Megérkezett a Kreml válasza Orbán Anita lépésére a kárpátaljai támadás után

Rendkívüli ENSZ-ülést kezdeményez Ukrajna az éjszakai orosz támadás után
Az áldozatok között egy 12 éves lány is van.
Az orosz nagykövetség válaszcsapásnak nevezte a Kárpátalját ért támadásokat.
A budapesti orosz nagykövetség csütörtökön reagált arra, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadások miatt – írta meg a Portfolio.
A nagykövetség az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a történteket.
Orbán Anita a találkozón közölte az orosz diplomatával, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja.
Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz védelmi minisztérium május 13-i nyilatkozatáról. A közlés szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
Az orosz fegyveres erők tettei nem az ukrán civilek vagy a polgári infrastruktúra ellen irányulnak, és nem a konfliktus eszkalációját jelentik, hanem válaszul az ukrán fegyveres erők által orosz területen mélyen, pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott tömeges csapásokra, amelyek civil áldozatokat és a polgári infrastruktúra megrongálását eredményezték
– írták.
Az orosz hadsereg szerdán drónokkal támadott több kárpátaljai települést. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó hivatalos Facebook oldalán közölte, hogy 11 harci drón lépett be a megye légterébe, a légitámadásnak nincs sebesültje.
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
