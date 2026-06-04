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Tisza Párt holló gábor Hírkereső kampány manipuláció Magyar Péter

Az elmúlt évek legnagyobb hírterelési manipulációjának is én vagyok az oka

2026. június 04. 11:33

Az a baj, hogy legföljebb az ürügye.

2026. június 04. 11:33
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Hont András
Hont András
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„Hát, akkor az elmúlt évek legnagyobb hírterelési manipulációjának is én vagyok az oka. Csak az a baj, hogy legföljebb az ürügye. A timeline ugyanis nem stimmel. Megnéztem: az első »selyemmajom«-említés 2024 kora tavaszáról való, és az EP-választást követően egyre inkább leálltam vele, ugyanis már kevésbé egy ember karakteréről, életviteléről szólt az egész. Amúgy Holló Gábor igazán megkérdezhette volna tőlem, hogy miért használom a kifejezést, máskor el tud érni, ha akar. Azt is elmondtam volna, hogy nem csupán a propagandát csavarja le, de minden olyan hírt is, ahol neutrális tálalásban említik a volt kormány prominenseit. Mindenesetre egyszer majd mindenkinek felelősséget kell vállalnia azért, amit évekig támogatott. Ám Holló Gábornak csak azt kívánom, hogy a fogyasztói társadalom összeomlására készülő különcként csak egy hónapig éljen összezárva új szerelmével.”

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Összesen 9 komment

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pollip
2026. június 04. 13:52
Ehhez a jókívánsághoz társulok:-) Gyanítom, hogy három nap is sok lenne neki:-))))
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1
0
westend
2026. június 04. 12:54
chief Bromden 2026. június 04. 12:18 "Nem közpénz, hanem üzleti titok. Még? Vagy tiltott finanszírozás?" Ne irigykedj főnök. De ha már titok, a toszapárt vezetését miért nem kérdezed meg hogy kiktől kapták az évi 20milliárdot, amiből bohócot csináltak az ország ostobább részéből?
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10
0
gullwing
2026. június 04. 12:44
Szar patkányok ezek mind: lent is fent is. A társadalom söpredéke....
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11
0
westend
2026. június 04. 12:36
Holló G a mai világ tipikus ostobája, egy látványosan öntelt ember. Szerintem nem éri meg egy percnél többet foglalkozni vele. Hont meg legalább 3 percet szánt rá...
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16
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