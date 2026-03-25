Futótűzként terjed a hír: újabb európai országban tarolja le a piacot a magyar cég

A Vezess.hu szerint a polgármester vélhetően az ART-rendszerben közlekedő, gumikerekű villamosokra utalt, amelyeket az Ikarus a CRCC-vel együttműködésben tervez gyártani Székesfehérváron. Ha ez valóban megvalósul, az különösen jelentős fejlemény lehet, mivel ilyen, Ikarus márkanéven futó gumikerekű villamost a lap értesülése szerint eddig még nem állítottak üzembe. Banja Lukában jelenleg több mint húsz autóbusz-viszonylat működik, a város közösségi közlekedésében pedig hatvan-nyolcvan autóbusz vesz részt. A több mint kétszázezer lakosú településnek ugyanakkor nincs villamosvonala.

Az Ikarus ezzel egy újabb országban jelenhet meg elektromos hajtású járműveivel Közép-Európában. A legendás magyar gyártó eddig Németországba, Lengyelországba és Romániába exportált zéróemissziós városi autóbuszokat. Közben az Ikarus 120e a napokban újabb németországi tesztkörútját is megkezdte, ami további megrendeléseket hozhat a magyar márkának.

A gyártó közben Csehországban is ismét feltűnt.

Az Autopro beszámolója szerint egyelőre tesztjelleggel, de újra közlekedik Ikarus-gyártmányú autóbusz a cseh utakon. A szaklap felidézte, hogy egyes cseh városokban még a 2010-es évekig lehetett találkozni Ikarus buszokkal, azóta azonban eltűntek. Most viszont Ceské Budejovicében egy elektromos példányt tesztelnek. A helyi közlekedési vállalat valós üzemi körülmények között próbálja ki az Ikarus 120e elektromos autóbuszt, különböző útvonalakon, emelkedőkön és városi forgalomban egyaránt. A teszt célja annak vizsgálata, hogyan teljesít a jármű a mindennapi használat során.

