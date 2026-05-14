orosz hadsereg kreml magyarország ukrán kárpátalja

Megérkezett a Kreml válasza Orbán Anita lépésére a kárpátaljai támadás után

2026. május 14. 20:54

Az orosz nagykövetség válaszcsapásnak nevezte a Kárpátalját ért támadásokat.

null

A budapesti orosz nagykövetség csütörtökön reagált arra, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadások miatt – írta meg a Portfolio.

A nagykövetség az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a történteket.

Orbán Anita a találkozón közölte az orosz diplomatával, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja.

Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz védelmi minisztérium május 13-i nyilatkozatáról. A közlés szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.

Az orosz fegyveres erők tettei nem az ukrán civilek vagy a polgári infrastruktúra ellen irányulnak, és nem a konfliktus eszkalációját jelentik, hanem válaszul az ukrán fegyveres erők által orosz területen mélyen, pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott tömeges csapásokra, amelyek civil áldozatokat és a polgári infrastruktúra megrongálását eredményezték

– írták.

Az orosz hadsereg szerdán drónokkal támadott több kárpátaljai települést. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó hivatalos Facebook oldalán közölte, hogy 11 harci drón lépett be a megye légterébe, a légitámadásnak nincs sebesültje.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

***

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2026. május 14. 22:17
Ezt csak a hülyék nem értik!
Válasz erre
0
1
aknaib
2026. május 14. 22:17
Nincs háború, nincs háború, nincs háború RSZR.🤣🤣🤣 Balfasz.
Válasz erre
8
0
h040183
2026. május 14. 22:10
Elkezdődött a jó kapcsolatok építése. A Tiszar így szokott jóba lenni... Mondjuk ebből nem lesz olcsó energia, de kit érdekel? Lényeg, hogy O1G!
Válasz erre
7
0
Mérleg28
2026. május 14. 22:03
A szomszédunkba nincs is hábotú.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!