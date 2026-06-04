Orbán üzent: Mindennek van határa!
Ő is támogatja.
A kormányfő leváltaná az Orbán-rezsim minden, a kormánytól papíron független szervezetben vezető szerepet betöltő tisztségviselőjét. Kivéve Varga Mihályt. Miért?
„Magyar Péter világossá tette, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály nem szerepel az eltávolítandók listáján. A kormányfő leváltaná a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint az Állami Számvevőszék elnökét, tehát az Orbán-rezsim minden, a kormánytól papíron független szervezetben vezető szerepet betöltő tisztségviselőjét. Kivéve Varga Mihályt. Miért?
A Sulyok Tamás önkéntes lemondására adott május 31-ei határidő lejárta utáni napon Magyar Péter miniszterelnök – Görög Márta igazságügyi miniszterrel együtt – azonnal meglátogatta a köztársasági elnököt, hogy ismételten és nyomatékosan felszólítsa a lemondásra, amit Sulyok megint visszautasított. Ezután Magyar megismételte a Sulyokkal szemben már sokszor megfogalmazott bírálatát, majd azonnal a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, Varga Mihályhoz hajtott. Egy rövid eszmecsere után a kormányfő kifejezte elkötelezettségét az MNB függetlensége mellett, megdicsérte a jegybank elnökét, megerősítette az elnökbe vetett bizalmát, és egyetértéssel nyugtázta Varga nézetét a »konstruktív együttműködés« kilátásairól.
Miközben tehát Magyar Péter kemény szavakkal utasította el az államfő együttműködésre tett ajánlatát, a rendszerváltás óta folyamatosan a Fidesz és 2010 óta az Orbán-rezsim szolgálatában álló Varga Mihályt együttműködéséről és bizalmáról biztosította.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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