„Hát, akkor az elmúlt évek legnagyobb hírterelési manipulációjának is én vagyok az oka. Csak az a baj, hogy legföljebb az ürügye. A timeline ugyanis nem stimmel. Megnéztem: az első »selyemmajom«-említés 2024 kora tavaszáról való, és az EP-választást követően egyre inkább leálltam vele, ugyanis már kevésbé egy ember karakteréről, életviteléről szólt az egész. Amúgy Holló Gábor igazán megkérdezhette volna tőlem, hogy miért használom a kifejezést, máskor el tud érni, ha akar. Azt is elmondtam volna, hogy nem csupán a propagandát csavarja le, de minden olyan hírt is, ahol neutrális tálalásban említik a volt kormány prominenseit. Mindenesetre egyszer majd mindenkinek felelősséget kell vállalnia azért, amit évekig támogatott. Ám Holló Gábornak csak azt kívánom, hogy a fogyasztói társadalom összeomlására készülő különcként csak egy hónapig éljen összezárva új szerelmével.”