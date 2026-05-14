Rendkívüli ENSZ-ülést kezdeményez Ukrajna az éjszakai orosz támadás után

Rendkívüli ENSZ Biztonsági Tanácsi ülést kezdeményez Ukrajna a péntek hajnali orosz légicsapások után. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en közölte, hogy utasítást adott a nemzetközi fórumok azonnali bevonására, miután Oroszország újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen – írta meg a Portfolio.

A tárcavezető szerint az orosz erők este hat óra és reggel nyolc óra között összesen 675 drónt és 56 rakétát lőttek ki ukrán célpontokra. A támadásban ballisztikus fegyvereket is bevetettek, a csapások pedig több ukrán régiót érintettek. A legsúlyosabb következményekről Kijevből érkeztek jelentések, ahol legalább nyolcan meghaltak.