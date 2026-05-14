Vakvezető kutyába rúgtak bele egy XVII. kerületi buszon (VIDEÓ)

Egy látássérült nő azért fordult a nyilvánossághoz, mert vakvezető kutyáját egy XVII. kerületi buszon bántalmazta egy utas, miután az állat a zsúfolt járművön hozzáért egy szatyorhoz – írta meg a Blikk.
Nyőgér Réka Kiara videóüzenetben számolt be a történtekről, és azért fordult a nyilvánossághoz, hogy minél többen megértsék, milyen kivételesen szoros kapcsolat van a vakvezető kutya és a gazdája között.
Gondolnátok, hogy valaki képes fizikailag bántalmazni egy vakvezető kutyát? Ez velünk sajnos nemrég megtörtént
– kezdte videóüzenetét a fiatal nő.
Nyőgér Réka Kiara és Babér nevű kutyája a XVII. kerületben szállt fel egy buszra, miután egy szemléletformáló óráról tartott haza. A buszon váratlanul durva helyzetbe kerültek. „Babér hozzáért az egyik utastásunk szatyrához, mire a mellette ülő mindenféle k*rvának lehordott, követelte, hogy »a rohadt dögöt« takarítsam le, és konkrétan belerúgott a kutyámba” – mondta.
Az esettel kapcsolatban megszólalt a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány is, akik hangsúlyozták, hogy bár a vakvezető kutyáknak nagyon magas a társadalmi elfogadottsága, és ritkán fordul elő, hogy bántalmazás éri őket, nem hagyhatják szó nélkül, amikor egy általuk képzett segítőkutya ellen ilyen durván lépnek fel.
Mint írták, öt évvel ezelőtt egy másik állatukat, Gyömbért súlyosan megsebesítette egy elszabadult kutya, és két műtéten kellett átesnie, mire visszanyerte az egészségét. A közlemény szerint 2024-ben Zenitet érte hasonló módon kutyatámadás, a látássérült gazda két fia pedig hősiesen védelmezve mentette meg a súlyosabb sérülésektől, végül a fülét kellett összevarrni.
