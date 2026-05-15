Magyar Péter ex-MSZP-s segítője szerint túl sok a férfi a Tisza-kormányban

Az egykori MSZP-s Alföldi Andrea több kormányzati megbízást is vállalt a Medgyessy–Gyurcsány-korszakban, 2011-ben pedig alapítója volt a szocialisták AlterGlob nevű feminista–marxista tagozatának amelynek az egyik szlogenje az volt, hogy a „konzervatívok takarodjanak az MSZP soraiból”. A jelenleg a Magyar Nők Szövetségét elnöklő Alföldi szervezőként jelent meg a Tisza-vezér turnéjának első, szerencsi állomásán, ahol hosszasan parolázott a Tisza vezérrel. Alföldi független jelöltként indult Tokajban a polgármesteri posztért, de csúnyán alulmaradt és csak harmadik lett.