Magyarország többé nem lesz összeszerelő-üzem? Ezt hozhatja a Tisza teljes gazdasági irányváltása

Sebestyén Géza szerint a 2010 óta keletkezett közel egymillió munkahely egy jelentős részére olyan munkavállalókat kellett bevonni, akik, sőt, nem ritkán családtagjaik sem ismerték korábban a munka világát.

Őket nyilván nem fogja egy high-tech unikornis kutatóként alkalmazni. Azaz nagyon lényeges, hogy olyan munkahelyek jöjjenek hazánkba, illetve nyíljanak meg hazai vállalkozásoknál, melyek a magyar munkaerő-kínálatnak, illetve az álláskeresők eloszlásának megfelelnek.

„Ha 30 kutatóközpont érkezik és teremt 1500 munkahelyet, ám egyikre sem jelentkezik megfelelő kvalitásokkal bíró jelölt, miközben ugyanott 1500 szakmunkás végzettségű munkanélküli keres elkeseredetten állást, az nyilván nem lenne szerencsés a magyar gazdaság szempontjából. Fontos azt is kiemelni, hogy eddig is jöttek hazánkba kutatóközpontok, elég csak a BYD budapesti K+F bázisára, a Bosch kutatási részlegeire, a Thyssenkrupp kutatói álláshelyeire, illetve az Ericsson, az evosoft, a Continental vagy a Knorr-Bremse ilyen jellegű beruházásaira gondolni. Azaz a Tisza-kormány lényegében az eddig is működő receptet folytatná, ha tovább erősítené a hazai K+F beruházásokat. Ez egy olyan irány, melyet én egyértelműen jónak tartottam eddig is, és jónak tartok most is” – tette hozzá.