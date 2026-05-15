Magyar Péter ex-MSZP-s segítője szerint túl sok a férfi a Tisza-kormányban

MSZP-sként megbukott szocik építik Magyar Péter Tisza Szigeteit, s éltetik a pártvezért
De felbukkan a szocik feminista–marxista tagozatának egyik alapítója is a tiszás politikus körül.
Alföldi Andrea sokallja a férfiakat a kabinetben.
A Népszava hasábjain állt bele a Tisza Pártba Alföldi Andrea, a Magyar Nők Szövetségének elnöke. A korábban Magyar Péter országjárásának elindításánál segédkező szélsőbaloldali feminista aktivista szerint bár történtek pozitív fejlemények a nők arányát illetően a kabinetben, számarányosan azonban még mindig kevésnek tartja. Mint írja:
„A kérdés nem az, hogy a Tiszának hány nő képviselője van a Fideszhez képest, hanem az, hogy az új kormányban tizenhat miniszterből miért csak négy nő kapott bársonyszéket – még ha a házelnöki tisztséget nő tölti is be.” Az ex-szocialista aktivista aggályait fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a Tarr Zoltán vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban hol kap majd helyet a nőpolitika „ha egyáltalán jelen lesz”.
Az egykori MSZP-s Alföldi Andrea több kormányzati megbízást is vállalt a Medgyessy–Gyurcsány-korszakban, 2011-ben pedig alapítója volt a szocialisták AlterGlob nevű feminista–marxista tagozatának amelynek az egyik szlogenje az volt, hogy a „konzervatívok takarodjanak az MSZP soraiból”. A jelenleg a Magyar Nők Szövetségét elnöklő Alföldi szervezőként jelent meg a Tisza-vezér turnéjának első, szerencsi állomásán, ahol hosszasan parolázott a Tisza vezérrel. Alföldi független jelöltként indult Tokajban a polgármesteri posztért, de csúnyán alulmaradt és csak harmadik lett.
A szerző szerint a magyar politika, különösen a jobboldalé, „erősen férfiközpontú”, ahol a „társadalomba mélyen beivódott »macsó« kultúra és a szexista sztereotípiák nem pusztán kulturális érdekességek”, hanem társadalmi megosztottsághoz vezetnek. Alföldi szorgalmazza az Isztambuli Egyezmény magyar jogrendbe való beépítését és úgy véli, a „rendszerváltás mítosza” elhasal, amennyiben az új kormány nem veszi komolyan a nők politikai képviseletét.
A cikkből nem derül ki, hogy a feminista aktivista pontosan milyen arányú női jelenléttel lenne elégedett a kormányban, sem az, hogy milyen módszer vagy számítás alapján határozná meg az általa ideálisnak tartott arányt a kabinetben.
Képernyőkép: Youtube/ATV