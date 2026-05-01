Ft
Ft
18°C
1°C
Ft
Ft
18°C
1°C
05. 01.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szajna buszbaleset busz

Belezuhant egy busz a Szajnába, életveszélybe kerültek az utasok

2026. május 01. 15:44

Egy tanulóvezető ült a kormánynál.

2026. május 01. 15:44
null

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök délelőtt a Párizstól 20 kilométerre délre fekvő Juvisy-sur-Orge városát. Egy autóbusz eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött egy parkoló autóval, majd leszaladt az úttestről, és egyenesen a Szajnába zuhant – számolt be a hírről a Le Figaro.

A francia lap információi szerint a jármű kormánya mögött egy tanulóvezető ült, aki éppen gyakorlati képzésének utolsó fázisában járt. A buszon rajta kívül még hárman tartózkodtak: az oktatója, valamint két utas. A baleset pillanatai után a jármű gyorsan elmerült a folyóban, így a fedélzeten tartózkodók élete közvetlen veszélybe került.

A mentési munkálatokhoz hatalmas erőkkel vonultak ki a hatóságok: több mint 90 tűzoltó, rendőr és speciális búváregység érkezett a helyszínre. A szakszerű és gyors beavatkozásnak köszönhetően a búvárok mind a négy embert épségben kimentették a vízből. A busz kiemelése már jóval bonyolultabb feladat lesz: a műszaki mentés várhatóan több napot is igénybe vesz majd.

A helyi közlekedési hatóság szóvivője az esettel kapcsolatban közölte, hogy az elsődleges vizsgálatok alapján a kezdő sofőr nem fogyasztott tudatmódosító szereket, ugyanis az alkohol- és drogtesztjei egyaránt negatívak lettek.

Azt, hogy pontosan mi vezetett a balesethez és a busz letéréséhez, belső vizsgálat keretében igyekeznek tisztázni.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nzoltan-818
2026. május 01. 16:50
Biztosan Budapesten látta, hogy vannak buszok amelyek a Dunában is közlekednek. Gondolhatta, hogy ha az itt lehet, akkor az neki ott is lehet. :-D
Válasz erre
0
0
KILÓ
2026. május 01. 16:07
Akkor megbukott?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!