Magyarország többé nem lesz összeszerelő-üzem? Ezt hozhatja a Tisza teljes gazdasági irányváltása

Miként sülhet ez el?
„A célokat jónak tartom, a nagy kérdés az, hogy a kivitelezés hogyan sikerül. Fontos az állami támogatás megfelelő szabályozással és ösztönzőkkel, ám legalább ennyire fontos az is, hogy meglegyen a magyar magánszektorban a fogadókészség és a partnerség. Számos kutatás bizonyítja, hogy mi magyarok kevésbé vagyunk kockázatvállalóak, mint más nemzetek gyermekei, ez pedig komoly kihívást jelent akkor, ha innovációra, vállalkozásra, startupokra épít a gazdaságpolitika stratégiája. Azt is látni kell, hogy egy induló vállalkozásnak is fontos a támogató gazdasági környezet, most azonban mind az európai, mind pedig (ettől nem függetlenül) a magyar gazdaság is kihívásokkal küzd. Bár nálunk nagyon jó a bérdinamika, de az exportunk és a beruházásaink alacsonyabbak az optimálisnál. Ez három fronton is nehezíti egy induló vállalkozás életét, hiszen magas bérköltsége lesz, miközben a bevétele és annak dinamikája várhatóan mérsékeltebb tud csak lenni. Ezek ráadásul olyan kihívások, melyek tekintetében az új magyar kormány sem tud jelentős érdemi hatást elérni. A beruházásoknál az uniós források megszerzése segíthet, ám a mostani gazdasági környezetben a beruházási kedv nem csak a források szűkössége miatt alacsony” – foglalta össze az MCC szakértője.
