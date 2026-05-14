Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

külügyminiszter támadás ukrán oroszország

Rendkívüli ENSZ-ülést kezdeményez Ukrajna az éjszakai orosz támadás után

2026. május 14. 18:52

Az áldozatok között egy 12 éves lány is van.

Rendkívüli ENSZ Biztonsági Tanácsi ülést kezdeményez Ukrajna a péntek hajnali orosz légicsapások után. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en közölte, hogy utasítást adott a nemzetközi fórumok azonnali bevonására, miután Oroszország újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen – írta meg a Portfolio.

A tárcavezető szerint az orosz erők este hat óra és reggel nyolc óra között összesen 675 drónt és 56 rakétát lőttek ki ukrán célpontokra. A támadásban ballisztikus fegyvereket is bevetettek, a csapások pedig több ukrán régiót érintettek. A legsúlyosabb következményekről Kijevből érkeztek jelentések, ahol legalább nyolcan meghaltak. 

Több tucat ember megsérült, a mentőegységek pedig továbbra is eltűntek után kutatnak a romok között. Sziiha közlése szerint Kijevben 11 lakóépület rongálódott meg, országosan pedig több mint 50 épületben keletkezett kár. Ukrajna szerint a támadások ismét azt mutatják, hogy erősebb nemzetközi fellépésre van szükség Oroszországgal szemben.

A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy szombatra gyásznapot rendeltek el. Az ukrán külképviseleteken félárbócra engedik a zászlókat, és részvétnyilvánító könyveket nyitnak az áldozatok emlékére.

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
kipi137-2
2026. május 14. 20:05
Gázaban kb hányan halnak meg egy izraelita támadás során? Hát Libanonban? Következménye? Vagy egyes emberi élet kevesebbet ér, mint a másik?
alenka
2026. május 14. 19:47
Kusss legyen, ukiiiikiiikriiiijniii náci gecik!... örüljetek, hogy Izrael nem titeket támad, akkor pusztulna ki az ocsmány banderista fajotok!... Putin, előre!
gyzoltan-2
2026. május 14. 19:36
"hogy erősebb nemzetközi fellépésre van szükség Oroszországgal szemben." A zsidóság ukrajnai háborúja, NATO támogatással, folyamatos eszkaláció alatt áll... Lassan beérik a helyzet, hogy a NATO szint valljon, s levetkőzze Jákob hazug báránybőrét, az ukrán zászlót, melyet álcázásra használ, ha úgy tetszik; álcázásra használunk, mivelhogy magunk is NATO tagok vagyunk...
Málaga21
2026. május 14. 19:35
"a mentőegységek pedig továbbra is eltűntek után kutatnak a romok között." Főleg azok után, akiket be lehet rántani a frontra.
