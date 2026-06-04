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nigel farage telegraph southampton rendőrség

A rendőrség bocsánatot kért, amiért megbilincselték a haldokló Henry Nowakot

2026. június 04. 11:55

Az ügy zavargásokat és széleskörű felháborodást okozott Angliában.

2026. június 04. 11:55
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A Henry Nowakot letartóztató rendőrség vezetője bocsánatot kért azért, hogy a haldokló diákot megbilincselték – írja a Telegraph. 

Alexis Boon, a Hampshire és a Wight-sziget rendőrségének vezetője azonban visszautasított a kettős mérce vádját, és kijelentette, hogy Nowakot nem kezelték eltérően faji hovatartozása miatt.

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Henry Nowak utolsó pillanatairól készült testkamerás felvételek nyilvánosságra hozatala – amelyeken azt mondta a rendőröknek, hogy „nem kapok levegőt” és „megkéseltek” – felháborodást váltott ki.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője a gyilkosságot „fordulópontnak” nevezte, amely arra készteti a politikusokat és a rendőrséget, hogy szembenézzenek „azzal a kettős mércével, amelynek értelmében egyes csoportok nagyobb védelmet kapnak, mint mások”. Megjegyzéseit Keir Starmer brit miniszterelnök elítélte. 

Boon , aki először beszélt Nowak meggyilkolásáról azóta, hogy a gyilkos, Vickrum Digwa börtönbe került, bocsánatot kért a rendőreinek a cselekedeteiért.

Azt mondta: 

„Egyértelmű, hogy sajnáljuk, hogy megbilincseltük és letartóztattuk Henryt, de nem tudom, hogy ez eljut-e az emberekhez. Mi megértjük, és őszintén sajnáljuk.”

A diák halálát „elejétől végéig tragédiának” nevezte, de hozzátette: „Nem fogadom el a kettős rendőrség kifejezést, nem ismerem el.”

Boon elmondta, hogy az esetet a rendőrségi felügyeleti szerv vizsgálja, és nem kíván spekulálni arról, hogy a rendőrök cselekedetei szabályszegésnek minősülnek-e.

A rendőrfőnök elismerte, hogy a Nowak utolsó pillanatait rögzítő testkamerás felvételek „mélyen megrázóak”, de hozzátette, hogy Digwa ítéletének kihirdetése után „felkavarták” a közvéleményt, ami erőszakos zavargásokhoz vezetett Southampton utcáin.

Boon hozzátette: „Nem az én dolgom megmondani a politikusoknak, mit mondjanak. A politikusoknak van egy platformjuk és felelősségük annak biztosítására, hogy támogassák a rendőrséget, és ne törjön ki erőszak, és nem hiszem, hogy bármely politikus is szeretné látni, hogy erőszak tör ki Southampton utcáin vagy bárhol máshol.”

Nyitókép: BEN STANSALL/AFP

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Összesen 21 komment

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you-brought-2-too-many
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2026. június 04. 14:11 Szerkesztve
Aki megnèzte a videót, annak nincsenek kètsègei! A letartóztatást vègző rendőr sorolni kezdte a haldokló jogait, miközben csattant a bilincs a fiatal sràc hátul összekulcsolt kezèn. Azt a panel szöveget nyomta, amit a filmekben szoktunk hallani. A bevándorló mutatott a fejèn egy horzsolást s ennyi elèg volt neki h a rendőrök ne vele, hanem a megszúrt, vèrző fiúval foglalkozzanak. Ez kettős mèrce a javàból! Àrulók vagytok mind, akik ott voltatok.
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1
0
Fábián Györgyi
2026. június 04. 13:24
Hol vannak a Facebookról a Je suis Nowak profilok a brit zászló színeiben?
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4
0
Jose
2026. június 04. 13:23
Nem elég sajnálni, te köcsög. Le kell tartóztatni, el kell ítélni, és böribe kell csukni a zsernyákokat. Barom angol suttyó.
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1
0
Dr Bubo
2026. június 04. 13:21
Visszanyal a fagyi.. A volt gyarmatok most UK-t gyarmatosítják.
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2
0
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