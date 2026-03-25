Futótűzként terjed a hír: újabb európai országban tarolja le a piacot a magyar cég

Komoly erősítést kaptak a budapesti rendőrök (VIDEÓ)
Az új hajó gyorsabb és hatékonyabb rendőri, mentési és ellenőrzési munkát tesz majd lehetővé.
Akár száz magyar elektromos buszt is vásárolhat Banja Luka, miközben az Ikarus Csehországban és Németországban is új piacokat tesztel.
Bosznia-Hercegovina második legnagyobb városa is magyar buszok vásárlására készülhet, miután Banja Luka vezetése a közelmúltban egyeztetéseket folytatott az Ikarusszal elektromos hajtású járművek beszerzéséről. A magyar gyártót a héten nemzetközi delegáció kereste fel, a Bosznia-Hercegovinából érkezett szakemberek pedig a lehetséges együttműködés részleteiről tárgyaltak. A küldöttséget Drasko Sztanivukovics, Banja Luka szerb nemzetiségű polgármestere vezette, aki a magyarországi látogatásról saját Instagram-profilján is beszámolt, és az erről szóló hír a város hivatalos felületein is megjelent – írta meg a Világgazdaság.
A Vezess.hu szerint a hír azóta gyorsan elterjedt a balkáni ország médiájában, ahol számos beszámoló jelent meg az új Ikarusok esetleges érkezéséről. A polgármester személyesen is megtekintette az Ikarus 120e típusú, tisztán elektromos városi autóbuszt. Elmondása szerint Banja Luka a következő években több, akár száz darab ilyen járművet is vásárolhat, az első példányok pedig már még idén megjelenhetnek Bosznia-Hercegovina második legnagyobb városának útjain.
Nemcsak zéróemissziós autóbuszok, hanem villamosok vásárlásáról is tárgyaltunk. Ennek köszönhetően Európában először nálunk állhatnak forgalomba ezek az innovatív járművek
– nyilatkozta ennek kapcsán Drasko Sztanivukovics.
A Vezess.hu szerint a polgármester vélhetően az ART-rendszerben közlekedő, gumikerekű villamosokra utalt, amelyeket az Ikarus a CRCC-vel együttműködésben tervez gyártani Székesfehérváron. Ha ez valóban megvalósul, az különösen jelentős fejlemény lehet, mivel ilyen, Ikarus márkanéven futó gumikerekű villamost a lap értesülése szerint eddig még nem állítottak üzembe. Banja Lukában jelenleg több mint húsz autóbusz-viszonylat működik, a város közösségi közlekedésében pedig hatvan-nyolcvan autóbusz vesz részt. A több mint kétszázezer lakosú településnek ugyanakkor nincs villamosvonala.
Az Ikarus ezzel egy újabb országban jelenhet meg elektromos hajtású járműveivel Közép-Európában. A legendás magyar gyártó eddig Németországba, Lengyelországba és Romániába exportált zéróemissziós városi autóbuszokat. Közben az Ikarus 120e a napokban újabb németországi tesztkörútját is megkezdte, ami további megrendeléseket hozhat a magyar márkának.
A gyártó közben Csehországban is ismét feltűnt.
Az Autopro beszámolója szerint egyelőre tesztjelleggel, de újra közlekedik Ikarus-gyártmányú autóbusz a cseh utakon. A szaklap felidézte, hogy egyes cseh városokban még a 2010-es évekig lehetett találkozni Ikarus buszokkal, azóta azonban eltűntek. Most viszont Ceské Budejovicében egy elektromos példányt tesztelnek. A helyi közlekedési vállalat valós üzemi körülmények között próbálja ki az Ikarus 120e elektromos autóbuszt, különböző útvonalakon, emelkedőkön és városi forgalomban egyaránt. A teszt célja annak vizsgálata, hogyan teljesít a jármű a mindennapi használat során.
Nyitókép forrása: Pintér Mátyás Facebook-oldala
