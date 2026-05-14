Támadta a veszélyhelyzetet, a legfontosabb intézkedéseit mégsem szüntette meg a Tisza – az elemző elmondta, miért

Megszűnt az orosz-ukrán háború miatt elrendelt veszélyhelyzet
Többek között az is kiderült, hogy maradnak-e a védett üzemanyagárak.
A választás előtt a Tisza Párt szakpolitikusai bírálták az árképzéssel kapcsolatos állami korlátozásokat és a szektorális különadókat, de egyelőre nem törli el ezeket az új kormány.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, megszűnt hat év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz–ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány.
Több fontos rendkívüli intézkedés azonban nem szűnt meg. Az új szabályok alapján megmarad az üzemanyagár-védelem, az árrésstop és több gazdasági kedvezmény is.
A veszélyhelyzeti rendeletek eredményeit fenntartó új jogszabály megtartja a kiskereskedelmi árrésstopokat és a védett üzemanyagárakat, amelyek alapja a jobboldali kormányt 2010 óta jellemző gazdasági filozófia volt”
– nyilatkozta a Mandinernek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.
Mint kifejtette, ennek célja az, hogy a kívülről érkező nehézségek, krízisek hatásai – amennyire lehet – ne közvetlenül a háztartásokat érintsék, hanem azok minél inkább az olyan nagy szereplőknél csapódjanak le, mint az energiacégek és multinacionális kereskedelmi láncok.
„Ha ugyanezt a hatást kizárólag adócsökkentésekkel, vagy állami juttatásokkal célozta volna meg a leköszönt kormányzat, az végsősoron az államkasszát rövidítette volna meg. így azonban a közösség terheinek viselésébe jelentős mértékben olyan külföldi entitásokat is bevontak, amelyek komoly profitot termeltek hazánkban” – magyarázta Zila.
Hozzátette:
védett ár nélkül a benzinért 595 helyett 702, a dízelért pedig 615 helyett 705 forintot is fizethetnénk literenként a töltőállomásokon, az árrésstopok híján pedig jóval többe kerülne számos élelmiszer és háztartási termék.
Az elemző rámutatott: „A választás előtt a Tisza Párt olyan képviselői, mint a bankszektorból érkező Kármán András és a globális energiaóriás, a Shell vezetésében korábban szerepet vállaló Kapitány István ezt az egész gondolkodásmódot elutasították, bírálva az árképzéssel kapcsolatos állami korlátozásokat és a szektorális különadókat is. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a kormányváltás időszakában egyelőre mindenkinek kedvezni kívánnak.”
Ezzel kapcsolatban Zila úgy vélekedett, az új miniszterek pozitív üzeneteket közvetítenek a magyar társadalom széles rétegei, valamint a nagy gazdasági szereplők, Brüsszel és a hitelminősítők irányába is, „amivel
nyilvánvaló céljuk, hogy a politikai értelemben vett mézeshetek hatását maximalizálják és a nemzetközi pártolóik támogatását is megőrizzék.
Egyszerre tartják fenn a veszélyhelyzeti intézkedések körében megalkotott kedvezmények mellett a rezsicsökkentést, különböző adókedvezményeket, sőt, ezek kibővítéséről is beszélnek, és előrevetítik egyebek mellett a bankokat és multinacionális vállalatokat sújtó különadók kivezetését.”
Az elemző szerint ez azt jelenti, hogy az állami bevételeket nem növelik, hanem tovább csökkentik, a kiadások viszont gyarapodnak.
Hozzátette: „ezek dacára az euró bevezetését is ígérik, amihez ezzel ellentétes folyamatok szükségesek, hiszen mérsékelni kell az államháztartás hiányát, az államadósságot, az inflációt és a jegybanki alapkamatot is vissza kell vágni.”
Zila szerint azt is érdemes figyelembe venni, hogy mindemellett azt is állítják, az államkassza üres, „ami felveti a kérdést, hogy mindezt miként kívánják megvalósítani és ez az irány meddig tartható.”
Az elemző úgy véli, a mezőgazdasági termelők számára nyújtott olyan veszélyhelyzeti segítségek fenntartása, mint a fagykár és aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, sertéstenyésztők, továbbá a ragadós száj- és körömfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók hiteleit érintő moratóriumok fenntartása, üdvözlendő.
Zila János aláhúzta,
a magyar gazdák mindenképpen az elmúlt 16 év nyerteseinek nevezhetők,
akiknek a támogatása a jobboldal szívügye. A magyar mezőgazdaság jövője szempontjából lényeges kérdés, hogy az új kormány mekkora figyelmet szentel ennek a szektornak.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert