisztémát, komoly előrelépés történjen a digitalizáció az automatizálás és a mesterséges intelligencia terén, és ezt a pályát támogassa az oktatás és a versenyszabályozás is. Ezek mind nemes és pozitív célok, de fontos látni, hogy a korábbi kormányok is prioritásként kezelték ezeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Miként sülhet ez el?

„A célokat jónak tartom, a nagy kérdés az, hogy a kivitelezés hogyan sikerül. Fontos az állami támogatás megfelelő szabályozással és ösztönzőkkel, ám legalább ennyire fontos az is, hogy meglegyen a magyar magánszektorban a fogadókészség és a partnerség. Számos kutatás bizonyítja, hogy mi magyarok kevésbé vagyunk kockázatvállalóak, mint más nemzetek gyermekei, ez pedig komoly kihívást jelent akkor, ha innovációra, vállalkozásra, startupokra épít a gazdaságpolitika stratégiája. Azt is látni kell, hogy egy induló vállalkozásnak is fontos a támogató gazdasági környezet, most azonban mind az európai, mind pedig (ettől nem függetlenül) a magyar gazdaság is kihívásokkal küzd. Bár nálunk nagyon jó a bérdinamika, de az exportunk és a beruházásaink alacsonyabbak az optimálisnál. Ez három fronton is nehezíti egy induló vállalkozás életét, hiszen magas bérköltsége lesz, miközben a bevétele és annak dinamikája várhatóan mérsékeltebb tud csak lenni. Ezek ráadásul olyan kihívások, melyek tekintetében az új magyar kormány sem tud jelentős érdemi hatást elérni. A beruházásoknál az uniós források megszerzése segíthet, ám a mostani gazdasági környezetben a beruházási kedv nem csak a források szűkössége miatt alacsony” – foglalta össze az MCC szakértője.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

 

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rollotomasi
•••
2026. május 15. 12:10 Szerkesztve
Kutatás+Fejlesztés Európában? Az EU háttal ül egy döglött hinalovon, ami egy csapágyasra hajtott szopórollerre van rágumipókozva. A vöröszöld fordulat agyonbaszta az EU ipart és vele együtt a komplett EU gazdaságot. Az itt fejlesztett technológiák már nem piacvezetők, kb 10 év alatt a világ többi része állva hagyott minket. Ami jelenleg viszi előre a fejlődést - a számítástechnikai és mobilkommunikációs fejlesztések és az ezeken futó szoftverek fejlesztése, megfejelve az AI-val - az mind az EU-n kívül történik. Európának nincs saját chipgyártása, nincsen mobilkommunikációs eszköz gyártása, nincsen számítástechnikai eszköz gyártása. Bosch, Siemens, Philips, Ericsson, Nokia a fasorban sincsen, az autóipart most döngöli földbe a kínaiak előhada úgy, hogy még a fősereg ide se ért. Amerikai szoftverek futnak mindenen, amit használunk. Milyen K+F? Főleg saját, EU jogon? Max a kínaiak és az USA alvállalkozóiként, ha szépen beszélünk velük. De persze ezt a kapcsolatot most fogjuk felrúgni.
Válasz erre
0
0
ParhuzamosGyuri-Tiszasokat_Dunaba
2026. május 15. 12:03
Az egyik legnagyobb vegyipari cégnél dolgozom. Kibaszott kamu az egész, eddig is jelemzően sok "összeszerelőüzem" munkakör nem volt betöltve. Vegyiparon belül is a kékgallérosokért harcolnak, az irodák meg a kvótaállások jellemzően 2x-esen vannak túltöltve. N+1-edik kamu állást persze lehet majd létrehozni ami effektive hozzáadott értéket nem fog tartalmazni.
Válasz erre
4
0
sors
2026. május 15. 12:01
Orseolo pénzügyese aktivizálódik.
Válasz erre
1
0
janicsar-2
2026. május 15. 12:00
Vajon az unió is így akarja?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!