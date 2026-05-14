Megérkezett a Kreml válasza Orbán Anita lépésére a kárpátaljai támadás után

A budapesti orosz nagykövetség csütörtökön reagált arra, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadások miatt – írta meg a Portfolio.

A nagykövetség az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a történteket.

Orbán Anita a találkozón közölte az orosz diplomatával, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja.