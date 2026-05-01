Belezuhant egy busz a Szajnába, életveszélybe kerültek az utasok

Egy tanulóvezető ült a kormánynál.
Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök délelőtt a Párizstól 20 kilométerre délre fekvő Juvisy-sur-Orge városát. Egy autóbusz eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött egy parkoló autóval, majd leszaladt az úttestről, és egyenesen a Szajnába zuhant – számolt be a hírről a Le Figaro.
A francia lap információi szerint a jármű kormánya mögött egy tanulóvezető ült, aki éppen gyakorlati képzésének utolsó fázisában járt. A buszon rajta kívül még hárman tartózkodtak: az oktatója, valamint két utas. A baleset pillanatai után a jármű gyorsan elmerült a folyóban, így a fedélzeten tartózkodók élete közvetlen veszélybe került.
A mentési munkálatokhoz hatalmas erőkkel vonultak ki a hatóságok: több mint 90 tűzoltó, rendőr és speciális búváregység érkezett a helyszínre. A szakszerű és gyors beavatkozásnak köszönhetően a búvárok mind a négy embert épségben kimentették a vízből. A busz kiemelése már jóval bonyolultabb feladat lesz: a műszaki mentés várhatóan több napot is igénybe vesz majd.
A helyi közlekedési hatóság szóvivője az esettel kapcsolatban közölte, hogy az elsődleges vizsgálatok alapján a kezdő sofőr nem fogyasztott tudatmódosító szereket, ugyanis az alkohol- és drogtesztjei egyaránt negatívak lettek.
Azt, hogy pontosan mi vezetett a balesethez és a busz letéréséhez, belső vizsgálat keretében igyekeznek tisztázni.
