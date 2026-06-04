A rendőrség bocsánatot kért, amiért megbilincselték a haldokló Henry Nowakot

Henry Nowak-ügy: miért az áldozatot és nem az elkövetőt bilincselte meg a brit rendőrség?
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Az ügy zavargásokat és széleskörű felháborodást okozott Angliában.
A Henry Nowakot letartóztató rendőrség vezetője bocsánatot kért azért, hogy a haldokló diákot megbilincselték – írja a Telegraph.
Alexis Boon, a Hampshire és a Wight-sziget rendőrségének vezetője azonban visszautasított a kettős mérce vádját, és kijelentette, hogy Nowakot nem kezelték eltérően faji hovatartozása miatt.
Henry Nowak utolsó pillanatairól készült testkamerás felvételek nyilvánosságra hozatala – amelyeken azt mondta a rendőröknek, hogy „nem kapok levegőt” és „megkéseltek” – felháborodást váltott ki.
Nigel Farage, a Reform UK vezetője a gyilkosságot „fordulópontnak” nevezte, amely arra készteti a politikusokat és a rendőrséget, hogy szembenézzenek „azzal a kettős mércével, amelynek értelmében egyes csoportok nagyobb védelmet kapnak, mint mások”. Megjegyzéseit Keir Starmer brit miniszterelnök elítélte.
Boon , aki először beszélt Nowak meggyilkolásáról azóta, hogy a gyilkos, Vickrum Digwa börtönbe került, bocsánatot kért a rendőreinek a cselekedeteiért.
Azt mondta:
„Egyértelmű, hogy sajnáljuk, hogy megbilincseltük és letartóztattuk Henryt, de nem tudom, hogy ez eljut-e az emberekhez. Mi megértjük, és őszintén sajnáljuk.”
A diák halálát „elejétől végéig tragédiának” nevezte, de hozzátette: „Nem fogadom el a kettős rendőrség kifejezést, nem ismerem el.”
Boon elmondta, hogy az esetet a rendőrségi felügyeleti szerv vizsgálja, és nem kíván spekulálni arról, hogy a rendőrök cselekedetei szabályszegésnek minősülnek-e.
A rendőrfőnök elismerte, hogy a Nowak utolsó pillanatait rögzítő testkamerás felvételek „mélyen megrázóak”, de hozzátette, hogy Digwa ítéletének kihirdetése után „felkavarták” a közvéleményt, ami erőszakos zavargásokhoz vezetett Southampton utcáin.
Boon hozzátette: „Nem az én dolgom megmondani a politikusoknak, mit mondjanak. A politikusoknak van egy platformjuk és felelősségük annak biztosítására, hogy támogassák a rendőrséget, és ne törjön ki erőszak, és nem hiszem, hogy bármely politikus is szeretné látni, hogy erőszak tör ki Southampton utcáin vagy bárhol máshol.”
Nyitókép: BEN STANSALL/AFP
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