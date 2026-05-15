Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza párt alföldi andrea Magyar Péter

Magyar Péter ex-MSZP-s segítője szerint túl sok a férfi a Tisza-kormányban

2026. május 15. 08:07

Alföldi Andrea sokallja a férfiakat a kabinetben.

A Népszava hasábjain állt bele a Tisza Pártba Alföldi Andrea, a Magyar Nők Szövetségének elnöke. A korábban Magyar Péter országjárásának elindításánál segédkező szélsőbaloldali feminista aktivista szerint bár történtek pozitív fejlemények a nők arányát illetően a kabinetben, számarányosan azonban még mindig kevésnek tartja. Mint írja:

„A kérdés nem az, hogy a Tiszának hány nő képviselője van a Fideszhez képest, hanem az, hogy az új kormányban tizenhat miniszterből miért csak négy nő kapott bársonyszéket – még ha a házelnöki tisztséget nő tölti is be.” Az ex-szocialista aktivista aggályait fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a Tarr Zoltán vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban hol kap majd helyet a nőpolitika „ha egyáltalán jelen lesz”.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Az egykori MSZP-s Alföldi Andrea több kormányzati megbízást is vállalt a Medgyessy–Gyurcsány-korszakban, 2011-ben pedig alapítója volt a szocialisták AlterGlob nevű feminista–marxista tagozatának amelynek az egyik szlogenje az volt, hogy a „konzervatívok takarodjanak az MSZP soraiból”. A jelenleg a Magyar Nők Szövetségét elnöklő Alföldi szervezőként jelent meg a Tisza-vezér turnéjának első, szerencsi állomásán, ahol hosszasan parolázott a Tisza vezérrel. Alföldi független jelöltként indult Tokajban a polgármesteri posztért, de csúnyán alulmaradt és csak harmadik lett. 

A szerző szerint a magyar politika, különösen a jobboldalé, „erősen férfiközpontú”, ahol a „társadalomba mélyen beivódott »macsó« kultúra és a szexista sztereotípiák nem pusztán kulturális érdekességek”, hanem társadalmi megosztottsághoz vezetnek. Alföldi szorgalmazza az Isztambuli Egyezmény magyar jogrendbe való beépítését és úgy véli, a „rendszerváltás mítosza” elhasal, amennyiben az új kormány nem veszi komolyan a nők politikai képviseletét. 

A cikkből nem derül ki, hogy a feminista aktivista pontosan milyen arányú női jelenléttel lenne elégedett a kormányban, sem az, hogy milyen módszer vagy számítás alapján határozná meg az általa ideálisnak tartott arányt a kabinetben.

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
antoniosalazar
2026. május 15. 08:50
gullwing 2026. május 15. 08:36 antoniosalazar 2026. május 15. 08:29 Hogy ma is tanulj valamit kibaszott tiszás hulladék! Az egykori MSZP-s Alföldi Andrea amellett, hogy a Tisza-vezér országjárásának elindulásánál bábáskodott Akkor erre válaszolj fideszgyökér. Mikor indult el Magyar Péter országjárása? Év hónap nap helyszín. Hamár a mandiner ezt állítja. ""Alföldi Andrea amellett, hogy a Tisza-vezér országjárásának elindulásánál bábáskodott,"""
Czápa
2026. május 15. 08:47
Jó, de van buzi és vak is.
Polly_neni
2026. május 15. 08:42
"...az új kormányban tizenhat miniszterből miért csak négy nő kapott bársonyszéket..." Így csak négy nőre veszélyes a selyemmajom...
indaniso
•••
2026. május 15. 08:41 Szerkesztve
Nézd meg te ostoba ribanc, hogy mit művelt Európával a két női főkolompos.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!