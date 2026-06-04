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sulyok tamás varga mihály leváltás Magyar Péter

Magyar Péter miért tesz kivételt Varga Mihállyal?

2026. június 04. 12:01

A kormányfő leváltaná az Orbán-rezsim minden, a kormánytól papíron független szervezetben vezető szerepet betöltő tisztségviselőjét. Kivéve Varga Mihályt. Miért?

2026. június 04. 12:01
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Róna Péter
24.hu

„Magyar Péter világossá tette, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály nem szerepel az eltávolítandók listáján. A kormányfő leváltaná a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, a Kúria, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint az Állami Számvevőszék elnökét, tehát az Orbán-rezsim minden, a kormánytól papíron független szervezetben vezető szerepet betöltő tisztségviselőjét. Kivéve Varga Mihályt. Miért?

A Sulyok Tamás önkéntes lemondására adott május 31-ei határidő lejárta utáni napon Magyar Péter miniszterelnök – Görög Márta igazságügyi miniszterrel együtt – azonnal meglátogatta a köztársasági elnököt, hogy ismételten és nyomatékosan felszólítsa a lemondásra, amit Sulyok megint visszautasított. Ezután Magyar megismételte a Sulyokkal szemben már sokszor megfogalmazott bírálatát, majd azonnal a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, Varga Mihályhoz hajtott. Egy rövid eszmecsere után a kormányfő kifejezte elkötelezettségét az MNB függetlensége mellett, megdicsérte a jegybank elnökét, megerősítette az elnökbe vetett bizalmát, és egyetértéssel nyugtázta Varga nézetét a »konstruktív együttműködés« kilátásairól.

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Miközben tehát Magyar Péter kemény szavakkal utasította el az államfő együttműködésre tett ajánlatát, a rendszerváltás óta folyamatosan a Fidesz és 2010 óta az Orbán-rezsim szolgálatában álló Varga Mihályt együttműködéséről és bizalmáról biztosította.”

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 33 komment

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Sorrend:
google-2
2026. június 04. 13:57
Radnai Márk apja mesélte egy interjújában, hogy egy lakóparkban laktak/laknak Vargáékkal, Rogánékkal. Rogánék ott sorra vették meg a lakásokat, onnan is indulhat az ellenszenv. Varga valahogyan besimult, de azt is mondják, hogy a pénzpiacok nem szeretik a változást.
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csigabus
2026. június 04. 13:54
Róna egy kivénhedt komcsi maradvány!
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5
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Syr Wullam
2026. június 04. 13:54
Kiderült, hogy miért? Pénzért nem olvasok véleményeket, a 24.hu-n pedig főleg nem. 😁
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3
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hegyivadász
2026. június 04. 13:50
Sajnos a szemlézésből nem derül ki, hogy Róna szerint miért is nem akarja eltávolítani a miniszterelnök Varga Mihályt, én meg nem fogok ezért előfizetni a 24.hu-ra. Ha valakinek esetleg volt módjában elolvasni az eredeti cikket, igazán megoszthatná a konklúziót velünk.
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