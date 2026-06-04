A rendőrség bocsánatot kért, amiért megbilincselték a haldokló Henry Nowakot

Nigel Farage, a Reform UK vezetője a gyilkosságot „fordulópontnak” nevezte, amely arra készteti a politikusokat és a rendőrséget, hogy szembenézzenek „azzal a kettős mércével, amelynek értelmében egyes csoportok nagyobb védelmet kapnak, mint mások”. Megjegyzéseit Keir Starmer brit miniszterelnök elítélte.

Boon , aki először beszélt Nowak meggyilkolásáról azóta, hogy a gyilkos, Vickrum Digwa börtönbe került, bocsánatot kért a rendőreinek a cselekedeteiért.

Azt mondta: